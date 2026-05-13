Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
РФ здійснює комбінований удар по Україні дронами та ракетами, - Повітряні сили (оновлено)

Масована комбінована атака на Львівщину 7 лютого

Увечері 13 травня триває масштабний комбінований удар по Україні.

Росіяни атакують ударними безпілотниками та ракетами. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Обстріл України

О 20:24 - Повідомлялося про ракетну небезпеку. Зафіксовано зліт МіГ-31К

Оновлена інформація

О 20:40 - Відбій загрози по МіГ-31К.

О 20:58 - Загроза ударних БпЛА на сході Сумщини.

Оновлена інформація

О 21:20 - Групи ворожих БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

О 21:26 - Пуски КАБ на Сумщині.

О 21:32 - Пуски КАБ на Донеччині.

О 21:38 - Пуски КАБ на Запоріжжі.

О 21:42 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Оновлена інформація

О 22:01 - Ворожі БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.

О 22:29 - Ворожі БпЛА з Полтавщини на Черкащину західним курсом.

О 22:29 - Ворожі БпЛА на півночі Харківщини у напрямку Харкова.

Оновлена інформація

О 23:16 - Нові групи ворожих БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.

О 23:32 -  БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину, курс північний.

О 23:53 - Група ворожих БпЛА у напрямку Павлограду з півдня.

Оновлена інформація

О 00:38 - Групи ворожих БпЛА вздовж межі Дніпропетровщини та Донеччини (зі сходу на північ) у західному напрямку (Кременчук).

О 00:50 - БпЛА у напрямку Миргороду з північного-сходу.

О 00:51 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 00:54 - Ракета на Кременчук.

О 00:55 - Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К.

О 00:57 - Ще ракета на Кременчук.

О 01:03 - Нові групи ворожих БпЛА на Сумщині у західному напрямку.

О 01:10 - Групи ворожих БпЛА перед Кременчуком змінили напрямок на північ.

О 01:11 - Групи ворожих БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину у північному напрямку.

О 01:16 - Ракета на Полтавщині у напрямку Черкащини/Київщини.

О 01:24 - Ракета південніше Яготину курс західний.

О 01:28 - Ракета у напрямку Києва.

О 01:30 - Групи ворожих БпЛА із Сумщини на Чернігівщину західним курсом.

О 01:31 - Ракета північніше Черкас, курс південно-західний.

О 01:43 - Ракета в р-ні. Чигирину у напрямку Полтавщини.

О 01:45 - Групи ворожих БпЛА з Дніпропетровщини на Полтавщині у напрямку Київщини.

О 01:52 - Групи ворожих БпЛА з Миколаївщини заходять на Кіровоградщину, курс північний.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Автор: 

ніколи такого не було і от знову ...

а у відповідь летять потужні фламінги

13.05.2026 20:35 Відповісти
там де міліард дерев
13.05.2026 20:57 Відповісти
Завтра буде пику кривити на фоні влучань
13.05.2026 21:37 Відповісти
Це вже не Зеленський, а якийсь Рожевенський...
13.05.2026 23:12 Відповісти
Летять в Ізраїль, Маямі, офшори...
13.05.2026 23:20 Відповісти
В.о. Хмара, коли ти, нарешті, одягнеш скаженого Пуйла в дерев'яний макінтош?
13.05.2026 23:49 Відповісти
BBC
Ввечері у середу російська армія завдала ракетного удару в районі Старокостянтинова Хмельницької області Кинджалом .
Після того, як у Старконі пролунали вибухи, моніторинги зафіксували виліт двох Ту-160 з аеродрому "Українка", що на Далекому Сході Росії.

За їхньою інформацію, борти споряджені крилатими ракетами. Приблизно о 02:30-03:30 вони можуть прибути на потенційні пускові рубежі.

Крім того, як застерігають монітори, протягом ночі очікуються вильоти бомбардувальників Ту-95МС/Ту-160/Ту-22М3, а також - пуски "Калібрів" і вильоти МіГ-31К.
13.05.2026 20:38 Відповісти
У 1999 році Україна передала Росії значну кількість ракет та стратегічної авіації в межах угоди про погашення боргів за спожитий природний газ. Це відбулося згідно з угодою між Кабінетом Міністрів України (під керівництвом Валерія Пустовойтенка) та урядом РФ.

Що саме було передано:
Ракети: 575 крилатих ракет повітряного базування Х-55.
Літаки: 11 стратегічних бомбардувальників:
8 одиниць Ту-160;
3 одиниці Ту-95МС.
Інше: 12 турбогвинтових двигунів, запасні частини та наземне обладнання.

Коли та на яких умовах:
Дата підписання: Жовтень 1999 року (Ялта).
Сума угоди: Усе озброєння оцінили у 275 мільйонів доларів, які були списані як частина боргу перед «Газпромом».
Контекст: На той час Україна дотримувалася курсу на роззброєння та не мала фінансових ресурсів для утримання стратегічної авіації, тому обрала варіант передачі техніки в рахунок боргів замість її повної утилізації.

Використання сьогодні:
За даними розслідувань проєкту «Схеми», Росія наразі використовує ці ж ракети Х-55 та бомбардувальники для ударів по території України під час повномасштабного вторгнення. Журналісти ідентифікували серійні номери збитих ракет, які повністю збігаються з тими, що були в переліку переданих у 1999 році.
Зокрема, ідентифіковано щонайменше 6 літаків Ту-160, які раніше належали Україні, а тепер перебувають у бойовому складі армії РФ (наприклад, літак з бортовим номером «10» отримав у Росії назву «Микола Кузнецов»).
13.05.2026 20:40 Відповісти
Росія у 2025 році ввела в експлуатацію два модернізованих ракетоносця Ту-160М.
З урахуванням переданих літаків, загальна чисельність авіапарку всіх модифікацій Ту-160 оцінюється приблизно у 20 одиниць.
13.05.2026 20:51 Відповісти
Роботи з глибокої модернізації радянських машин та складання нових зразків виконуються на Казанському авіаційному заводі.
13.05.2026 20:54 Відповісти
Навіть нові роблять?
13.05.2026 21:12 Відповісти
Вони використали два готових планера, що лежали на заводі роками і поставили нові двигуни і електроніку.
13.05.2026 21:19 Відповісти
Планують робити (вже роблять?) нові планери.
13.05.2026 21:23 Відповісти
А вакуумну камеру зварювання титану полагодили?
13.05.2026 21:27 Відповісти
Щоб відновити радянські технології обробки титанових сплавів, на Казанському авіаційному заводі була побудована вакуумна піч діаметром 12 метрів.
13.05.2026 21:35 Відповісти
Ці ракети до 22 року,би згнили.Хто би їх обслуговував на початку 2000-х?Літаки ситратегічної авіації тим більше.Москалі вже цими ракетами давно не стріляють.Вистріляли всі вже кілька років назад.
13.05.2026 21:22 Відповісти
А хто їх до 1999 обслуговував?
13.05.2026 21:39 Відповісти
Стояли не обслужені.В них є терміни придатності.Ці ж ракети на москальщині виготовлялися,на їхніх підприємствах.В нас багато ракет до точок -у було,які стали потім просто металоломом.Так само як і стратегічна авіація.До тактичної авіації є запчастини,в різних країн,а до стратегічної взагалі тільки москалі робили.Нам потрібно своє робитим з нуля,або вже на базі існуючого і не дивитися на весь 50 літній мотлох.
13.05.2026 23:32 Відповісти
Тепер весь цей 50 літній мотлох зараз нам на голови сиплеться. До с300 теж деяких запчастин не було.
13.05.2026 23:39 Відповісти
Нові ракети і безпілотники вже прилітають,які виготовляні тільки що.Х-101,іскандери,кинджали,шахеди.Так до С-300 і немає пускових ракет вже.Нам їх зі всієї європи передали.Порвторюю,не потрібнео вже на толй хлам весь дивитися.Зараз нове потрібно робити.Як Пакистан,чи навіть Іран.
14.05.2026 01:20 Відповісти
ракети Х-55 не лише обслуговувалися в Україні, а й були тісно пов'язані з нашою промисловістю від самого початку їхнього створення.
Ось ключові факти про роль України в життєвому циклі цих ракет:

1. Серійне виробництво двигунів
Хоча корпус ракети Х-55 розробило російське МКБ «Радуга» (Дубна), «серцем» ракети був двигун ТРДД-50.
Ці двигуни серійно вироблялися на запорізькому підприємстві «Мотор Січ».
Довгий час Україна була єдиним постачальником двигунів для цього сімейства ракет. Росія змогла налагодити власне повноцінне виробництво аналогів (двигунів серії «36МТ») лише у 2000-х роках.

2. Технічне обслуговування до передачі
До 1999-2000 років Україна мала на озброєнні понад 1000 одиниць ракет Х-55 та її модифікацій (Х-55СМ).
Вони зберігалися на базах у Прилуках, Узині та інших об'єктах.
Обслуговування здійснювалося технічними експлуатаційними частинами (ТЕЧ) відповідних авіаполків за участю українських фахівців.
13.05.2026 23:56 Відповісти
А електроніка і навігація до ракет чия там?Без москалів вони не обслуговувались.Москалі всюди були.
14.05.2026 01:21 Відповісти
А двигуни розроблялися також на москальщині і коли був совок,почалим випускати їх на моторсічі.
14.05.2026 01:25 Відповісти
Греміло ппо, але походу далеко полетіли без збиття, ппц.
13.05.2026 20:47 Відповісти
Пінакопичили за час "побєдобєсного перемир'я" тепер "изливают" 🤔
13.05.2026 20:53 Відповісти
А де наша Гетьман, який мав би бути зі своїм народом? Де його булава і відповідальність та захист тих, які його обрали?
Де наші системи ППО і наші крилаті та балістичні ракети?
13.05.2026 20:53 Відповісти
там де міліард дерев
13.05.2026 20:57 Відповісти
Якщо не помиляюсь, то він сьогодні у Румунії...
13.05.2026 21:10 Відповісти
Смотрел парк развлечений Дракулы, под Бухарестом (2027 запуск) красота, стоимость его как "Династия", с.Козятин, или две квартиры в Монако нашего рыжего патриота....так це Румуни.....б...дь, Румуни, наверно поехал опыт перенимать
13.05.2026 21:52 Відповісти
з'їбався наш гетьман, і скумбрію з собою прихопив.
13.05.2026 21:26 Відповісти
Завтра буде пику кривити на фоні влучань
13.05.2026 21:37 Відповісти
прої...али у 2019-му році...
14.05.2026 09:42 Відповісти
Ну так, порізали в 90 роках патронні заводи, віддали бомбардувальники за якісь надумані борги і все вони в будинку, а ви громадянини воюйте, воюйте без ніфуЯ
13.05.2026 21:07 Відповісти
Да нічого. Он Зеля в черговий раз як дасть отвєточку по моцкві... Тобто запропонує нове пєрєміріє під патронатом Тромба
13.05.2026 21:28 Відповісти
Військове командування переконало путіна, що Росія захопить залишок Донецької області до осені, після чого Росія втратила інтерес до переговорів. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

