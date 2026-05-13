Россия атаковала объект критической инфраструктуры в Жовкве на Львовщине: город остался без света
13 мая город Жовква Львовской области в результате вражеского удара по объекту критической инфраструктуры остался без электроснабжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Telegram-канал председателя Жовковского городского совета Олега Вольского.
"К сожалению, в Жовкве произошел вражеский удар по объекту критической инфраструктуры. Город без света. Работают чрезвычайные службы", — сообщил чиновник.
Вольский призвал ничего не снимать и находиться в безопасных местах до отбоя тревоги.
Повторный удар
Жовква. Вражеские силы повторно атаковали объект критической инфраструктуры.
"Умоляю всех находиться в безопасных местах. И ни в коем случае не приближаться к месту происшествия. Работают специальные службы", — призвал Вольский.
Что предшествовало?
- Российская атака продолжается по всей Украине с ночи.
- В результате падения обломков вражеского "шахеда" в Винницкой области повреждены жилой дом и помещения агрохозяйства.
- В Ривненской области в результате российской атаки есть жертвы, погибли три человека, шестеро ранены.
- Во Львовской области работает ПВО.
- В Луцке после атаки российских беспилотников перекрыли центральные улицы города и мосты.
