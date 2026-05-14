Новини
5 420 43

56 ракет та 675 БпЛА випустила РФ вночі по Україні: ППО знешкодила 41 ракету та 652 БпЛА. ІНФОГРАФІКА

Зеленський прокоментував масований удар 14 травня

У ніч на 14 травня російські окупанти випустили по Україні 731 ціль - 56 ракет і 675 БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Основним напрямком удару був Київ.

Всього зафіксовано 731 ціль - 56 ракет і 675 БпЛА:

  • 3 аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" (район пуску – Липецька обл., рф);
  • 18 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянськ, Курськ);
  • 35 крилатих ракет Х-101 (район пуску – Вологодська обл., рф);
  • 675 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль" (2 од.), дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).

Як відпрацювали сили ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 693 цілі – 41 ракету та 652 безпілотники різних типів:

  • 29 крилатих ракет Х-101;
  • 12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400
  • 652 ворожі БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

Наразі атака триває, у повітряний простір України увійшли декілька нових груп ударних БпЛА.

Вночі армія РФ завала комбінованого масованого удару по містах України.

Головний удар припав на Київ. Зафіксовані:

  • руйнування житлових будинків;
  • пожежі після падіння уламків;
  • часткові обвали багатоповерхівок;
  • люди можуть бути під завалами.

Також під ударами були інші регіони: Харківщина, Сумщина, Чернігівщина. Крім того, була атакована Одещина.

А картон і рожеву фарбу закупили? Чи вже нема за що, все вже вкрали і міловану перерахували?
14.05.2026 08:22 Відповісти
Фламінги, як завжди втекли з України і насолоджуються своїм життям ці дні в Румунії. А родичі і друзі фламінгів за кордоном, найбільше в ЄС і Ізраїлі.
Подяка нашим ЗСУ, що збили багато ракет і дронів, не давши можливість ворогу нанести великі руйнування і смерті.
Царство Небесне загиблому. Одужання пораненим. Ніякого прощення кацапу.
14.05.2026 08:34 Відповісти
ППО ЗСУ ЧЕСТЬ!
14.05.2026 08:21 Відповісти
Фламінги -на старт💪
14.05.2026 08:17 Відповісти
А картон і рожеву фарбу закупили? Чи вже нема за що, все вже вкрали і міловану перерахували?
14.05.2026 08:22 Відповісти
ти багато їх зробив?
14.05.2026 08:28 Відповісти
А ти хто такий,щоб цікавитися?
14.05.2026 08:39 Відповісти
а мені і не потрібно кимось особливим бути щоб цікавитись, цікавлюсь тому що бажаю цікавитися

і ще я знаю що фламінги ти не зробив жодної - все що ти можеш це постійно смердіти на цензорі
14.05.2026 22:09 Відповісти
А ти що зробив? Висрався тут,бо тебе хтось образив? Що ти можеш? Корчити із себе щось важливе в цьому житті? Не напружуйся. Ти ніщо.
15.05.2026 00:51 Відповісти
15.05.2026 07:52 Відповісти
Фламінги, як завжди втекли з України і насолоджуються своїм життям ці дні в Румунії. А родичі і друзі фламінгів за кордоном, найбільше в ЄС і Ізраїлі.
Подяка нашим ЗСУ, що збили багато ракет і дронів, не давши можливість ворогу нанести великі руйнування і смерті.
Царство Небесне загиблому. Одужання пораненим. Ніякого прощення кацапу.
14.05.2026 08:34 Відповісти
"ФЛАМІНГІ" вже давно на старті ... бо нарешті дочекались перших траншів з тих 90 млрд євриків, що гнилуваті євроЛідори виділили на ще 2 роки кривавої та геноцидної ( для Неньки ) війни в Україні !

