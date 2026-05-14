США и Китай должны заставить Россию прекратить войну, - Сибига
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что массированный удар РФ по Украине во время переговоров в Пекине представляет угрозу международной безопасности и требует реакции мировых лидеров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в Твиттере.
"Это варварское нападение во время такого важного саммита свидетельствует о том, что российский режим представляет глобальную угрозу международной безопасности. Вместо мира и развития Москва совершает агрессию и террор", – написал министр.
По его словам, Путин хочет, чтобы война продолжалась, чтобы сохранить свой контроль и власть над Россией.
"Не следует питать иллюзий или надежд: только давление на Москву может заставить его остановиться. Я уверен, что лидеры США и Китая имеют достаточное влияние на Москву, чтобы сказать Путину наконец прекратить войну. И это было бы самым большим положительным сдвигом", – заявил Сибига.
Массированный комбинированный удар 14 мая
Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.
Главный удар пришелся на Киев. Зафиксированы:
- разрушение жилых домов;
- пожары после падения обломков;
- частичные обрушения многоэтажек;
- люди могут оказаться под завалами.
Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Полтавская, Черниговская области. Кроме того, была атакована Одесская область.
В ночь на 14 мая российские оккупанты выпустили по Украине 731 цель - 56 ракет и 675 БПЛА.
спочатку пейсатий бос, потім всі інші.
зе!гніда відгундилась, зараз повилазять всі інші.
про дзеркальну відповідь обов'язково!!!
Так у Х її і зупинять.
сша - "ми не бачимо прогресу у переговорах, тому не вважаємо доцільним продовжувати наші посередницькі зусилля"
Якось так...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
