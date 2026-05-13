Сумщина под ударом БПЛА: пострадали женщина и двое детей

В Сумской области в результате вражеской атаки 13 мая ранены женщина и несовершеннолетняя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

Глуховская громада

"13 мая 2026 года около 14:00 в Глуховской громаде Шосткинского района в результате атаки вражеских беспилотников по гражданской инфраструктуре ранены 54-летняя женщина и 13-летняя девочка", — говорится в сообщении.

Пострадавшим оказана медицинская помощь без госпитализации.

Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Также в Глуховской громаде оказана медицинская помощь 10-летнему мальчику. У ребенка острая реакция на стресс.

