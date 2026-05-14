Росія застосувала весь спектр озброєння під час удару по Україні, - Повітряні сили

Росія цієї ночі завдала одного з наймасштабніших ударів по Україні за час повномасштабної війни, використавши весь спектр наявних засобів. Основний напрямок удару - Київ.

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у телеефірі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Противник атакує великою кількістю вже яку добу. Про це говорили багато напередодні, після так званого "перемир'я". Вони його використали, вочевидь, для того, щоб накопичити засоби та вдарити ними, власне не зупиняючись", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що була коротка пауза після вчорашнього вечірнього удару, але її було замало для відпочинку та перегрупування особового складу та техніки.

Однак у такому режимі Повітряні сили працювали вже неодноразово, розуміючи, що ворог не дає передишки.

Що застосували росіяни

"Тому і фізична втома дається взнаки і дається взнаки власне перевантаження техніки, витрата певних боєприпасів. Зрозуміло, що на це все потрібен час. Проте велика кількість цілей цієї ночі була збита. Переживаємо зараз найбільші удари, які були за час повномасштабного вторгнення, із застосуванням крилатих, балістичних ракет та дронів різних типів", - додав речник.

За його словами, сьогодні, окрім "Гербер", "Італмасів" та "Шахедів", росіян застосували й реактивні безпілотники та баражуючі боєприпаси "Бандероль". Тобто весь спектр засобів, які в них є.

"Особливість удару зрозуміла. Ми бачимо картину руйнувань цивільних будинків, жертви, на жаль, у столиці. Саме столиця стала об'єктом удару. Противник хоче уразити серце країни, досягти якихось власних цілей і на інформаційному фоні, тобто показати, що вони не збираються йти на поступки тощо", - зазначив Ігнат.

Водночас він наголосив, що сьогодні Сили оборони відпрацювали максимально як могли.

Робота ППО була надзвичайно напруженою

"Звісно, що хотілося б збити більше засобів, але збито/подавлено 693 цілі. Серед них 9 крилатих ракет Х-101, а також 12 балістичних ракет із 18. Ну це доволі високий показник збиття. На жаль, 6 ракет не вдалося перехопити системою Patriot", - розповів речник.

За його словами, сьогодні робота ППО була надзвичайно напруженою.

"Якщо вчора були складні погодні умови і величезна кількість дронів з різних напрямків, то сьогодні ця вся кількість полетіла в одне місце і на жаль неможливо збивати таку велику кількість обмеженою кількістю засобів. Противник також добре знає, яку проблему сьогодні має наша протиповітряна оборона. Тому маємо розуміти, що ППО робить все можливе, щоб знищити якомога більше, але все, на жаль, збити неможливо", - пояснив Ігнат.

Постачання протиракетних засобів

Водночас він зазначив, що на дипломатичному рівні ведеться дуже серйозна робота щодо постачання протиракетних засобів.

"От сьогодні система Patriot працювала, певну кількість ракет було витрачено. Зрозуміло, що їх треба відновити, для того, щоб убезпечити від наступної балістичної атаки. У нас є потреба й у наземних комплексах. Ця робота ведеться постійно. Ми не можемо зараз озвучувати, який у нас є запас. Але потреба є завжди. Тому розраховуємо. що наші партнери продовжать постачання ракет проти балістики, тому що нам треба чимось захищатися", - додав речник.

Масований комбінований удар 14 травня

Вночі армія РФ завала комбінованого масованого удару по містах України.

Головний удар припав на Київ. Зафіксовані:

руйнування житлових будинків;

пожежі після падіння уламків;

часткові обвали багатоповерхівок;

люди можуть бути під завалами.

Також під ударами були інші регіони: Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Чернігівщина. Крім того, була атакована Одещина.

У ніч на 14 травня російські окупанти випустили по Україні 731 ціль - 56 ракет і 675 БпЛА.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку вчорашньої доби росіяни застосували понад 1560 дронів для ударів по Україні.