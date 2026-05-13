Сумщина під ударом БпЛА: постраждали жінка та двоє дітей
На Сумщині унаслідок ворожої атаки 13 травня поранено жінку та неповнолітню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Прокуратуру Сумщини.
Глухівська громада
"13 травня 2026 року близько 14:00 год у Глухівській громаді Шосткинського району унаслідок атаки ворожих безпілотників по цивільній інфраструктурі поранено 54-річну жінку та 13-річну дівчинку", - ідеться в повідомленні.
Постраждалим надано медичну допомогу без госпіталізації.
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Також у Глухівській громаді медичну допомогу надано 10-річному хлопчику. У дитини гостра реакція на стрес.
Що передувало?
- Російська атака триває по Україні з ночі.
- Унаслідок падіння уламків ворожого "шахеда" на Вінниччині пошкоджено житловий будинок та приміщення агрогосподарства.
- У Рівненській області внаслідок російської атаки є жертви, загинули троє людей, поранені шестеро.
- На Львівщині працює ППО.
- У Луцьку після атаки російських безпілотників перекрили центральні вулиці міста та мости.
