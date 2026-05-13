РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11476 посетителей онлайн
Новости
1 056 3

Россия атаковала объекты "Нафтогаза" в двух областях Украины

Россия атаковала газовую инфраструктуру

13 мая Россия вновь нанесла удары по инфраструктуре НАК "Нафтогаз Украины" в двух областях Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель правления компании Сергей Корецкий.

Удар по объектам газодобычи и предприятию

По словам главы "Нафтогаза", в Харьковской области вражеский дрон повредил газодобывающий объект. Также под удар попало предприятие компании в Житомирской области.

Корецкий уточнил, что вследствие атаки на этот раз обошлось без пострадавших.

Читайте также: Атака на объекты "Нафтогаза": нанесен серьезный ущерб газодобывающей инфраструктуре, есть погибшие

Ранее мы писали, что во время воздушной тревоги российские войска атаковали объекты энергетики и промышленности во Львовской области. Вследствие ударов без электроснабжения остались более 10 тысяч абонентов.

Автор: 

Нафтогаз (3054) атака (1401) Житомирская область (1460) Харьковская область (2638)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
де ***** дрони перехоплювачі?!
показать весь комментарий
13.05.2026 20:32 Ответить
Якщо б не дрони-перехоплювачі, ви б зараз в темряві сиділи б і хто зна що з вашим будинком було б
показать весь комментарий
13.05.2026 21:08 Ответить
BBC

Після хвиль атак дронами, прогнозують розвідники ГУР, росіяни планують застосувати багато крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістику. Цілі - обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів держвлади.

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" сказав у ефірі телемарафону, що атака може тривати до обіду наступного дня.

Він теж зазначив, що вночі можуть відбутися запуски ракет, а потім знову полетять дрони.
показать весь комментарий
13.05.2026 20:36 Ответить
 
 