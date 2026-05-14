Нічний удар по Кременчуку: руйнування на підприємствах і в житловому секторі

Кременчук затягнуло чорним димом

У ніч проти 14 травня Полтавська область зазнала комбінованої атаки РФ. У Кременчуцькому районі пошкоджено промислові об’єкти, склади, транспорт і приватні будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.

Внаслідок атаки пошкоджено технологічне обладнання промислового підприємства та транспортні засоби і складські приміщення автотранспортного підприємства.

Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків на двох локаціях.

Дяківнич зазначив, що інформації щодо постраждалих не надходило.

Масований комбінований удар 14 травня

Вночі армія РФ завала комбінованого масованого удару по містах України.

Головний удар припав на Київ. Зафіксовані:

  • руйнування житлових будинків;
  • пожежі після падіння уламків;
  • часткові обвали багатоповерхівок;
  • люди можуть бути під завалами.

Також під ударами були інші регіони: Харківщина, Сумщина, Чернігівщина. Крім того, була атакована Одещина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масована атака РФ на Київ: ракети й дрони вдарили по столиці, загинула людина, 31 постраждалий (оновлено)

Послухали трампа( який ненавидить Україну) про парад і ось результат

Сабіга має швидко робити заяву і світові ЗМІ і посольства. Нехай Трамп знову буде у лайні .
А професійні дипломати мають ПОДАТИ це лайно КРАСИВО
14.05.2026 08:02 Відповісти
У нас є професійні дипломати?
14.05.2026 08:04 Відповісти
Багато дипломатів професійних відправили на пенсію. Хоча кадрів в МЗС не вистачає , та і молодь на фронт треба відправляти
ТОМУ ТРЕБА Запропонувати ПЕНСАМ ПОПРАЦЮВАТИ НА УКРАЇНУ ЗАМІСТЬ ДАЧ
для таких возрастних группу надо зробити особливий распорядок праці - з 11-16 і 3 дня у неділю
14.05.2026 08:50 Відповісти
Якби не Трамп, то Зєля...що зробив би Зєля?
14.05.2026 08:31 Відповісти
Що Вам сказати ? Давайте спочатку перерахуємо назви країн ЯКІ ДАВИЛИ на Україну з приводу параду вбивц. Це не тількі Трамп , це і Євросоюз просив.
ось тепер треба робити заяву до їх ЗМІ( обовʼязково) і лідерів ПРО ПІДЛОГО *****
14.05.2026 08:53 Відповісти
То що зробив би Зєля, якби на нього не давив Євросоюз та Трамп?
14.05.2026 08:58 Відповісти
 
 