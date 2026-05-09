РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4780 посетителей онлайн
Новости Убийство мальчика на Львовщине
3 840 4

Тело 11-летнего мальчика с ножевым ранением обнаружили на Львовщине: начато расследование

ніж

В городе Шептицкий Львовской области обнаружили тело 11-летнего мальчика с ножевым ранением.

Об этом сообщила полиция Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Полиция устанавливает обстоятельства гибели 

Сообщение о теле ребенка без признаков жизни, обнаруженном на улице Набережной в городе Шептицкий, поступило в полицию 8 мая, около 19:00.

На теле мальчика правоохранители обнаружили колото-резаную рану, которая, вероятно, и стала причиной смерти. Личность погибшего установлена — им оказался 11-летний житель райцентра.

Как уточнили в прокуратуре Львовской области, тело мальчика правоохранители обнаружили вблизи реки Западный Буг. Предварительно, ребенок получил ножевое ранение в живот.

По данному факту следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Шептицкой окружной прокуратуры, начали уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ход расследования находится под личным контролем главы полиции Львовской области.

Читайте также: Во Львове в парке нашли тело младенца в сумке, - полиция

Автор: 

дети (6805) смерть (9096) Львовская область (3189) Шептицкий район (10) Шептицкий (4)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ти до кого звертаєшся, істеричка?
показать весь комментарий
09.05.2026 04:46 Ответить
Це той хлопець, якого шукали?
показать весь комментарий
09.05.2026 11:56 Ответить
 
 