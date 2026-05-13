Россия атаковала объекты "Нафтогаза" в двух областях Украины

13 мая Россия вновь нанесла удары по инфраструктуре НАК "Нафтогаз Украины" в двух областях Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель правления компании Сергей Корецкий.

Удар по объектам газодобычи и предприятию

По словам главы "Нафтогаза", в Харьковской области вражеский дрон повредил газодобывающий объект. Также под удар попало предприятие компании в Житомирской области.

Корецкий уточнил, что вследствие атаки на этот раз обошлось без пострадавших.

