Новини
На Черкащині внаслідок атаки БпЛА постраждали троє людей, є руйнування житла. ФОТОрепортаж

На Черкащині 13 травня російської атаки зазнала Смілянська громада, травмовані троє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Від самого ранку Черкащина була на тривозі", - написав він.

Смілянська громада

Під ворожим прицілом опинилась, зокрема, наша Смілянська громада.

Натепер фіксуємо падіння російських БпЛА на низці локацій у місті та сусідніх селах. Ідеться про житлову інфраструктуру.

Травмовані

Маємо трьох травмованих:

  • двоє – тяжкі, один – середньої тяжкості.
  • Усі доправлені до лікарень.
  • Їм надають потрібну допомогу.

Обстеження території триває. Працюють усі необхідні служби.

"Загроза застосування ворогом ударних БпЛА зберігається в Уманському районі", - додав Табурець.

На Черкащині російські безпілотники атакували Смілянську громаду.
Нагадаємо, сьогодні ГУР попередило, що Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.

Сміла Шахед Черкаська область Черкаський район
Президент має негайно повернутися в свою країну і бути разом зі своїм народом, як це роблять президенти інших країн.
13.05.2026 15:40 Відповісти
Так , сьогодні було гучно .. кажуть є загиблий .. (( У багатьох літніх людей , які перебували в зоні вибухів , піднявся тиск , тахікардії , це сильний стрес, переляк . Як швидко зняти переляк ?--підійти до літньої людини , і змусити її дихати квадратом-вдих (4 секунди) - пауза (4 с) - видих (4 с) - пауза (4 с ) це заспокоїть сильне серцебиття . Якщо заспокоїти сильне серцебиття , нормалізується і тиск .
13.05.2026 15:58 Відповісти
 
 