ЗіцГолова Царської Фірми "ФраєрПонт" Деніска Штіллєрман ( в дівоцтві - Данілов ) вже потирає кошерні лапки!
14.05.2026 10:17 Відповісти
Фото попередніх вдалих влучань Фламінго в студію.
14.05.2026 19:10 Відповісти
Я можу в студію принести словник,щоб ви ознайомилися що таке сарказм та іронія.
15.05.2026 00:54 Відповісти
У Штілермана дуже цікава біографія,і жодної попередньої роботи по розробках ракет.Скорше всього це ,,пустишка,,яка викачує мільярди з українського оборонного бюджету-
Денис Леонідович Штілерман (нар. 1974, Одеса) - український бізнесмен, співвласник (97,5%) та головний конструктор української компанії Fire Point, яка розробляє далекобійні ударні дрони та ракети. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 1, https://uk.wikipedia.org/wiki/Fire_Point 2]
Основні факти про його професійну діяльність:
Оборонні технології: Є головним конструктором компанії Fire Point, відомої розробкою ракет «Фламінго» та БПЛА.IT та розробка: За словами самого Штілермана, раніше він працював над розробкою програмного забезпечення та ігор, зокрема програм для розпізнавання медичних зображень та агрегаторів соцмереж.Освіта: Навчався у Московському фізико-технічному інституті (МФТІ).Попередня діяльність: У 2000-х роках займався бізнесом у Росії (продаж землі, IT-проєкти)
14.05.2026 19:14 Відповісти
По параду не стріляли, але "мстя" прилетіла.
Трамп допускає продовження перемир'я між Україною та РФ після 11 травня
Лох Трамп нагнув поца зєлю, а ***** всралось з парадом, до останньої миті готуючись зустрічати українські дрони на площаді красной.
14.05.2026 08:20 Відповісти
ППО ЗСУ ЧЕСТЬ!
14.05.2026 08:21 Відповісти
ППО ЗСУ ЧЕСТЬ! Зеленському - позор до кінця днів його...
14.05.2026 09:31 Відповісти
Ну, пан якийсь ЗЕоптиміст ... я щось не чув, щоб в керівництві ППО щось адекватне казали ЦАРЮ, коли він дроноводів та дрони надсилав до арабських країн Перської Затоки , бо ЦАР ну дуже переймається безпекою арабських шейхів та їх підданих ... а деякі злі язики кажуть - ще й безпекою своєї нерухомості та рахунків в Еміратах !
14.05.2026 10:23 Відповісти
Була б у мене можливість, то я б особисто вибив би ослинчика з під ного зе. З оптимізмом.
А ви були особисто присутні на той доповіді?
14.05.2026 10:30 Відповісти
На якій доповіді? Хто та що доповідав ЦАРЮ , який зараз насолоджується мамалигою у мирній Румунії?
14.05.2026 11:35 Відповісти
Тобто, на доповіді керівництва ППО препізденту тебе не було. Чого ж т и тоді стверджуєш шо ти увага цитую - ... я щось не чув, щоб в керівництві ППО щось адекватне казали ЦАРЮ, коли він дроноводів та дрони надсилав до арабських країн Перської Затоки , бо ......?
14.05.2026 12:03 Відповісти
Пане, якби керівництво ППО щось квакнуло проти намірів ЦАРЯ надіслати дроноводів ЗСУ з дронами на захист країн Перської Затоки в той час, як мацковитські шахеди літають вже вдень аж до Закарпаття ( чого раніше не було ), то ми б вже дізнались про ЦАРСЬКЕ рішення замінити керівництво ППО!

Керівництво ППО не змінилось, отже я і зробив логічний висновок, що то керівництво на доповідях каже те, що ЦАРЮ приємно , а коли ЦАР дурню каже - сидять тихо, як миши під віником!

