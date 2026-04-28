Новости Смерть детей
2 172 6

Во Львове в парке нашли тело младенца в сумке, - полиция

В львовском парке нашли тело младенца

28 апреля во Львове в одном из парков обнаружили тело младенца, которое лежало в сумке и было завернуто в одеяло.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует полиция Львовской области.

Детали происшествия

Подозрительную сумку в парке на проспекте Чорновола обнаружил житель Львова, который и сообщил об этом полиции.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, осмотрели сумку и обнаружили внутри тело младенца. Ребенок был одет и завернут в одеяло.

Что дальше

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

В настоящее время правоохранители проводят первоочередные следственные действия – устанавливают свидетелей и очевидцев.

Также принимаются меры по установлению личности матери ребенка и возможных причастных к совершению преступления.

чергова "весела приколістка", йбана какаразнічна пзда, "дЄвочка-берегиня-йажимать", фсьо нє так аднасрачно..
28.04.2026 18:05 Ответить
Якою ж скотиною треба бути, щоб так вчинити з беззахисною дитинкою. Якщо не хочеш і не витягуєш дитину - просто офіційно відмовся - знайдеться, кому подбати і виростити.
28.04.2026 18:14 Ответить
Як тварин підкидають .. так і дітей почали . Хворе суспільство.
28.04.2026 18:16 Ответить
Жесть...
28.04.2026 18:39 Ответить
***** *обана! Не могла до лікарні чи у вікно надії віднести чи як там воно називається? Найуха ж ти падло ту дитину виношувала?! І дає ж бог таким дітей, а нормальні іноді готові на все, але їм не дає...
28.04.2026 18:49 Ответить
Все одно за ДНК знайдуть горе мамку...
28.04.2026 19:10 Ответить
 
 