РФ здійснює комбінований удар по Україні дронами та ракетами, - Повітряні сили (оновлено)
Увечері 13 травня триває масштабний комбінований удар по Україні.
Росіяни атакують ударними безпілотниками та ракетами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Обстріл України
О 20:24 - Повідомлялося про ракетну небезпеку. Зафіксовано зліт МіГ-31К
Оновлена інформація
О 20:40 - Відбій загрози по МіГ-31К.
О 20:58 - Загроза ударних БпЛА на сході Сумщини.
Оновлена інформація
О 21:20 - Групи ворожих БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
О 21:26 - Пуски КАБ на Сумщині.
О 21:32 - Пуски КАБ на Донеччині.
О 21:38 - Пуски КАБ на Запоріжжі.
О 21:42 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Оновлена інформація
О 22:01 - Ворожі БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
О 22:29 - Ворожі БпЛА з Полтавщини на Черкащину західним курсом.
О 22:29 - Ворожі БпЛА на півночі Харківщини у напрямку Харкова.
Оновлена інформація
О 23:16 - Нові групи ворожих БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.
О 23:32 - БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину, курс північний.
О 23:53 - Група ворожих БпЛА у напрямку Павлограду з півдня.
Оновлена інформація
О 00:38 - Групи ворожих БпЛА вздовж межі Дніпропетровщини та Донеччини (зі сходу на північ) у західному напрямку (Кременчук).
О 00:50 - БпЛА у напрямку Миргороду з північного-сходу.
О 00:51 - Загроза застосування балістичного озброєння.
О 00:54 - Ракета на Кременчук.
О 00:55 - Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К.
О 00:57 - Ще ракета на Кременчук.
О 01:03 - Нові групи ворожих БпЛА на Сумщині у західному напрямку.
О 01:10 - Групи ворожих БпЛА перед Кременчуком змінили напрямок на північ.
О 01:11 - Групи ворожих БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину у північному напрямку.
О 01:16 - Ракета на Полтавщині у напрямку Черкащини/Київщини.
О 01:24 - Ракета південніше Яготину курс західний.
О 01:28 - Ракета у напрямку Києва.
О 01:30 - Групи ворожих БпЛА із Сумщини на Чернігівщину західним курсом.
О 01:31 - Ракета північніше Черкас, курс південно-західний.
О 01:43 - Ракета в р-ні. Чигирину у напрямку Полтавщини.
О 01:45 - Групи ворожих БпЛА з Дніпропетровщини на Полтавщині у напрямку Київщини.
О 01:52 - Групи ворожих БпЛА з Миколаївщини заходять на Кіровоградщину, курс північний.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Ввечері у середу російська армія завдала ракетного удару в районі Старокостянтинова Хмельницької області Кинджалом .
Після того, як у Старконі пролунали вибухи, моніторинги зафіксували виліт двох Ту-160 з аеродрому "Українка", що на Далекому Сході Росії.
За їхньою інформацію, борти споряджені крилатими ракетами. Приблизно о 02:30-03:30 вони можуть прибути на потенційні пускові рубежі.
Крім того, як застерігають монітори, протягом ночі очікуються вильоти бомбардувальників Ту-95МС/Ту-160/Ту-22М3, а також - пуски "Калібрів" і вильоти МіГ-31К.
Що саме було передано:
Ракети: 575 крилатих ракет повітряного базування Х-55.
Літаки: 11 стратегічних бомбардувальників:
8 одиниць Ту-160;
3 одиниці Ту-95МС.
Інше: 12 турбогвинтових двигунів, запасні частини та наземне обладнання.
Коли та на яких умовах:
Дата підписання: Жовтень 1999 року (Ялта).
Сума угоди: Усе озброєння оцінили у 275 мільйонів доларів, які були списані як частина боргу перед «Газпромом».
Контекст: На той час Україна дотримувалася курсу на роззброєння та не мала фінансових ресурсів для утримання стратегічної авіації, тому обрала варіант передачі техніки в рахунок боргів замість її повної утилізації.
Використання сьогодні:
За даними розслідувань проєкту «Схеми», Росія наразі використовує ці ж ракети Х-55 та бомбардувальники для ударів по території України під час повномасштабного вторгнення. Журналісти ідентифікували серійні номери збитих ракет, які повністю збігаються з тими, що були в переліку переданих у 1999 році.
Зокрема, ідентифіковано щонайменше 6 літаків Ту-160, які раніше належали Україні, а тепер перебувають у бойовому складі армії РФ (наприклад, літак з бортовим номером «10» отримав у Росії назву «Микола Кузнецов»).
З урахуванням переданих літаків, загальна чисельність авіапарку всіх модифікацій Ту-160 оцінюється приблизно у 20 одиниць.
Ось ключові факти про роль України в життєвому циклі цих ракет:
1. Серійне виробництво двигунів
Хоча корпус ракети Х-55 розробило російське МКБ «Радуга» (Дубна), «серцем» ракети був двигун ТРДД-50.
Ці двигуни серійно вироблялися на запорізькому підприємстві «Мотор Січ».
Довгий час Україна була єдиним постачальником двигунів для цього сімейства ракет. Росія змогла налагодити власне повноцінне виробництво аналогів (двигунів серії «36МТ») лише у 2000-х роках.
2. Технічне обслуговування до передачі
До 1999-2000 років Україна мала на озброєнні понад 1000 одиниць ракет Х-55 та її модифікацій (Х-55СМ).
Вони зберігалися на базах у Прилуках, Узині та інших об'єктах.
Обслуговування здійснювалося технічними експлуатаційними частинами (ТЕЧ) відповідних авіаполків за участю українських фахівців.
Де наші системи ППО і наші крилаті та балістичні ракети?
За їхніми даними, путін стає «все більш зацикленим на захопленні Донбасу», незважаючи на те, що раніше висловлював готовність заморозити бойові дії по лінії фронту.
Зараз путін планує захопити регіон цілком і підвищити ціну миру через нарощування територіальних вимог.
Зранку почуємо статистику?