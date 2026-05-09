Тіло 11-річного хлопчика з ножовим пораненням виявили на Львівщині: розпочато розслідування

У місті Шептицький Львівської області виявили тіло 11-річного хлопчика з ножовим пораненням.

Про це повідомила поліція Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Поліція встановлює обставини загибелі

Повідомлення про тіло дитини без ознак життя, виявлене на вулиці Набережній у місті Шептицький, надійшло до поліції 8 травня, близько 19:00.

На тілі хлопчика правоохоронці виявили колото-різану рану, яка, ймовірно, й стала причиною смерті. Особу загиблого встановлено - ним виявився 11-річний житель райцентру.

Як уточнили у прокуратурі Львівської області, тіло хлопчика правоохоронці виявили поблизу річки Західний Буг. Попередньо, дитина отримала ножове поранення в живіт.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Перебіг розслідування перебуває на особистому контролі очільника поліції Львівщини.

