Ночная атака РФ на Киев: на левом берегу фиксируются перебои с водоснабжением после атаки и изменено движение транспорта

На левом берегу столицы в результате ночной российской атаки зафиксированы перебои с водоснабжением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Городские службы работают над стабилизацией ситуации и восстановлением подачи воды. Причины и масштабы нарушений уточняются.

В Дарницком районе изменено движение общественного транспорта после ночной атаки

В Дарницком районе Киева в результате ночной российской атаки временно изменены схемы движения общественного транспорта.

Движение организовано без заездов на станцию метро "Харьковская":

Автобусы №№ 104, 108, 109 – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Братства Тарасовцев. Далее по собственному маршруту.

Автобус № 22 – ул. Тростянецкая – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Братства Тарасовцев – ул. Анны Ахматовой – ул. Ревуцкого – просп. Николая Бажана. Далее по своему маршруту.

Автобусы № 45 – на ул. Ревуцкого – ул. Тростянецкая – ул. Архитектора Вербицкого. Далее по собственному маршруту.

Городские власти призывают пассажиров учитывать изменения и следить за обновлениями о движении транспорта.

