Росія не відмовилася від своїх цілей у війні проти України, - Цахкна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що масований ракетно-дроновий удар РФ по Україні підтверджує намір Кремля продовжувати війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в його дописі у Х.

"Якщо комусь ще потрібні були докази того, що Росія не відмовилася від своїх цілей, ось вони", – зазначив естонський дипломат.

Він наголосив, що з метою покласти цьому край – потрібно надавати Україні постійну підтримку та посилювати тиск на Росію.

"Зміцнення позицій України та усвідомлення Росією того, що її стратегія зазнає поразки, – це єдиний шлях до справжнього та тривалого миру", – додав очільник МЗС Естонії.

Масований комбінований удар 14 травня

Вночі армія РФ завала комбінованого масованого удару по містах України.

Головний удар припав на Київ. Зафіксовані:

руйнування житлових будинків;

пожежі після падіння уламків;

часткові обвали багатоповерхівок;

люди можуть бути під завалами.

Також під ударами були інші регіони: Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Чернігівщина. Крім того, була атакована Одещина.

У ніч на 14 травня російські окупанти випустили по Україні 731 ціль - 56 ракет і 675 БпЛА.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку вчорашньої доби росіяни застосували понад 1560 дронів для ударів по Україні.

