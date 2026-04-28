Новини Смерть дітей
У Львові в парку знайшли тіло немовляти в сумці, - поліція

У Львові в одному з парків 28 квітня виявили тіло немовляти, яке лежало у сумці та було загорнуте в ковдру.

Деталі події

Підозрілу сумку у парку на проспекті Чорновола виявив львів’янин, який і повідомив про це поліцію.

Правоохоронці, які прибули на місце події, оглянули сумку та виявили всередині тіло немовляти. Дитина була одягнена та загорнута в ковдру.

Що далі

Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії – встановлюють свідків і очевидців.

Також вживаються заходи для встановлення особи матері дитини та можливих причетних до скоєння злочину.

чергова "весела приколістка", йбана какаразнічна пзда, "дЄвочка-берегиня-йажимать", фсьо нє так аднасрачно..
28.04.2026 18:05 Відповісти
Якою ж скотиною треба бути, щоб так вчинити з беззахисною дитинкою. Якщо не хочеш і не витягуєш дитину - просто офіційно відмовся - знайдеться, кому подбати і виростити.
28.04.2026 18:14 Відповісти
Так, на усиновлення дітей велика черга.
29.04.2026 07:29 Відповісти
Як тварин підкидають .. так і дітей почали . Хворе суспільство.
28.04.2026 18:16 Відповісти
це не підкидають. Це викидають. Аби ж підкинули
29.04.2026 02:12 Відповісти
Жесть...
28.04.2026 18:39 Відповісти
***** *обана! Не могла до лікарні чи у вікно надії віднести чи як там воно називається? Найуха ж ти падло ту дитину виношувала?! І дає ж бог таким дітей, а нормальні іноді готові на все, але їм не дає...
28.04.2026 18:49 Відповісти
Все одно за ДНК знайдуть горе мамку...
28.04.2026 19:10 Відповісти
 
 