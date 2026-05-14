Ночная атака РФ на Киев: на левом берегу фиксируются перебои с водоснабжением после атаки и изменено движение транспорта

Россия нанесла комбинированный удар по Киеву ракетами и дронами:

На левом берегу столицы в результате ночной российской атаки зафиксированы перебои с водоснабжением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Городские службы работают над стабилизацией ситуации и восстановлением подачи воды. Причины и масштабы нарушений уточняются.

В Дарницком районе изменено движение общественного транспорта после ночной атаки

В Дарницком районе Киева в результате ночной российской атаки временно изменены схемы движения общественного транспорта.

Движение организовано без заездов на станцию метро "Харьковская":

  • Автобусы №№ 104, 108, 109 – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Братства Тарасовцев. Далее по собственному маршруту.
  • Автобус № 22 – ул. Тростянецкая – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Братства Тарасовцев – ул. Анны Ахматовой – ул. Ревуцкого – просп. Николая Бажана. Далее по своему маршруту.
  • Автобусы № 45 – на ул. Ревуцкого – ул. Тростянецкая – ул. Архитектора Вербицкого. Далее по собственному маршруту.

Городские власти призывают пассажиров учитывать изменения и следить за обновлениями о движении транспорта.

коли вже українці зрозуміюиь, шо цей маленкий клоп не президент?
14.05.2026 08:13 Ответить
Це наслідки параду 9 травня, " папросьбе трампа"
14.05.2026 08:51 Ответить
для того що би палити Банкову зовсім не треба "штики в землю"
14.05.2026 08:40 Ответить
таке враження, що вони над собою якийсь експепримент ставлять під назвою "суку не чіпати"
показать весь комментарий
14.05.2026 08:18 Ответить
україна в заручниках!!!!
або, штики в землю, та палити банкову, або продовжувати нищити підарів.
по іншому, ніяк.
а, само, оте зелене кончене гундосе чмо не піде ніколи!
і, я вже невпевнений в прозорості суду над дєрьмаком.
все більше схоже на чергове шоу голобородька, для буржуїв.
і посполитим випустити пару.
але, як дружно всі кинулися захищати зе!янелоха.
він чесний наївний та довєрчевий.
то всьо андрєй, та чорнорота мєндєль!
14.05.2026 08:28 Ответить
а, що треба?
коробок сирників?
точно!
а, я недопетрив відразу....
14.05.2026 08:43 Ответить
Є ще надія , що в Європі до влади прийдуть адекватні політики замість ліваків-глобалістів. Рейтинги - Стармера і Мерца на дні, Макарону залишився рік, все більше європейських політиків говорять про необхідність відновити співпрацю з росією.
14.05.2026 08:43 Ответить
Вадік, ніяка співпраця із вбивцею не може вважатися адекватною. Ви оці балачки тут не просовуйте. Увесь світ чекає тільки коли у вас на рашкє зміниться неадекват. І одразу усім стане легше
14.05.2026 10:21 Ответить
давайте не плутати невідомого вову з Україною.
14.05.2026 08:45 Ответить
Чому ця шобла ЗеМіндічей не поїхала на свій парад, отримувати медальки ?
14.05.2026 08:32 Ответить
А де ж ваш Тромб який був гарантом пєрємірія? Де обмін 1000 військовополонених? Дебіли до сих пір вірите Тромбу і в мір з Ху'йлом?
14.05.2026 08:49 Ответить
Трамп - це погоняло Зеленського?
14.05.2026 08:53 Ответить
 
 