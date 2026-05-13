На Львовщине после российского удара без света остались более 10 тысяч абонентов

Во время воздушной тревоги российские войска атаковали объекты энергетики и промышленности во Львовской области. В результате ударов без электроснабжения остались более 10 тысяч абонентов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия удара по энергетической инфраструктуре

По словам главы области, на данный момент без света находятся более 10 тысяч потребителей. Полностью обесточены 17 населенных пунктов, еще 9 – частично. На местах работают аварийные службы, которые ликвидируют последствия повреждений.

Также из-за падения обломков поврежден жилой дом. В нем выбиты окна и повреждена крыша. Информации о пострадавших пока не поступало.

"Сейчас без электроснабжения в нашей области более 10 тысяч абонентов. 17 населенных пунктов обесточены полностью, 9 – частично. На местах работают аварийные службы", – сообщил Максим Козицкий.

Читайте также: Тело 11-летнего мальчика с ножевым ранением обнаружили во Львовской области: начато расследование

Массированная российская атака

Ранее российские удары уже фиксировались по объектам критической инфраструктуры в Жовкве, где также происходили отключения электроэнергии.

Отдельно сообщалось о попытках атак на инфраструктуру Прикарпатья и громких взрывах в районе Коломыи.