Росія не відмовилася від своїх цілей у війні проти України, - Цахкна

Росія здійснила комбінований удар по Києву ракетами та дронами:

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що масований ракетно-дроновий удар РФ по Україні підтверджує намір Кремля продовжувати війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в його дописі у Х.

"Якщо комусь ще потрібні були докази того, що Росія не відмовилася від своїх цілей, ось вони", – зазначив естонський дипломат.

Він наголосив, що з метою покласти цьому край – потрібно надавати Україні постійну підтримку та посилювати тиск на Росію.

"Зміцнення позицій України та усвідомлення Росією того, що її стратегія зазнає поразки, – це єдиний шлях до справжнього та тривалого миру", – додав очільник МЗС Естонії.

Масований комбінований удар 14 травня

Вночі армія РФ завала комбінованого масованого удару по містах України.

Головний удар припав на Київ. Зафіксовані:

  • руйнування житлових будинків;
  • пожежі після падіння уламків;
  • часткові обвали багатоповерхівок;
  • люди можуть бути під завалами.

Також під ударами були інші регіони: Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Чернігівщина. Крім того, була атакована Одещина.

У ніч на 14 травня російські окупанти випустили по Україні 731 ціль - 56 ракет і 675 БпЛА.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку вчорашньої доби росіяни застосували понад 1560 дронів для ударів по Україні.

росія (69991) Україна (7215) Цахкна Маргус (150)
Після кожного масованого обстрілу західні к*колди виходять з одними і тими ж заявами. Ні*уя не міняється, окрім розмірів кладовищ в Україні.
14.05.2026 09:45 Відповісти
Совершенно неправильная формулировка, ни ******** отказался а великий народ, великой Украины отказал!
14.05.2026 09:45 Відповісти
А до Зеленський сподівався, що Путлер відмовиться від своїх цілей ? Так і буде воювати ? Хтось буде вмирати, та хтось буде чекати коли Путлер відмовиться ?
14.05.2026 10:34 Відповісти
А Україна не відмовилась від своїх цілей!
14.05.2026 10:46 Відповісти
 
 