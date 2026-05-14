Наслідки атаки на Київщину: постраждали 7 людей, серед них - дитина. ФОТОрепортаж
Унаслідок нічної російської атаки в кількох районах Київської області зафіксовано руйнування, пожежі та постраждалих серед цивільного населення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
Пошкодження та займання виявлені в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах.
Постраждалі та евакуація мешканців
У Фастівському районі травмовано двох людей. У Бориспільському районі постраждали п’ятеро осіб, серед них — одна дитина. Також із багатоповерхового будинку рятувальники евакуювали 30 мешканців.
Руйнування та ліквідація наслідків
Пошкоджено приватні будинки, квартири, господарські споруди та автомобілі. У житловому секторі виникли пожежі, які вже ліквідовані рятувальниками.
На місцях працюють підрозділи ДСНС, психологи та інші екстрені служби. Інформація щодо наслідків уточнюється.
Наслідки атаки
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