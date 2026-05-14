Масована атака РФ на Київ: ракети й дрони вдарили по столиці, 21 людина загинула, серед них – 3 дітей. ВIДЕО (оновлено)

Київ зазнав масштабної комбінованої атаки російських військ із застосуванням ракет та дронів. У столиці зафіксовано пошкодження та постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху 5-поверхового житлового будинку. Також зафіксовано влучання БпЛА в житловий будинок.

В іншому будинку в цьому районі пошкоджене перекриття між пʼятим поверхом і дахом.

У Голосіївському - уламки впали на проїжджу частину дороги. Екстрені служби прямують на місця. Також  сталося падіння уламків на будівлю бізнес-центру.

На Оболоні падіння уламків ракети на нежитлове приміщення.  На одній локації зафіксовано падіння уламків ракети. На території нежитлової забудови. Крім того, уламки впали на триповерхову будівлю паркінгу та на будівлю бізнес-центру. Також є влучання уламків в квартиру на 12-му поверсі житлового будинку. Виникло загоряння.

Зафіксовано влучання в 25-поверхову недобудову.

У Соломʼянському районі на парковці біля бізнес-центру палає авто. Крім того, уламки впали на територію нежитлової забудови.
Екстрені служби прямують на місця.

У Дніпровському районі, попередньо, влучання. Зафіксовано загоряння гаражів та припаркованого авто.

У Шевченківському районі влучання в нежитлову будівлю.

У Дарницькому районі, за попередньою інформацією, обвалилися конструкції в житловому будинку. Там можуть бути заблоковані люди. Рятувальники прямують на місце.

Також у районі палають МАФи та пожежа на АЗС  та зафіксовано падіння уламків на відкритій території.
Ще на одній локації падіння уламків біля нежитлової будівлі.

Є влучання в приватний житловий будинок.

"У Дарницькому районі, де обвалилися конструкції житлового будинку і під завалами перебувають люди, триває пошуково-рятувальна операція. Всі служби на місці", - зазначив Кличко.

Також пошкоджений фасад багатоповерхівки. На прибудинковій території горять авто, повідомив очільник КМВА Ткаченко.

Постраждалі та жертва

За словами Кличка, медики госпіталізували двох постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю.

Бригади продовжують чергувати на місцях влучань.

За інформацією начальника КМВА Тимура Ткаченка, у столиці четверо постраждалих. Їх госпіталізовано.

Згодом Кличко повідомив:

"9 постраждалих внаслідок масованої атаки ворога на столицю госпіталізували до медзакладів міста. Двом людям надали допомогу амбулаторно".

О 6:40 Ткаченко повідомив що внаслідок атаки постраждало 16 осіб. На жаль, одна людина загинула.

Повітряна тривога триває. У Києві знову лунають вибухи.

За даними ДСНС, станом на 7:30 відомо щонайменше про 31 постраждалого, з яких одна дитина. На жаль, є інформація про одного загиблого.

У Дарницькому районі вдалося врятувати 27 осіб. Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами на місці руйнування конструкцій багатоповерхівки та гасіння п'яти авто у дворі житлового будинку за іншою адресою.

Наразі ліквідація наслідків обстрілу продовжується в Оболонському, Дарницькому та Голосіївському районах.

Зранку Кличко повідомив, що внаслідок атаки  у столиці вже  32 постраждалих. Серед них - одномісячна дитина. В стаціонарах наразі 20 госпіталізованих. В тому числі - дитина.

Станом на 10:10 у столиці внаслідок масованої атаки ворога вже 40 постраждалих. Серед них - двоє дітей.
Госпіталізували 31 постраждалого. В тому числі — одну дитину.

У Дарницькому районі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по багатоквартирному житловому будинку

"Станом на 10:00 відомо про 2 загиблих. Надзвичайникам вдалося врятувати 28 людей. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС. Рятувальники вже вивезли понад 20 куб. м уламків будівельних конструкцій та евакуювали 5 пошкоджених автомобілів", - повідомили у ДСНС України.

Зросла кількість загиблих через російський удар по Києву

З-під завалів багатоповерхівки в Дарницькому районі дістали тіло ще однієї жертви масованої атаки, повідомили у ДСНС.

Загалом під російський удар потрапили 5 районів столиці.

Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї загиблої. Особу жінки встановлюють.

"Уже четверо загиблих у столиці внаслідок атаки ворога", - повідомив Кличко.

О 13:30 стало відомо, що  з-під завалів будинку в Дарницькому районі рятувальники дістали тіла ще двох людей.

"Таким чином кількість жертв російського удару зросла до 5 осіб. Крім того, наразі є дані про мінімум 20 зниклих безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Інформація оновлюється", - повідомили у ДСНС.

Як повідомив київський міський голова Віталій Кличко, що серед пʼяти загиблих у столиці - дитина.

За його словами, рятувальники дістали з-під завалів будинку в Дарницькому районі тіло 12-річної дівчинки. Пошуково-рятувальна операція триває.

Станом на 15:00 кількість загиблих внаслідок влучання у багатоквартирний будинок у Дарницькому районі зросла до 7 людей.

  • Оновлено 16:30. Ткаченко уточнив, що унаслідок атаки загинули 8 осіб. Серед загиблих — 13-річна дівчинка.
  • Станом на 17:00 відомо вже про 9 загиблих людей. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблого, повідомив Ткаченко.
  • У ДСНС повідомили, що до 12 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву, з них 2 дитини. Також відомо про 46 постраждалих, 20 з них перебувають у стаціонарах міських лікарень.
  • Станом на 22:00 відомо про 16 загиблих та 47 постраждалих
  • Станом на 01:31 - повідомляється про 21 загиблу людину, зокрема троє дітей.

