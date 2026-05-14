Нічна атака РФ на Київ: на лівому березі фіксуються перебої з водопостачанням після атаки та змінено рух траспорту

Росія здійснила комбінований удар по Києву ракетами та дронами:

На лівому березі столиці внаслідок нічної російської атаки зафіксовано перебої з водопостачанням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Міські служби працюють над стабілізацією ситуації та відновленням подачі води. Причини та масштаби порушень уточнюються.

У Дарницькому районі змінено рух громадського транспорту після нічної атаки

У Дарницькому районі Києва внаслідок нічної російської атаки тимчасово змінено схеми руху громадського транспорту.

Рух організовано без заїзду до станції метро "Харківська":

  • Автобуси №№ 104, 108, 109 – вул. Архітектора Вербицького – вул. Братства Тарасівців. Далі за власним маршрутом.
  • Автобус № 22 – вул. Тростянецька – вул. Архітектора Вербицького – вул. Братства Тарасівців – вул. Анни Ахматової – вул. Ревуцького – просп. Миколи Бажана. Далі за власним маршрутом.
  • Автобуси № 45 – на вул. Ревуцького – вул. Тростянецька – вул. Архітектора Вербицького. Далі за власним маршрутом.

Міська влада закликає  пасажирів враховувати зміни та стежити за оновленнями щодо руху транспорту.

коли вже українці зрозуміюиь, шо цей маленкий клоп не президент?
Це наслідки параду 9 травня, " папросьбе трампа"
для того що би палити Банкову зовсім не треба "штики в землю"
таке враження, що вони над собою якийсь експепримент ставлять під назвою "суку не чіпати"
україна в заручниках!!!!
або, штики в землю, та палити банкову, або продовжувати нищити підарів.
по іншому, ніяк.
а, само, оте зелене кончене гундосе чмо не піде ніколи!
і, я вже невпевнений в прозорості суду над дєрьмаком.
все більше схоже на чергове шоу голобородька, для буржуїв.
і посполитим випустити пару.
але, як дружно всі кинулися захищати зе!янелоха.
він чесний наївний та довєрчевий.
то всьо андрєй, та чорнорота мєндєль!
Є ще надія , що в Європі до влади прийдуть адекватні політики замість ліваків-глобалістів. Рейтинги - Стармера і Мерца на дні, Макарону залишився рік, все більше європейських політиків говорять про необхідність відновити співпрацю з росією.
Вадік, ніяка співпраця із вбивцею не може вважатися адекватною. Ви оці балачки тут не просовуйте. Увесь світ чекає тільки коли у вас на рашкє зміниться неадекват. І одразу усім стане легше
давайте не плутати невідомого вову з Україною.
Чому ця шобла ЗеМіндічей не поїхала на свій парад, отримувати медальки ?
А де ж ваш Тромб який був гарантом пєрємірія? Де обмін 1000 військовополонених? Дебіли до сих пір вірите Тромбу і в мір з Ху'йлом?
Це наслідки параду 9 травня, " папросьбе трампа"
Трамп - це погоняло Зеленського?
