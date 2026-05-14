2 243 13

Росія застосувала весь спектр озброєння під час удару по Україні, - Повітряні сили

Київщина під атакою дронів і ракет: серед постраждалих — дитина

Росія цієї ночі завдала одного з наймасштабніших ударів по Україні за час повномасштабної війни, використавши весь спектр наявних засобів. Основний напрямок удару - Київ.

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у телеефірі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Противник атакує великою кількістю вже яку добу. Про це говорили багато напередодні, після так званого "перемир'я". Вони його використали, вочевидь, для того, щоб накопичити засоби та вдарити ними, власне не зупиняючись", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що була коротка пауза після вчорашнього вечірнього удару, але її було замало для відпочинку та перегрупування особового складу та техніки.

Однак у такому режимі Повітряні сили працювали вже неодноразово, розуміючи, що ворог не дає передишки.

Що застосували росіяни

"Тому і фізична втома дається взнаки і дається взнаки власне перевантаження техніки, витрата певних боєприпасів. Зрозуміло, що на це все потрібен час. Проте велика кількість цілей цієї ночі була збита. Переживаємо зараз найбільші удари, які були за час повномасштабного вторгнення, із застосуванням крилатих, балістичних ракет та дронів різних типів", - додав речник.

За його словами, сьогодні, окрім "Гербер", "Італмасів" та "Шахедів", росіян застосували й реактивні безпілотники та баражуючі боєприпаси "Бандероль". Тобто весь спектр засобів, які в них є.

"Особливість удару зрозуміла. Ми бачимо картину руйнувань цивільних будинків, жертви, на жаль, у столиці. Саме столиця стала об'єктом удару. Противник хоче уразити серце країни, досягти якихось власних цілей і на інформаційному фоні, тобто показати, що вони не збираються йти на поступки тощо", - зазначив Ігнат.

Водночас він наголосив, що сьогодні Сили оборони відпрацювали максимально як могли.

Робота ППО була надзвичайно напруженою

"Звісно, що хотілося б збити більше засобів, але збито/подавлено 693 цілі. Серед них 9 крилатих ракет Х-101, а також 12 балістичних ракет із 18. Ну це доволі високий показник збиття. На жаль, 6 ракет не вдалося перехопити системою Patriot", - розповів речник.

За його словами, сьогодні робота ППО була надзвичайно напруженою.

"Якщо вчора були складні погодні умови і величезна кількість дронів з різних напрямків, то сьогодні ця вся кількість полетіла в одне місце і на жаль неможливо збивати таку велику кількість обмеженою кількістю засобів. Противник також добре знає, яку проблему сьогодні має наша протиповітряна оборона. Тому маємо розуміти, що ППО робить все можливе, щоб знищити якомога більше, але все, на жаль, збити неможливо", - пояснив Ігнат.

Постачання протиракетних засобів

Водночас він зазначив, що на дипломатичному рівні ведеться дуже серйозна робота щодо постачання протиракетних засобів.

"От сьогодні система Patriot працювала, певну кількість ракет було витрачено. Зрозуміло, що їх треба відновити, для того, щоб убезпечити від наступної балістичної атаки. У нас є потреба й у наземних комплексах. Ця робота ведеться постійно. Ми не можемо зараз озвучувати, який у нас є запас. Але потреба є завжди. Тому розраховуємо. що наші партнери продовжать постачання ракет проти балістики, тому що нам треба чимось захищатися", - додав речник.

Масований комбінований удар 14 травня

Вночі армія РФ завала комбінованого масованого удару по містах України.

Головний удар припав на Київ. Зафіксовані:

  • руйнування житлових будинків;
  • пожежі після падіння уламків;
  • часткові обвали багатоповерхівок;
  • люди можуть бути під завалами.

Також під ударами були інші регіони: Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Чернігівщина. Крім того, була атакована Одещина.

У ніч на 14 травня російські окупанти випустили по Україні 731 ціль - 56 ракет і 675 БпЛА.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку вчорашньої доби росіяни застосували понад 1560 дронів для ударів по Україні.

обстріл (33938) ППО (4114) Ігнат Юрій (857)
Випустили по нам усе те, що накопичилося за час "празнічного пєрємірія".
14.05.2026 10:02
Кацапи зробили все, що тільки могли, щоб більше вбити українців і зробити тут руїну. Це ж "брати", це ж з великою любовью. А багато ідіотів до цього часу використовують російську мову.
14.05.2026 10:03
Це за те що Україна не била по моцкві. Гарне прєкращєніє огня домовились Зеля, Ху'йло і Тромб. І хто за це відповість? А ніхто, як завжди. Насолоджуйтесь результатами, любителі заглядувати Ху'йлу в очко, любителі віри в перегавори, мірні плани і гарантії безпеки
14.05.2026 10:04
"спектральний зелений говорун" .коли будеш говорити про "весь спект захисту українського неба і життя українського народу"???
14.05.2026 10:03
руснява мстя за агента Козиря
14.05.2026 10:03
Давай Зеля жгі єсчо. Яке там в тебе наступне перемир'я, аеропортове чи хлібне?
14.05.2026 10:06
Тіхо сам с собою я вєду бєсєду. Шо ти причитаєш і скиглиш як баба?Сенс який?Масовані атаки відбуваються раз на тиждень.Ніколи такого не було і ось знову.Тут можна сказать тільки-дякуємо ППО і СОУ.
14.05.2026 10:16
Якщо масовані рашистські атаки відбуваються регулярно вне залежності домовленостей, то якого х***я наша влада розказує що вона про щось домовилася з російськими терористами вводячи в оману довірливих людей цим самим підводячи їх під ризик? Крім того Україна не наносить удари по рашистським містам і стратегічним об'єктам посилаючись на ці ж самі домовленості. Це називається або зрада України, або повна некомпетенція в справах війни і керуванні країною
14.05.2026 10:54
Аби скиглить.Я живу на межі 3-х областей.Вчора і сьогодні шахеди гуділи як хрущі над вишнями.З 9-12 не пролетів жоден.Чомусь компетентні у війні(і всьому на світі) тільки давлять диван і квакають в інтернеті.Іди в СОУ.Там покажеш як треба.
14.05.2026 11:39
Орєшніка не було. Мабуть не встигли зліпити.
14.05.2026 10:04
Напевно Ху'йло придержав до нового пєрємірія чи пєрєгаворав. Бо всі перемірія і перагавори з Ху'йлом закінчуються кров'ю. Да і не факт що сьогодні обстріл не продовжиться. Як ніяк а Зеля подарував Ху'йлу аж три дні припинення вогню. Тобто дронів і ракет рашисти зібрали набагато більше ніж запустили сьогодні.
14.05.2026 10:14
ЦЕ МИР Трампа-Путіна-ЗЕ.
14.05.2026 10:06
А під час ударів по кацапстану окрім "мопедів" ще будуть якісь спектри?
14.05.2026 10:25
 
 