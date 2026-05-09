Тело 11-летнего мальчика с ножевым ранением обнаружили на Львовщине: начато расследование

В городе Шептицкий Львовской области обнаружили тело 11-летнего мальчика с ножевым ранением.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

Полиция устанавливает обстоятельства гибели

Сообщение о теле ребенка без признаков жизни, обнаруженном на улице Набережной в городе Шептицкий, поступило в полицию 8 мая, около 19:00.

На теле мальчика правоохранители обнаружили колото-резаную рану, которая, вероятно, и стала причиной смерти. Личность погибшего установлена — им оказался 11-летний житель райцентра.

Как уточнили в прокуратуре Львовской области, тело мальчика правоохранители обнаружили вблизи реки Западный Буг. Предварительно, ребенок получил ножевое ранение в живот.

По данному факту следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Шептицкой окружной прокуратуры, начали уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ход расследования находится под личным контролем главы полиции Львовской области.

