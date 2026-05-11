Информация о попытках российских ДРГ проникнуть в Никополь по дну Каховского водохранилища не соответствует действительности, - Волошин
В Силах обороны юга опровергли информацию о якобы попытках российских диверсионных групп проникнуть в Никополь по дну бывшего Каховского водохранилища.
Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Не соответствует действительности
"В некоторых средствах массовой информации и в местных пабликах начала распространяться информация о том, что россияне пытаются диверсионными группами проникнуть в Никополь по дну бывшего Каховского водохранилища. Эта информация не соответствует действительности", - подчеркнул он.
Волошин отметил, что местность в районе бывшего водохранилища сложна для передвижения из-за заболоченных участков, камышей и остатков воды, а также из-за наличия основного русла Днепра, которое необходимо форсировать.
"Никуда не делось основное русло Днепра, которое нужно преодолевать, чтобы переправиться. Его нужно форсировать и преодолевать на плавсредствах. Ширина в самых узких местах в районе Никополя составляет примерно от 250 до 400 метров. Это довольно широкая водная артерия, и, чтобы ее преодолеть, нужно время", - рассказал спикер.
Мониторинг ситуации и противодействие
По словам Волошина, Силы обороны не исключают попыток российских диверсионных групп, поэтому продолжают мониторинг ситуации и противодействие возможным угрозам, в частности с применением аэроразведки и беспилотников. Кроме того, российские войска возле Запорожской АЭС пытаются обустраивать наблюдательные посты на территории бывшего Каховского водохранилища, чтобы затруднить действия украинских сил.
