Тело 11-летнего мальчика с ножевым ранением обнаружили на Львовщине: начато расследование
В городе Шептицкий Львовской области обнаружили тело 11-летнего мальчика с ножевым ранением.
Об этом сообщила полиция Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.
Полиция устанавливает обстоятельства гибели
Сообщение о теле ребенка без признаков жизни, обнаруженном на улице Набережной в городе Шептицкий, поступило в полицию 8 мая, около 19:00.
На теле мальчика правоохранители обнаружили колото-резаную рану, которая, вероятно, и стала причиной смерти. Личность погибшего установлена — им оказался 11-летний житель райцентра.
Как уточнили в прокуратуре Львовской области, тело мальчика правоохранители обнаружили вблизи реки Западный Буг. Предварительно, ребенок получил ножевое ранение в живот.
По данному факту следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Шептицкой окружной прокуратуры, начали уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Ход расследования находится под личным контролем главы полиции Львовской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль