Во Львове в парке нашли тело младенца в сумке, - полиция
28 апреля во Львове в одном из парков обнаружили тело младенца, которое лежало в сумке и было завернуто в одеяло.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует полиция Львовской области.
Детали происшествия
Подозрительную сумку в парке на проспекте Чорновола обнаружил житель Львова, который и сообщил об этом полиции.
Правоохранители, прибывшие на место происшествия, осмотрели сумку и обнаружили внутри тело младенца. Ребенок был одет и завернут в одеяло.
Что дальше
Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
В настоящее время правоохранители проводят первоочередные следственные действия – устанавливают свидетелей и очевидцев.
Также принимаются меры по установлению личности матери ребенка и возможных причастных к совершению преступления.
