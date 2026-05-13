Сумщина под ударом БПЛА: пострадали женщина и двое детей
В Сумской области в результате вражеской атаки 13 мая ранены женщина и несовершеннолетняя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на прокуратуру Сумской области.
Глуховская громада
"13 мая 2026 года около 14:00 в Глуховской громаде Шосткинского района в результате атаки вражеских беспилотников по гражданской инфраструктуре ранены 54-летняя женщина и 13-летняя девочка", — говорится в сообщении.
Пострадавшим оказана медицинская помощь без госпитализации.
Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
- Также в Глуховской громаде оказана медицинская помощь 10-летнему мальчику. У ребенка острая реакция на стресс.
Что предшествовало?
- Российская атака продолжается по всей Украине с ночи.
- В результате падения обломков вражеского "шахеда" в Винницкой области поврежден жилой дом и помещения агрохозяйства.
- В Ривненской области в результате российской атаки есть жертвы, погибли три человека, шестеро ранены.
- Во Львовской области работает ПВО.
- В Луцке после атаки российских беспилотников перекрыли центральные улицы города и мосты.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль