РФ здійснює комбінований удар по Україні дронами та ракетами, - Повітряні сили (оновлено)

Увечері 13 травня триває масштабний комбінований удар по Україні.

Росіяни атакують ударними безпілотниками та ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обстріл України

О 20:24 - Повідомлялося про ракетну небезпеку. Зафіксовано зліт МіГ-31К

Оновлена інформація

О 20:40 - Відбій загрози по МіГ-31К.

О 20:58 - Загроза ударних БпЛА на сході Сумщини.

Оновлена інформація

О 21:20 - Групи ворожих БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

О 21:26 - Пуски КАБ на Сумщині.

О 21:32 - Пуски КАБ на Донеччині.

О 21:38 - Пуски КАБ на Запоріжжі.

О 21:42 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Оновлена інформація

О 22:01 - Ворожі БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.

О 22:29 - Ворожі БпЛА з Полтавщини на Черкащину західним курсом.

О 22:29 - Ворожі БпЛА на півночі Харківщини у напрямку Харкова.

Оновлена інформація

О 23:16 - Нові групи ворожих БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.

О 23:32 - БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину, курс північний.

О 23:53 - Група ворожих БпЛА у напрямку Павлограду з півдня.

Оновлена інформація

О 00:38 - Групи ворожих БпЛА вздовж межі Дніпропетровщини та Донеччини (зі сходу на північ) у західному напрямку (Кременчук).

О 00:50 - БпЛА у напрямку Миргороду з північного-сходу.

О 00:51 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 00:54 - Ракета на Кременчук.

О 00:55 - Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К.

О 00:57 - Ще ракета на Кременчук.

О 01:03 - Нові групи ворожих БпЛА на Сумщині у західному напрямку.

О 01:10 - Групи ворожих БпЛА перед Кременчуком змінили напрямок на північ.

О 01:11 - Групи ворожих БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину у північному напрямку.

О 01:16 - Ракета на Полтавщині у напрямку Черкащини/Київщини.

О 01:24 - Ракета південніше Яготину курс західний.

О 01:28 - Ракета у напрямку Києва.

О 01:30 - Групи ворожих БпЛА із Сумщини на Чернігівщину західним курсом.

О 01:31 - Ракета північніше Черкас, курс південно-західний.

О 01:43 - Ракета в р-ні. Чигирину у напрямку Полтавщини.

О 01:45 - Групи ворожих БпЛА з Дніпропетровщини на Полтавщині у напрямку Київщини.

О 01:52 - Групи ворожих БпЛА з Миколаївщини заходять на Кіровоградщину, курс північний.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Також читайте: Росія атакувала об’єкти "Нафтогазу" у двох областях України