Нічний удар по Кременчуку: руйнування на підприємствах і в житловому секторі

У ніч проти 14 травня Полтавська область зазнала комбінованої атаки РФ. У Кременчуцькому районі пошкоджено промислові об’єкти, склади, транспорт і приватні будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.

Внаслідок атаки пошкоджено технологічне обладнання промислового підприємства та транспортні засоби і складські приміщення автотранспортного підприємства.

Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків на двох локаціях.

Дяківнич зазначив, що інформації щодо постраждалих не надходило.

Масований комбінований удар 14 травня

Вночі армія РФ завала комбінованого масованого удару по містах України.

Головний удар припав на Київ. Зафіксовані:

руйнування житлових будинків;

пожежі після падіння уламків;

часткові обвали багатоповерхівок;

люди можуть бути під завалами.

Також під ударами були інші регіони: Харківщина, Сумщина, Чернігівщина. Крім того, була атакована Одещина.

