Масована атака РФ на Київ: ракети й дрони вдарили по столиці, 21 людина загинула, серед них – 3 дітей. ВIДЕО (оновлено)

Київ зазнав масштабної комбінованої атаки російських військ із застосуванням ракет та дронів. У столиці зафіксовано пошкодження та постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Відео Ангеліна Шорохова

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху 5-поверхового житлового будинку. Також зафіксовано влучання БпЛА в житловий будинок.

В іншому будинку в цьому районі пошкоджене перекриття між пʼятим поверхом і дахом.

У Голосіївському - уламки впали на проїжджу частину дороги. Екстрені служби прямують на місця. Також сталося падіння уламків на будівлю бізнес-центру.

На Оболоні падіння уламків ракети на нежитлове приміщення. На одній локації зафіксовано падіння уламків ракети. На території нежитлової забудови. Крім того, уламки впали на триповерхову будівлю паркінгу та на будівлю бізнес-центру. Також є влучання уламків в квартиру на 12-му поверсі житлового будинку. Виникло загоряння.

Зафіксовано влучання в 25-поверхову недобудову.

У Соломʼянському районі на парковці біля бізнес-центру палає авто. Крім того, уламки впали на територію нежитлової забудови.

Екстрені служби прямують на місця.

У Дніпровському районі, попередньо, влучання. Зафіксовано загоряння гаражів та припаркованого авто.

У Шевченківському районі влучання в нежитлову будівлю.

У Дарницькому районі, за попередньою інформацією, обвалилися конструкції в житловому будинку. Там можуть бути заблоковані люди. Рятувальники прямують на місце.

Також у районі палають МАФи та пожежа на АЗС та зафіксовано падіння уламків на відкритій території.

Ще на одній локації падіння уламків біля нежитлової будівлі.

Є влучання в приватний житловий будинок.

"У Дарницькому районі, де обвалилися конструкції житлового будинку і під завалами перебувають люди, триває пошуково-рятувальна операція. Всі служби на місці", - зазначив Кличко.

Також пошкоджений фасад багатоповерхівки. На прибудинковій території горять авто, повідомив очільник КМВА Ткаченко.

Постраждалі та жертва

За словами Кличка, медики госпіталізували двох постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю.

Бригади продовжують чергувати на місцях влучань.

За інформацією начальника КМВА Тимура Ткаченка, у столиці четверо постраждалих. Їх госпіталізовано.

Згодом Кличко повідомив:

"9 постраждалих внаслідок масованої атаки ворога на столицю госпіталізували до медзакладів міста. Двом людям надали допомогу амбулаторно".

О 6:40 Ткаченко повідомив що внаслідок атаки постраждало 16 осіб. На жаль, одна людина загинула.

Повітряна тривога триває. У Києві знову лунають вибухи.

За даними ДСНС, станом на 7:30 відомо щонайменше про 31 постраждалого, з яких одна дитина. На жаль, є інформація про одного загиблого.

У Дарницькому районі вдалося врятувати 27 осіб. Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами на місці руйнування конструкцій багатоповерхівки та гасіння п'яти авто у дворі житлового будинку за іншою адресою.

Наразі ліквідація наслідків обстрілу продовжується в Оболонському, Дарницькому та Голосіївському районах.

Зранку Кличко повідомив, що внаслідок атаки у столиці вже 32 постраждалих. Серед них - одномісячна дитина. В стаціонарах наразі 20 госпіталізованих. В тому числі - дитина.

Станом на 10:10 у столиці внаслідок масованої атаки ворога вже 40 постраждалих. Серед них - двоє дітей.

Госпіталізували 31 постраждалого. В тому числі — одну дитину.

У Дарницькому районі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по багатоквартирному житловому будинку

"Станом на 10:00 відомо про 2 загиблих. Надзвичайникам вдалося врятувати 28 людей. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС. Рятувальники вже вивезли понад 20 куб. м уламків будівельних конструкцій та евакуювали 5 пошкоджених автомобілів", - повідомили у ДСНС України.

Зросла кількість загиблих через російський удар по Києву

З-під завалів багатоповерхівки в Дарницькому районі дістали тіло ще однієї жертви масованої атаки, повідомили у ДСНС.

Загалом під російський удар потрапили 5 районів столиці.

Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї загиблої. Особу жінки встановлюють.

"Уже четверо загиблих у столиці внаслідок атаки ворога", - повідомив Кличко.

О 13:30 стало відомо, що з-під завалів будинку в Дарницькому районі рятувальники дістали тіла ще двох людей.

"Таким чином кількість жертв російського удару зросла до 5 осіб. Крім того, наразі є дані про мінімум 20 зниклих безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Інформація оновлюється", - повідомили у ДСНС.

Як повідомив київський міський голова Віталій Кличко, що серед пʼяти загиблих у столиці - дитина.

За його словами, рятувальники дістали з-під завалів будинку в Дарницькому районі тіло 12-річної дівчинки. Пошуково-рятувальна операція триває.

Станом на 15:00 кількість загиблих внаслідок влучання у багатоквартирний будинок у Дарницькому районі зросла до 7 людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ здійснює комбінований удар по Україні дронами та ракетами, - Повітряні сили (оновлено)