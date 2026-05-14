Нічна атака РФ на Київ: на лівому березі фіксуються перебої з водопостачанням після атаки та змінено рух траспорту
На лівому березі столиці внаслідок нічної російської атаки зафіксовано перебої з водопостачанням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Міські служби працюють над стабілізацією ситуації та відновленням подачі води. Причини та масштаби порушень уточнюються.
У Дарницькому районі змінено рух громадського транспорту після нічної атаки
У Дарницькому районі Києва внаслідок нічної російської атаки тимчасово змінено схеми руху громадського транспорту.
Рух організовано без заїзду до станції метро "Харківська":
- Автобуси №№ 104, 108, 109 – вул. Архітектора Вербицького – вул. Братства Тарасівців. Далі за власним маршрутом.
- Автобус № 22 – вул. Тростянецька – вул. Архітектора Вербицького – вул. Братства Тарасівців – вул. Анни Ахматової – вул. Ревуцького – просп. Миколи Бажана. Далі за власним маршрутом.
- Автобуси № 45 – на вул. Ревуцького – вул. Тростянецька – вул. Архітектора Вербицького. Далі за власним маршрутом.
Міська влада закликає пасажирів враховувати зміни та стежити за оновленнями щодо руху транспорту.
