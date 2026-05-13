Россия атаковала объекты "Нафтогаза" в двух областях Украины
13 мая Россия вновь нанесла удары по инфраструктуре НАК "Нафтогаз Украины" в двух областях Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель правления компании Сергей Корецкий.
Удар по объектам газодобычи и предприятию
По словам главы "Нафтогаза", в Харьковской области вражеский дрон повредил газодобывающий объект. Также под удар попало предприятие компании в Житомирской области.
Корецкий уточнил, что вследствие атаки на этот раз обошлось без пострадавших.
Ранее мы писали, что во время воздушной тревоги российские войска атаковали объекты энергетики и промышленности во Львовской области. Вследствие ударов без электроснабжения остались более 10 тысяч абонентов.
Після хвиль атак дронами, прогнозують розвідники ГУР, росіяни планують застосувати багато крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістику. Цілі - обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів держвлади.
Радник міністра оборони Сергій "Флеш" сказав у ефірі телемарафону, що атака може тривати до обіду наступного дня.
Він теж зазначив, що вночі можуть відбутися запуски ракет, а потім знову полетять дрони.