Тіло 11-річного хлопчика з ножовим пораненням виявили на Львівщині: розпочато розслідування
У місті Шептицький Львівської області виявили тіло 11-річного хлопчика з ножовим пораненням.
Про це повідомила поліція Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.
Поліція встановлює обставини загибелі
Повідомлення про тіло дитини без ознак життя, виявлене на вулиці Набережній у місті Шептицький, надійшло до поліції 8 травня, близько 19:00.
На тілі хлопчика правоохоронці виявили колото-різану рану, яка, ймовірно, й стала причиною смерті. Особу загиблого встановлено - ним виявився 11-річний житель райцентру.
Як уточнили у прокуратурі Львівської області, тіло хлопчика правоохоронці виявили поблизу річки Західний Буг. Попередньо, дитина отримала ножове поранення в живіт.
За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Перебіг розслідування перебуває на особистому контролі очільника поліції Львівщини.
