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Наслідки атаки на Київщину: постраждали 7 людей, серед них - дитина. ФОТОрепортаж

Унаслідок нічної російської атаки в кількох районах Київської області зафіксовано руйнування, пожежі та постраждалих серед цивільного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

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Пошкодження та займання виявлені в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах.

Постраждалі та евакуація мешканців

У Фастівському районі травмовано двох людей. У Бориспільському районі постраждали п’ятеро осіб, серед них — одна дитина. Також із багатоповерхового будинку рятувальники евакуювали 30 мешканців.

Руйнування та ліквідація наслідків

Пошкоджено приватні будинки, квартири, господарські споруди та автомобілі. У житловому секторі виникли пожежі, які вже ліквідовані рятувальниками.

На місцях працюють підрозділи ДСНС, психологи та інші екстрені служби. Інформація щодо наслідків уточнюється.

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Наслідки атаки

Київщина
Київщина
Київщина
Київщина
Київщина
Київщина
Київщина
Київщина
Київщина
Київщина

Автор: 

Київська область (4626) обстріл (36233) ДСНС (5435)
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