Россия не отказалась от своих целей в войне против Украины, - Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что массированный ракетно-дроновый удар РФ по Украине подтверждает намерение Кремля продолжать войну против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Х.
"Если кому-то еще нужны были доказательства того, что Россия не отказалась от своих целей, вот они", – отметил эстонский дипломат.
Он подчеркнул, что для того, чтобы положить этому конец, необходимо оказывать Украине постоянную поддержку и усиливать давление на Россию.
"Укрепление позиций Украины и осознание Россией того, что ее стратегия терпит поражение, – это единственный путь к настоящему и прочному миру", – добавил глава МИД Эстонии.
Массированный комбинированный удар 14 мая
Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.
Главный удар пришелся на Киев. Зафиксированы:
- разрушение жилых домов;
- пожары после падения обломков;
- частичные обрушения многоэтажек;
- люди могут оказаться под завалами.
Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Полтавская, Черниговская области. Кроме того, была атакована Одесская область.
В ночь на 14 мая российские оккупанты выпустили по Украине 731 цель - 56 ракет и 675 БПЛА.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов для ударов по Украине.
