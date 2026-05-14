США и Китай должны заставить Россию прекратить войну, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что массированный удар РФ по Украине во время переговоров в Пекине представляет угрозу международной безопасности и требует реакции мировых лидеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в Твиттере.

"Это варварское нападение во время такого важного саммита свидетельствует о том, что российский режим представляет глобальную угрозу международной безопасности. Вместо мира и развития Москва совершает агрессию и террор", – написал министр.

По его словам, Путин хочет, чтобы война продолжалась, чтобы сохранить свой контроль и власть над Россией.

"Не следует питать иллюзий или надежд: только давление на Москву может заставить его остановиться. Я уверен, что лидеры США и Китая имеют достаточное влияние на Москву, чтобы сказать Путину наконец прекратить войну. И это было бы самым большим положительным сдвигом", – заявил Сибига.

Массированный комбинированный удар 14 мая

Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.

Главный удар пришелся на Киев. Зафиксированы:

разрушение жилых домов;

пожары после падения обломков;

частичные обрушения многоэтажек;

люди могут оказаться под завалами.

Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Полтавская, Черниговская области. Кроме того, была атакована Одесская область.

В ночь на 14 мая российские оккупанты выпустили по Украине 731 цель - 56 ракет и 675 БПЛА.

