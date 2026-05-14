Россия не отказалась от своих целей в войне против Украины, - Цахкна

Россия нанесла комбинированный удар по Киеву ракетами и дронами:

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что массированный ракетно-дроновый удар РФ по Украине подтверждает намерение Кремля продолжать войну против Украины.

"Если кому-то еще нужны были доказательства того, что Россия не отказалась от своих целей, вот они", – отметил эстонский дипломат.

Он подчеркнул, что для того, чтобы положить этому конец, необходимо оказывать Украине постоянную поддержку и усиливать давление на Россию.

"Укрепление позиций Украины и осознание Россией того, что ее стратегия терпит поражение, – это единственный путь к настоящему и прочному миру", – добавил глава МИД Эстонии.

Массированный комбинированный удар 14 мая

Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.

Главный удар пришелся на Киев. Зафиксированы:

  • разрушение жилых домов;
  • пожары после падения обломков;
  • частичные обрушения многоэтажек;
  • люди могут оказаться под завалами.

Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Полтавская, Черниговская области. Кроме того, была атакована Одесская область.

В ночь на 14 мая российские оккупанты выпустили по Украине 731 цель - 56 ракет и 675 БПЛА.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов для ударов по Украине.

Після кожного масованого обстрілу західні к*колди виходять з одними і тими ж заявами. Ні*уя не міняється, окрім розмірів кладовищ в Україні.
14.05.2026 09:45 Ответить
Совершенно неправильная формулировка, ни ******** отказался а великий народ, великой Украины отказал!
14.05.2026 09:45 Ответить
А до Зеленський сподівався, що Путлер відмовиться від своїх цілей ? Так і буде воювати ? Хтось буде вмирати, та хтось буде чекати коли Путлер відмовиться ?
14.05.2026 10:34 Ответить
А Україна не відмовилась від своїх цілей!
14.05.2026 10:46 Ответить
 
 