Це ж ЕЛЕМЕНТАРНО, Ватсоне!
14.05.2026 12:16 Відповісти
Якби, до якби вони .... . Та ти конспіролог! Чи ти у командуванні ППО служиш?До ворожки разом з Ермачатиною не звертаєшся?
14.05.2026 13:30 Відповісти
Пан якось неадекватно почав смикатись та нервувати ... я з паном спокійно говорю, але пан діалог не витягує .. на жаль .
14.05.2026 15:30 Відповісти
З чого ти взчв шо я смикаюсь та нервую? Ворожка Ермачатіни підсказала чи сам вигадав, фантаст?
Як і за командування ППО.
14.05.2026 15:47 Відповісти
Діалог це коли відповідають на запитання, чого ти не робиш, а не твої припущення, домисли та вологи мрії, з якими всі повинні на твою думку, погодится.
14.05.2026 15:49 Відповісти
Вибачаюсь, а у вас був діалог?
14.05.2026 16:18 Відповісти
Ну що,будуть чергові "висери"ЗЕленського чи відповідь і помста застигне тваринну недоімперію?
Чи асиметрична відповідь,чи пуста болтовня про необхідність посилення тиску на Ху...ла зі сторони західних партнерів?Взагалі де те на фоні якого ти записував черговий відосик?
14.05.2026 08:31 Відповісти
обов'язково буде.
у голобородька оральне нетримання.
14.05.2026 08:35 Відповісти
Яка може бути асиметрична відповідь, коли Голобородько всі сім років брехав про 3000 ракет, про нову балістику та інше озброєння. А його оточення весь цей час під його дахом крало і будувало собі ''династії'' по всьому світу.
14.05.2026 08:37 Відповісти
Хто на фатерлянді скавучить, як та курва мендель наприклад, то кацапу врадість. I was born in Syrec, and I proud of it.
14.05.2026 08:34 Відповісти
На 18 балістичних і 3 аеро необхідно десь 63 патріот.По аналогії з Американською - іранською.
14.05.2026 08:43 Відповісти
Нафіга та моцьква. Треба бити по найбільшому в Європі омському НПЗ. Всі ППО зараз у моцькві
14.05.2026 08:45 Відповісти
А де домовленість з Маєю Сандою про звільнення Придністров'я? Ось це і була б асиметрична відповідь
14.05.2026 09:11 Відповісти
Які жалюгідні рашиські варвари і чого ці чорти досягли ? що вбили декілька цивільних людей ,що поранили десятки людей,що зруйнували будинки та інфраструктурні об'єкти ? бункерний щур який ніяк не здохне вважає це тріумфом ?
14.05.2026 08:49 Відповісти
Цє ОК лаяти зешмарклю трампо і ґейропу, аби ви там вижили під тими обстрілами. Як цє, не спати всю ніч,кожну ніч, а завтра до роботи, бо ґрошенята. Ну цє *******, любі малята фатерлянд.
14.05.2026 08:53 Відповісти
Що таке *******?
14.05.2026 09:11 Відповісти
Цє дуже цікаве питаннячко. Але я далеко не лінґвіст, тому фатерлянд Украіна е і буде. З кримом донбабве луґанда цє вам відніше.
14.05.2026 09:44 Відповісти
Ти вживаєш слова, не знаючи їх значення??
14.05.2026 10:03 Відповісти
4,5 роки в нас на Закарпатті війна не відчувалася - була цілком мирна область: вся Україна приїзжала до нас на лікування, просто - щоб відпочити від того армагедону, який твориться за перевалом. І тут на тобі: лише місяць пройшов від виборів і зміни влади в Угорщині - і перший такий масований, нищівний, комплексний і масштабний удар по всій території області. Вдумайтеся: атакований Ужгород - в місті на злітній смузі аеропорту починається словацька територія. Це все випадковість ? Не думаю.
14.05.2026 09:41 Відповісти
Хрипун адекватно відповісти не спроможний, бо нема чім
14.05.2026 10:07 Відповісти
Хоч і опинився вчора свідком кількох вибухів, але все одно скажу: пепеошники наші-красені!
Покласти стільки ракет та шахедів це треба вміти!
14.05.2026 10:58 Відповісти
От новина з виставки в Польщі де ця бездарність Шухерман(Штілерман) прелставив балістику яку планує виробляти------FP-9.( https://rubryka.com/2026/04/28/maket-************-balistychnoyi-rakety-fp-9/ )Судячи по фото це збільшена копія ракети Сапсан(Грім-2).І вже пішли слухи що проект Сапсан закривають зелені мародери,а інженерів,напрацювання,і технічну документацію передають в Fire Point.Вдумайтесь,в державної фірми КБ Південне забирають розробки щоб передати фірмі яка підпорядковується Міндічу.---------

Огляд від ШІ

Станом на весну 2026 року ситуація навколо українського оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) «Сапсан» (експортна назва «Грім-2») є суперечливою. Проєкт не закритий остаточно, але існує серйозний ризик його «замороження». [https://opk.com.ua/%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83-%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BC/ 1, 2, https://www.liga.net/ua/politics/articles/masove-vyrobnytstvo-balistychnykh-raket-sapsan-mozhut-zamorozyty-chomu-ne-varto-tsoho-robyty 3]
Ось основні факти:
Успіхи та серійне виробництво: У 2022 році Міноборони України вперше уклало контракт на закупівлю ОТРК 1КР1 «Сапсан», а до 2025 року комплекс вийшов на серійне виробництво.Загроза замороження: На квітень 2026 року з'являється інформація, що масове виробництво балістичних ракет «Сапсан» можуть заморозити.Причини ризиків: Експерти вказують на спроби приватизації програми приватними структурами, що може призвести до затримок, а також на ризики для фінансування та стабільності постачання комплектуючих
14.05.2026 20:57 Відповісти
Під завалами загинули два працівника ТЦК, які відмовилися йти воювати на фронт.
14.05.2026 22:17 Відповісти
 
 