На Львовщине после российского удара без света остались более 10 тысяч абонентов
Во время воздушной тревоги российские войска атаковали объекты энергетики и промышленности во Львовской области. В результате ударов без электроснабжения остались более 10 тысяч абонентов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Последствия удара по энергетической инфраструктуре
По словам главы области, на данный момент без света находятся более 10 тысяч потребителей. Полностью обесточены 17 населенных пунктов, еще 9 – частично. На местах работают аварийные службы, которые ликвидируют последствия повреждений.
Также из-за падения обломков поврежден жилой дом. В нем выбиты окна и повреждена крыша. Информации о пострадавших пока не поступало.
"Сейчас без электроснабжения в нашей области более 10 тысяч абонентов. 17 населенных пунктов обесточены полностью, 9 – частично. На местах работают аварийные службы", – сообщил Максим Козицкий.
Массированная российская атака
Ранее российские удары уже фиксировались по объектам критической инфраструктуры в Жовкве, где также происходили отключения электроэнергии.
Отдельно сообщалось о попытках атак на инфраструктуру Прикарпатья и громких взрывах в районе Коломыи.
