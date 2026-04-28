У Львові в парку знайшли тіло немовляти в сумці, - поліція
У Львові в одному з парків 28 квітня виявили тіло немовляти, яке лежало у сумці та було загорнуте в ковдру.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує поліція Львівської області.
Деталі події
Підозрілу сумку у парку на проспекті Чорновола виявив львів’янин, який і повідомив про це поліцію.
Правоохоронці, які прибули на місце події, оглянули сумку та виявили всередині тіло немовляти. Дитина була одягнена та загорнута в ковдру.
Що далі
Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії – встановлюють свідків і очевидців.
Також вживаються заходи для встановлення особи матері дитини та можливих причетних до скоєння злочину.