За їхніми даними, путін стає «все більш зацикленим на захопленні Донбасу», незважаючи на те, що раніше висловлював готовність заморозити бойові дії по лінії фронту.
Зараз путін планує захопити регіон цілком і підвищити ціну миру через нарощування територіальних вимог.
13.05.2026 23:06 Відповісти
Я впевнений що Ху'йла найбільше надихає до продовження війни те що йому все зходить з рук. Бо воно бачить що не дивлячись на любі звірства які він творить, і Європа і сша все одно з ним лижуться і постійно заявляють що з ним будуть везти переговори і йти на компроміси. Саме це збуджує маніяка а не якийсь там шматок землі. Ху'йло половину Сосії віддав би Китаю чи Тромбу аби тільки йому допомогли захопити всю Україну і жорстоко вбити всіх українців.
13.05.2026 23:15 Відповісти
Це Європа та США нам цю владу обрали?
14.05.2026 03:40 Відповісти
Україну нищать,а президент десь на гастролях.
13.05.2026 21:29 Відповісти
"слишь "буратіно", ти на 13 мая свалівай с України я буду наносіть удари і дронамі і ракетамі" розмова закінчилася...
13.05.2026 21:37 Відповісти
Ну і чому Зе не зіпсував парад Путіну? Що за це отримав? Бомбардування українських міст?
13.05.2026 22:29 Відповісти
Оманський пропіарився на начебто Обміні 9-11травня 1000 на 1000 який і не планувався. Як і Перемир'я 6 травня. І зараз робить вигляд дурника як завжди. Народ любить дурників. Схоже казка про Івана Дурака популярна в Україні також як і Серіал про Голобородька ( ******** Іван Дурак ).
13.05.2026 23:14 Відповісти
Дякуємо Оманському за те що дав спокійно провести Парад Прутіна. Парад Прутіна це найкраща можливість закінчити війну ліквідувавши головнокомандувача російської окупаційної армії привселюдно щоб не було можливості замінити на нового юніта.
П.С. на Гітлера було здійснено 13 замахів на Прутіна нуль. ДумайТе.
13.05.2026 23:03 Відповісти
В Румунію сібався в вумнічає звідти, це ось вершник апокаліпсису ******* версія
13.05.2026 23:11 Відповісти
Воно Осел Апокаліпсису, був такий мульт.
13.05.2026 23:16 Відповісти
Примерно с 22 я по 23-10 по Харькову дроны массово налетели. Есть попадания, точно утром, днём станет ясно. Теперь ждут баллистику. Может и зря не лупанули 9 мая, твари должны сгинуть.
13.05.2026 23:28 Відповісти
Як казав Лобановський - якщо ти не забиваєш, то забивають тобі.
14.05.2026 00:23 Відповісти
Повітряна в Києві , саме зараз!!
14.05.2026 00:53 Відповісти
классно кацапи 9 травня відсвяткували. А то ми вдаримо по Києву казали вони. І спокійно вдарили не 9, а 14....які ідіоти домовлялися за це "перемир'я"?
14.05.2026 01:19 Відповісти
Треба було херачити на 9 травня прямо по червоній площі але ішак захищає свого хазяїна, дурко ******.
14.05.2026 01:26 Відповісти
У відповідь зранку сибіга потужно напише в соцмережі про "потрібен тиск" а бубачка ввечері продублює у відосіку.
14.05.2026 02:06 Відповісти
сівуха
14.05.2026 03:29 Відповісти
Зате москва і чекісти під надійним захистом від дронів та ракет: ппо "двушечка на Москву"
14.05.2026 03:21 Відповісти
Прибирати цього зашквареного зеленого дебіла і гатити так же само дзеркально як вони по нам
14.05.2026 03:31 Відповісти
шкода, що ядерки нема, щоб також дзеркально відповідати, бо, на мій погляд, цей світ заслуговує на ядерну війну і повне знищення
14.05.2026 03:53 Відповісти
забагато ********* живе у цьому світі, як виявилося, і в основному вони не досяжні, а так здохнуть усі разом зі своїм кодлом, а не тільки ми тут як терпіли зі своїми дітьми
14.05.2026 03:57 Відповісти
Не росія заслуговує на знищення, а весь світ...а може спочатку росію знищити і подивитися, може воно краще стане?...
14.05.2026 04:13 Відповісти
чого ще не знищив? щось задовго знищуєш
14.05.2026 04:40 Відповісти
при настільки "успішному" знищенні росії, тут може нічого не залишитися. Скільки цивільних за час війни загинуло в росії? скільки в Україні? Скільки дітей загинуло в росії? скільки в Україні? то хто кого знищує більш успішно? хто має ядерну зброю ? то хто має більші шанси вижити?
14.05.2026 04:49 Відповісти
Виправдовуєш дії теперішньої влади.
14.05.2026 08:24 Відповісти
Якби я був Верховним Головнокомандувачем, то тоді таке питання було би правомірним. До нині діючого в тебе питань нема.
14.05.2026 09:24 Відповісти
Так добре, що ми невідсвічували на 9 Мая, а то б вони по нам ракетами....
Як там, конченій зеленій гундосій тварині в Румунії?
Зранку почуємо статистику?
14.05.2026 03:43 Відповісти
Та дрихне напевно
14.05.2026 03:48 Відповісти
Дивлюся по моніторингу активно колупають Бориспіль - готуються кацапи потім погодитися на аеропортне перемир'я 🤬
14.05.2026 03:51 Відповісти
Угу, більша частина якось наді мною пролітають в тому напрямку - то пекло..грохіт стоїть, що капець..я постійно смикаюсь, що уламки на будинок впадуть...
14.05.2026 04:13 Відповісти
Тримайтеся 😿
14.05.2026 04:57 Відповісти
 
 