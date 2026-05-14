56 ракет та 675 БпЛА випустила РФ вночі по Україні: ППО знешкодила 41 ракету та 652 БпЛА. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 14 травня російські окупанти випустили по Україні 731 ціль - 56 ракет і 675 БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Основним напрямком удару був Київ.

Всього зафіксовано 731 ціль - 56 ракет і 675 БпЛА:

3 аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" (район пуску – Липецька обл., рф);

18 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянськ, Курськ);

35 крилатих ракет Х-101 (район пуску – Вологодська обл., рф);

675 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль" (2 од.), дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).

Як відпрацювали сили ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 693 цілі – 41 ракету та 652 безпілотники різних типів:

29 крилатих ракет Х-101;

12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400

652 ворожі БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

Наразі атака триває, у повітряний простір України увійшли декілька нових груп ударних БпЛА.

Масований комбінований удар 14 травня

Вночі армія РФ завала комбінованого масованого удару по містах України.

Головний удар припав на Київ. Зафіксовані:

руйнування житлових будинків;

пожежі після падіння уламків;

часткові обвали багатоповерхівок;

люди можуть бути під завалами.

Також під ударами були інші регіони: Харківщина, Сумщина, Чернігівщина. Крім того, була атакована Одещина.