На Харківському знищили панельку з людьми.
Пізніше Зеленський із Сибігою коли проспляться - заведуть звичну шарманку про "путін не хоче миру, треба посилити тиск, будемо відповідати", і в підсумку підірвуть ще пару бочок з нафтою.
14.05.2026 05:10 Відповісти
Воно ж зі своєю шмарою здриснуло в Румунію.
14.05.2026 05:24 Відповісти
Сране перемірря, сраний наказ про яке пафосно підписав сраний президент зе, підписав заради свого сраного піару, дало змогу свинособакам накопичити дрони та ракети у точках запуску. Зараз огребаємо. А сраний презилент, зі своєю сраною першою бледі, заздалегіть здристнув з країни.
14.05.2026 06:56 Відповісти
Знов страшна трагедія.
14.05.2026 14:28 Відповісти
валодя, ты разрешил указом парад в рашке, путен провел, теперь запрети стрелять, а ушлепок конченный?
14.05.2026 14:30 Відповісти
Це таку ціну ми платимо за триденне перемир'я??? Від якого ми НІЧОГО не отримали з обіцяного???
14.05.2026 15:16 Відповісти
Щоб ви розуміли, ця "помста" не помста за 9 мая. Все приурочено до зустрічі Трампа з Сі.
14.05.2026 15:29 Відповісти
Питання в тому, коли ми побачимо симетричну відповідь України?
14.05.2026 16:05 Відповісти
Ніколи. Відповідь України завжди буде асиметричною. У нас немає стільки ресурсів щоб кошмарити населення ********** в містах і селах. У нас інший шлях. Не терору населення, а розвал і ліквідація федерації як такої.
14.05.2026 17:08 Відповісти
На жаль, без тероризування населення країни-агресора ці зусилля можуть затягнутися до нескінченності.
14.05.2026 17:16 Відповісти
Не думаю. Кацапам врешті набридне вмирати за амбіції *****, а їх економіка всьго 2% світового ВВП. Загнуться. Поки били безкарно і вважали себе "недоторканними" і куражились, а тепер потроху відчувають що "війна повернулась до них задом".
14.05.2026 17:39 Відповісти
нічого вони не відчувають
15.05.2026 00:59 Відповісти
Це пряме влучення чи наслідок не вдалого збиття ракети чи дрона?
14.05.2026 17:02 Відповісти
Оцю небриту зелену суку висмикнути з Румунії , посадити тоді в минулу ніч в Києві в квартирі на 10 поверсі і хай подивиться на наслідки свого шоу дурне.
14.05.2026 19:16 Відповісти
Соссия , конечно, это гной планеты Земля, но насколько же некачественно построены эти панельные дома?
14.05.2026 20:20 Відповісти
при качественной владі в цих некачественных панельках ще десятки років люди би щасливо жили, але вирішили знатно поржати в 2019 році і тепер весь гной планеты Земля, який комусь ввижався миром в глазах, хлинув в Україну.
14.05.2026 22:50 Відповісти
Панельки руйнуються навіть від землетрусу, а не тільки від прямого влучання.
Недосконала технологія.
Такий собі конвеерний метод, щоб багато побудувати
15.05.2026 00:44 Відповісти
Панельки собирают с закладными медалическими пластинами,
которые свариваются. А сварка не работает на вибрацию и отклонения.
Самое страшное- лестничные марши, они летят вниз, с последнего
этажа до первого.
15.05.2026 03:00 Відповісти
А скільки загиблих в мацкві? Нуль. От і маємо.
14.05.2026 22:58 Відповісти
такого буде ще дуже багато , з ****** ніхто не збирається нічого робити ...
14.05.2026 22:59 Відповісти
**** зелена, не бий по кацапському параду!
ідіотіни кусок.
14.05.2026 23:00 Відповісти
Оце подяка за 9 тавня !
14.05.2026 23:03 Відповісти
Треба на офіційному рівні оголосити це чорною датою на 1000 років вперед, щоб хач в конституцію вписати - аби лиш не було можливості відмінити.
Щоб навіки це перестало сприйматися як "парад" і як "свято"...

Мля, казали колись блогери, що 9м@я це День перемоги Гулагу над Бухенвалтдом
15.05.2026 00:43 Відповісти
я також вважаю, що це має бути їх останнє святкування 9.05 в житті
15.05.2026 01:00 Відповісти
https://censor.net.ua/news/3171999/mejdu_putinym_i_zelenskim_ustanovlen_vesma_effektivnyyi_kontakt_peskov

· «Военные парады проводят только африканские диктаторы»
Голда Меир

15.05.2026 02:32 Відповісти
А х#й#о "вова" за кордоном ?
Так люди і попереджали...
15.05.2026 00:40 Відповісти
" Будемо діяти зеркально" - В. Зеленський.
То скоро на москву масована атака чи знову набрехав людям "янєлох"???
15.05.2026 01:29 Відповісти
Смерть рашистським окупантам!
15.05.2026 03:09 Відповісти
Гундосний диктатор скумбрію вигулює і намародерене кожен тиждень вивозить ,Ощадбанку с генералами фейковими с СБУ уже недовіряє
15.05.2026 06:59 Відповісти
Де він той презедент, що дозволив Путіну подивитись площу.
15.05.2026 07:52 Відповісти
