У Львові в парку знайшли тіло немовляти в сумці, - поліція

У Львові в одному з парків 28 квітня виявили тіло немовляти, яке лежало у сумці та було загорнуте в ковдру.

Деталі події

Підозрілу сумку у парку на проспекті Чорновола виявив львів’янин, який і повідомив про це поліцію.

Правоохоронці, які прибули на місце події, оглянули сумку та виявили всередині тіло немовляти. Дитина була одягнена та загорнута в ковдру.

Що далі

Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії – встановлюють свідків і очевидців.

Також вживаються заходи для встановлення особи матері дитини та можливих причетних до скоєння злочину.

