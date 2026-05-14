Росія не відмовилася від своїх цілей у війні проти України, - Цахкна
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що масований ракетно-дроновий удар РФ по Україні підтверджує намір Кремля продовжувати війну проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в його дописі у Х.
"Якщо комусь ще потрібні були докази того, що Росія не відмовилася від своїх цілей, ось вони", – зазначив естонський дипломат.
Він наголосив, що з метою покласти цьому край – потрібно надавати Україні постійну підтримку та посилювати тиск на Росію.
"Зміцнення позицій України та усвідомлення Росією того, що її стратегія зазнає поразки, – це єдиний шлях до справжнього та тривалого миру", – додав очільник МЗС Естонії.
Масований комбінований удар 14 травня
Вночі армія РФ завала комбінованого масованого удару по містах України.
Головний удар припав на Київ. Зафіксовані:
- руйнування житлових будинків;
- пожежі після падіння уламків;
- часткові обвали багатоповерхівок;
- люди можуть бути під завалами.
Також під ударами були інші регіони: Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Чернігівщина. Крім того, була атакована Одещина.
У ніч на 14 травня російські окупанти випустили по Україні 731 ціль - 56 ракет і 675 БпЛА.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку вчорашньої доби росіяни застосували понад 1560 дронів для ударів по Україні.
