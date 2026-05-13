Россия атаковала объект критической инфраструктуры в Жовкве на Львовщине: город остался без света

Атака на Жовкву

13 мая город Жовква Львовской области в результате вражеского удара по объекту критической инфраструктуры остался без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Telegram-канал председателя Жовковского городского совета Олега Вольского.

"К сожалению, в Жовкве произошел вражеский удар по объекту критической инфраструктуры. Город без света. Работают чрезвычайные службы", — сообщил чиновник.

Вольский призвал ничего не снимать и находиться в безопасных местах до отбоя тревоги. 

Повторный удар

Жовква. Вражеские силы повторно атаковали объект критической инфраструктуры.

"Умоляю всех находиться в безопасных местах. И ни в коем случае не приближаться к месту происшествия. Работают специальные службы", — призвал Вольский.

ЗЕ має бути повішений на золотих воротах і висіти там місяць щоб іншим не хотілось
13.05.2026 17:20 Ответить
Ну так наша ППО збиває ж 90% дронів ,тільки де ,напевно на Дубайщині ?
13.05.2026 17:24 Ответить
А, де преславуті ішаківські дрони-перехоплювачі!? Це чмо знову "чисто випадково" зє....лось в чергову екскурсію.
13.05.2026 17:26 Ответить
Знову безглузді коментарі....
13.05.2026 17:31 Ответить
А еліту сбс, шобла послала небо закрити для арабів.
13.05.2026 18:50 Ответить
Запас нафти на наступний рік не потрібен ?
13.05.2026 18:55 Ответить
"Україна починається з Жовкви !"
Тримайтеся.
13.05.2026 18:54 Ответить
По інших місцях також били,про які не пишуть,але є місцевий марафон: побачив-розповів.
13.05.2026 19:23 Ответить
 
 