УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18635 відвідувачів онлайн
Новини Вбивство хлопчика на Львівщині
3 986 4

Тіло 11-річного хлопчика з ножовим пораненням виявили на Львівщині: розпочато розслідування

ніж

У місті Шептицький Львівської області виявили тіло 11-річного хлопчика з ножовим пораненням.

Про це повідомила поліція Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Поліція встановлює обставини загибелі 

Повідомлення про тіло дитини без ознак життя, виявлене на вулиці Набережній у місті Шептицький, надійшло до поліції 8 травня, близько 19:00.

На тілі хлопчика правоохоронці виявили колото-різану рану, яка, ймовірно, й стала причиною смерті. Особу загиблого встановлено - ним виявився 11-річний житель райцентру.

Як уточнили у прокуратурі Львівської області, тіло хлопчика правоохоронці виявили поблизу річки Західний Буг. Попередньо, дитина отримала ножове поранення в живіт.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Перебіг розслідування перебуває на особистому контролі очільника поліції Львівщини.

Читайте також: У Львові в парку знайшли тіло немовляти в сумці, - поліція

Автор: 

діти (5526) смерть (6729) Львівська область (2781) Шептицький район (10) Шептицький (4)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ти до кого звертаєшся, істеричка?
показати весь коментар
09.05.2026 04:46 Відповісти
Це той хлопець, якого шукали?
показати весь коментар
09.05.2026 11:56 Відповісти
 
 