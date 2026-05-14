Ночная атака РФ на Киев: на левом берегу фиксируются перебои с водоснабжением после атаки и изменено движение транспорта
На левом берегу столицы в результате ночной российской атаки зафиксированы перебои с водоснабжением.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
Городские службы работают над стабилизацией ситуации и восстановлением подачи воды. Причины и масштабы нарушений уточняются.
В Дарницком районе изменено движение общественного транспорта после ночной атаки
В Дарницком районе Киева в результате ночной российской атаки временно изменены схемы движения общественного транспорта.
Движение организовано без заездов на станцию метро "Харьковская":
- Автобусы №№ 104, 108, 109 – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Братства Тарасовцев. Далее по собственному маршруту.
- Автобус № 22 – ул. Тростянецкая – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Братства Тарасовцев – ул. Анны Ахматовой – ул. Ревуцкого – просп. Николая Бажана. Далее по своему маршруту.
- Автобусы № 45 – на ул. Ревуцкого – ул. Тростянецкая – ул. Архитектора Вербицкого. Далее по собственному маршруту.
Городские власти призывают пассажиров учитывать изменения и следить за обновлениями о движении транспорта.
Топ комментарии
+5 три - пятнадцать
показать весь комментарий14.05.2026 08:13 Ответить Ссылка
+4 Вадим Вадим #97431
показать весь комментарий14.05.2026 08:51 Ответить Ссылка
+3 три - пятнадцать
показать весь комментарий14.05.2026 08:40 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
або, штики в землю, та палити банкову, або продовжувати нищити підарів.
по іншому, ніяк.
а, само, оте зелене кончене гундосе чмо не піде ніколи!
і, я вже невпевнений в прозорості суду над дєрьмаком.
все більше схоже на чергове шоу голобородька, для буржуїв.
і посполитим випустити пару.
але, як дружно всі кинулися захищати зе!янелоха.
він чесний наївний та довєрчевий.
то всьо андрєй, та чорнорота мєндєль!
коробок сирників?
точно!
а, я недопетрив відразу....