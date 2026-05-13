Россия атаковала объект критической инфраструктуры в Жовкве на Львовщине: город остался без света

13 мая город Жовква Львовской области в результате вражеского удара по объекту критической инфраструктуры остался без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Telegram-канал председателя Жовковского городского совета Олега Вольского.

"К сожалению, в Жовкве произошел вражеский удар по объекту критической инфраструктуры. Город без света. Работают чрезвычайные службы", — сообщил чиновник.

Вольский призвал ничего не снимать и находиться в безопасных местах до отбоя тревоги.

Повторный удар

Жовква. Вражеские силы повторно атаковали объект критической инфраструктуры.

"Умоляю всех находиться в безопасных местах. И ни в коем случае не приближаться к месту происшествия. Работают специальные службы", — призвал Вольский.

