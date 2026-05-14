Россия не отказалась от своих целей в войне против Украины, - Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что массированный ракетно-дроновый удар РФ по Украине подтверждает намерение Кремля продолжать войну против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Х.

"Если кому-то еще нужны были доказательства того, что Россия не отказалась от своих целей, вот они", – отметил эстонский дипломат.

Он подчеркнул, что для того, чтобы положить этому конец, необходимо оказывать Украине постоянную поддержку и усиливать давление на Россию.

"Укрепление позиций Украины и осознание Россией того, что ее стратегия терпит поражение, – это единственный путь к настоящему и прочному миру", – добавил глава МИД Эстонии.

Массированный комбинированный удар 14 мая

Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.

Главный удар пришелся на Киев. Зафиксированы:

разрушение жилых домов;

пожары после падения обломков;

частичные обрушения многоэтажек;

люди могут оказаться под завалами.

Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Полтавская, Черниговская области. Кроме того, была атакована Одесская область.

В ночь на 14 мая российские оккупанты выпустили по Украине 731 цель - 56 ракет и 675 БПЛА.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов для ударов по Украине.

