Сумщина під ударом БпЛА: постраждали жінка та двоє дітей

На Сумщині унаслідок ворожої атаки 13 травня поранено жінку та неповнолітню.

Глухівська громада

"13 травня 2026 року близько 14:00 год у Глухівській громаді Шосткинського району унаслідок атаки ворожих безпілотників по цивільній інфраструктурі поранено 54-річну жінку та 13-річну дівчинку", - ідеться в повідомленні.

Постраждалим надано медичну допомогу без госпіталізації.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • Також у Глухівській громаді медичну допомогу надано 10-річному хлопчику. У дитини гостра реакція на стрес.

