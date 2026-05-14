56 ракет та 675 БпЛА випустила РФ вночі по Україні: ППО знешкодила 41 ракету та 652 БпЛА. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 14 травня російські окупанти випустили по Україні 731 ціль - 56 ракет і 675 БпЛА.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Основним напрямком удару був Київ.
Всього зафіксовано 731 ціль - 56 ракет і 675 БпЛА:
- 3 аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" (район пуску – Липецька обл., рф);
- 18 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянськ, Курськ);
- 35 крилатих ракет Х-101 (район пуску – Вологодська обл., рф);
- 675 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль" (2 од.), дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).
Як відпрацювали сили ППО?
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 693 цілі – 41 ракету та 652 безпілотники різних типів:
- 29 крилатих ракет Х-101;
- 12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400
- 652 ворожі БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.
Наразі атака триває, у повітряний простір України увійшли декілька нових груп ударних БпЛА.
Масований комбінований удар 14 травня
Вночі армія РФ завала комбінованого масованого удару по містах України.
Головний удар припав на Київ. Зафіксовані:
- руйнування житлових будинків;
- пожежі після падіння уламків;
- часткові обвали багатоповерхівок;
- люди можуть бути під завалами.
Також під ударами були інші регіони: Харківщина, Сумщина, Чернігівщина. Крім того, була атакована Одещина.
Подяка нашим ЗСУ, що збили багато ракет і дронів, не давши можливість ворогу нанести великі руйнування і смерті.
Царство Небесне загиблому. Одужання пораненим. Ніякого прощення кацапу.
Денис Леонідович Штілерман (нар. 1974, Одеса) - український бізнесмен, співвласник (97,5%) та головний конструктор української компанії Fire Point, яка розробляє далекобійні ударні дрони та ракети. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 1, https://uk.wikipedia.org/wiki/Fire_Point 2]
Основні факти про його професійну діяльність:
Оборонні технології: Є головним конструктором компанії Fire Point, відомої розробкою ракет «Фламінго» та БПЛА.IT та розробка: За словами самого Штілермана, раніше він працював над розробкою програмного забезпечення та ігор, зокрема програм для розпізнавання медичних зображень та агрегаторів соцмереж.Освіта: Навчався у Московському фізико-технічному інституті (МФТІ).Попередня діяльність: У 2000-х роках займався бізнесом у Росії (продаж землі, IT-проєкти)
А ви були особисто присутні на той доповіді?
Керівництво ППО не змінилось, отже я і зробив логічний висновок, що то керівництво на доповідях каже те, що ЦАРЮ приємно , а коли ЦАР дурню каже - сидять тихо, як миши під віником!
Це ж ЕЛЕМЕНТАРНО, Ватсоне!
Як і за командування ППО.
Огляд від ШІ
Станом на весну 2026 року ситуація навколо українського оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) «Сапсан» (експортна назва «Грім-2») є суперечливою. Проєкт не закритий остаточно, але існує серйозний ризик його «замороження». [https://opk.com.ua/%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83-%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BC/ 1, 2, https://www.liga.net/ua/politics/articles/masove-vyrobnytstvo-balistychnykh-raket-sapsan-mozhut-zamorozyty-chomu-ne-varto-tsoho-robyty 3]
Ось основні факти:
Успіхи та серійне виробництво: У 2022 році Міноборони України вперше уклало контракт на закупівлю ОТРК 1КР1 «Сапсан», а до 2025 року комплекс вийшов на серійне виробництво.Загроза замороження: На квітень 2026 року з'являється інформація, що масове виробництво балістичних ракет «Сапсан» можуть заморозити.Причини ризиків: Експерти вказують на спроби приватизації програми приватними структурами, що може призвести до затримок, а також на ризики для фінансування та стабільності постачання комплектуючих