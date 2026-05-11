Информация о попытках российских ДРГ проникнуть в Никополь по дну Каховского водохранилища не соответствует действительности, - Волошин

В Силах обороны юга опровергли информацию о якобы попытках российских диверсионных групп проникнуть в Никополь по дну бывшего Каховского водохранилища.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Не соответствует действительности

"В некоторых средствах массовой информации и в местных пабликах начала распространяться информация о том, что россияне пытаются диверсионными группами проникнуть в Никополь по дну бывшего Каховского водохранилища. Эта информация не соответствует действительности", - подчеркнул он.

Волошин отметил, что местность в районе бывшего водохранилища сложна для передвижения из-за заболоченных участков, камышей и остатков воды, а также из-за наличия основного русла Днепра, которое необходимо форсировать.

"Никуда не делось основное русло Днепра, которое нужно преодолевать, чтобы переправиться. Его нужно форсировать и преодолевать на плавсредствах. Ширина в самых узких местах в районе Никополя составляет примерно от 250 до 400 метров. Это довольно широкая водная артерия, и, чтобы ее преодолеть, нужно время", - рассказал спикер.

Мониторинг ситуации и противодействие

По словам Волошина, Силы обороны не исключают попыток российских диверсионных групп, поэтому продолжают мониторинг ситуации и противодействие возможным угрозам, в частности с применением аэроразведки и беспилотников. Кроме того, российские войска возле Запорожской АЭС пытаются обустраивать наблюдательные посты на территории бывшего Каховского водохранилища, чтобы затруднить действия украинских сил.

Може газову трубу знайшли від Енергодара до Нікополя? Чи мо проклали?
11.05.2026 15:25 Ответить
Значить якісь спроби були.
11.05.2026 15:26 Ответить
Значить, серед спроб були й успішні.
11.05.2026 15:33 Ответить
Значить Нікополь вже захопили і далі Київ за три дні.

у ухилесів і зйобків очі велики.
11.05.2026 15:58 Ответить
11.05.2026 16:39 Ответить
 
 