РФ перебрасывает легкую бронетехнику на юг для ротации, а не для наступления, - Силы обороны

Украинские Силы обороны отслеживают перемещения российской лёгкой бронетехники, включая подразделения воздушно-десантных войск, однако эти передвижения связаны преимущественно с ротацией и восполнением потерь, а не с подготовкой крупного наступления.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы фиксируем, что происходит определенная переброска вражеской техники, и в первую очередь это касается техники их (российских. — Ред.) воздушно-десантных войск: это легкая бронированная техника, БМД (боевые машины десанта. — Ред.), но это не такие большие группировки, о которых можно говорить, что готовится масштабное наступление", — пояснил пресс-секретарь.

По словам Волошина, эта техника используется для восполнения потерь, проведения ротации подразделений и замены сил, понесших потери в ходе боевых действий.

Например, за прошедшую неделю враг потерял почти 2 000 человек личного состава, почти 800 единиц вооружения и военной техники", - добавил он.

Пресс-секретарь отметил, что переброска ресурсов направлена на восстановление боеспособности подразделений, перегруппировку сил и продолжение штурмовых действий на отдельных участках фронта.

При нинішньому рівні застосування дронів, та рівні захисту техніки, використання її, для наступу - "пусте перемелювання "заліза"... Якби німці винайшли "Фаустпатрони" років на два раніше, пустили їх у масове виробництво, та навчили солдатів масово, ними користуваться - було-б у нас і союзників, те саме... Горіли-б, масово, і Т-34, і КВ, і ІС, і "Черчилі", і "Шермани"... І "буксували"-б, армії, далеко від кордонів Німеччини - як "бусує" зараз, "втарая армия мира"...
20.04.2026 16:12 Ответить
Так вони і так масово горіли, просто їх богато випускали да і м'ясні штурми ніхто не відміняв
20.04.2026 17:21 Ответить
Я не розумію, навіщо все відразу викладати у інтернеті, таке відчуття, що не тільки главком без військової освіти, а й багато керівників теж. Я не маю на увазі тих хто отримав справжній досвід перебуваючи на передовій. Но тім немає часу на балаканину
20.04.2026 17:19 Ответить
 
 