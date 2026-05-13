РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11476 посетителей онлайн
Новости Атака БПЛА на Львовщину Аварийное обесточивание Обстрелы Львовщины
805 6

На Львовщине после российского удара без света остались более 10 тысяч абонентов

Во Львовской области без света остались 10 тысяч абонентов из-за удара РФ

Во время воздушной тревоги российские войска атаковали объекты энергетики и промышленности во Львовской области. В результате ударов без электроснабжения остались более 10 тысяч абонентов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия удара по энергетической инфраструктуре

По словам главы области, на данный момент без света находятся более 10 тысяч потребителей. Полностью обесточены 17 населенных пунктов, еще 9 – частично. На местах работают аварийные службы, которые ликвидируют последствия повреждений.

Также из-за падения обломков поврежден жилой дом. В нем выбиты окна и повреждена крыша. Информации о пострадавших пока не поступало.

"Сейчас без электроснабжения в нашей области более 10 тысяч абонентов. 17 населенных пунктов обесточены полностью, 9 – частично. На местах работают аварийные службы", – сообщил Максим Козицкий.

Читайте также: Тело 11-летнего мальчика с ножевым ранением обнаружили во Львовской области: начато расследование

Массированная российская атака

Ранее российские удары уже фиксировались по объектам критической инфраструктуры в Жовкве, где также происходили отключения электроэнергии.

Отдельно сообщалось о попытках атак на инфраструктуру Прикарпатья и громких взрывах в районе Коломыи.

Автор: 

энергетика (3457) атака (1401) обесточивание (107) Львовская область (3191)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи як завжди потратили пів мільярда, щоб вирубити світло на 2 села?
При цьому лайном затоплює Енгельс.
показать весь комментарий
13.05.2026 21:02 Ответить
Ви ж не знаєте вартість обладнання, яке вони пошкодили? Мають змогу - от і нищать. Нє, ну можна поржать, звісно... Як тут пів року назад писали: "Шахед - це лайно на палиці". Так це лайно пів країни знищило. Да і я не знав, що 50 кг вибухівки - це лайно
показать весь комментарий
13.05.2026 21:06 Ответить
Я про справжнє реальне лайно, яке зараз розливається у місті Енгельс - звідки вони запускають ракети.
показать весь комментарий
13.05.2026 21:20 Ответить
Що таке для рашистів пів мільярда? За один день з продажі нафти зароблять
показать весь комментарий
13.05.2026 23:22 Ответить
 
 