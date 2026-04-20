РФ перебрасывает легкую бронетехнику на юг для ротации, а не для наступления, - Силы обороны

Украинские Силы обороны отслеживают перемещения российской лёгкой бронетехники, включая подразделения воздушно-десантных войск, однако эти передвижения связаны преимущественно с ротацией и восполнением потерь, а не с подготовкой крупного наступления.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Переброска вражеской техники

"Мы фиксируем, что происходит определенная переброска вражеской техники, и в первую очередь это касается техники их (российских. — Ред.) воздушно-десантных войск: это легкая бронированная техника, БМД (боевые машины десанта. — Ред.), но это не такие большие группировки, о которых можно говорить, что готовится масштабное наступление", — пояснил пресс-секретарь.

По словам Волошина, эта техника используется для восполнения потерь, проведения ротации подразделений и замены сил, понесших потери в ходе боевых действий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сырский посетил Южную оперативную зону: Враг усиливает группировки и хочет переломить ход боевых действий. ФОТО

Потери РФ

Например, за прошедшую неделю враг потерял почти 2 000 человек личного состава, почти 800 единиц вооружения и военной техники", - добавил он.

Пресс-секретарь отметил, что переброска ресурсов направлена на восстановление боеспособности подразделений, перегруппировку сил и продолжение штурмовых действий на отдельных участках фронта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ стремится захватить больше территории и создать "буферную зону" в Днепропетровской области, - Сырский