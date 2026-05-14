США и Китай должны заставить Россию прекратить войну, - Сибига

Сибига обратился к США и Китаю после массированной атаки РФ на Украину

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что массированный удар РФ по Украине во время переговоров в Пекине представляет угрозу международной безопасности и требует реакции мировых лидеров.

"Это варварское нападение во время такого важного саммита свидетельствует о том, что российский режим представляет глобальную угрозу международной безопасности. Вместо мира и развития Москва совершает агрессию и террор", – написал министр.

По его словам, Путин хочет, чтобы война продолжалась, чтобы сохранить свой контроль и власть над Россией.

"Не следует питать иллюзий или надежд: только давление на Москву может заставить его остановиться. Я уверен, что лидеры США и Китая имеют достаточное влияние на Москву, чтобы сказать Путину наконец прекратить войну. И это было бы самым большим положительным сдвигом", – заявил Сибига.

Массированный комбинированный удар 14 мая

Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.

Главный удар пришелся на Киев. Зафиксированы:

  • разрушение жилых домов;
  • пожары после падения обломков;
  • частичные обрушения многоэтажек;
  • люди могут оказаться под завалами.

Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Полтавская, Черниговская области. Кроме того, была атакована Одесская область.

В ночь на 14 мая российские оккупанты выпустили по Украине 731 цель - 56 ракет и 675 БПЛА.

Сибіга-ти дурень?
показать весь комментарий
14.05.2026 09:22 Ответить
А китайці та американці знають про це?(((Їм пох,бо руде гімно поїхало ділити світ з комуністом.Так само він думав це і в Анкориджі з ****** зробити.Єдина проблема,що зі Світом не порадилися.
показать весь комментарий
14.05.2026 09:22 Ответить
все вірно!
спочатку пейсатий бос, потім всі інші.
зе!гніда відгундилась, зараз повилазять всі інші.
про дзеркальну відповідь обов'язково!!!
показать весь комментарий
14.05.2026 09:24 Ответить
про це Сибіга https://x.com/andrii_sybiha/status/2054783135263432736 написав у Х

Так у Х її і зупинять.
показать весь комментарий
14.05.2026 09:26 Ответить
аби шось ляпнуть. Бо і сі, і доня срать хотілина сибігину думку
показать весь комментарий
14.05.2026 09:27 Ответить
якщо за 13 років ніхто не змусив, то вже не змусять, сибіга як дурачок якийсь
показать весь комментарий
14.05.2026 09:31 Ответить
китай - "ми закликаємо обидві сторони до стриманості і пошуку мирних шляхів вирішення конфлікту"
сша - "ми не бачимо прогресу у переговорах, тому не вважаємо доцільним продовжувати наші посередницькі зусилля"

Якось так...
показать весь комментарий
14.05.2026 09:38 Ответить
Сиди мовчки! Тебе все скажут. Будешь раздражать, напинают.
показать весь комментарий
14.05.2026 09:41 Ответить
Перед анексією Криму ***** отримав благословіння Кита. Пред повномасштабкою ***** знову отримав благословіння Китаю. Китай є не просто спільником, а замовником війни В Україні. За будь якого закінчення війни Китай в виграші. Особливо Китаю вигідне довготривале виснаження *****стану. Кремль поступово стає маріонеткою і вассалом Китаю. Але у Китаю зявились проблеми зі збутом своїх товарів, а *****стан в масі і особливо в колоніях (провінціях, федеративних округах) країна бідняків які не здатні купити все що Китай виробляє. Тому панькатися з кацапами китайці не стануть. Повернуть втрачені території. Сибіга мав би це розуміти і не виляти занадто хвостиком політкоректності.
показать весь комментарий
14.05.2026 09:43 Ответить
Ця "комфортна" війна їх влаштовує... на ній США і Китай заробляють мільярди при тому що не гинуть їх люди... а вони отримали прекрасний полігон для тестування своїх нових озброєнь...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
показать весь комментарий
14.05.2026 09:43 Ответить
Що ти несеш фантазьор , США І Китаю навпаки вигідна війна .
показать весь комментарий
14.05.2026 09:50 Ответить
Не можуть закінчити війну друзі куйла (США І КИТАЙ) до тих пір поки рашистський кровопивця не окупує те,що було домовлено в Омані ,І США І КИТАдають добро на розшматування України на частини
показать весь комментарий
14.05.2026 10:02 Ответить
сша і китай тепер будуть вдвох тиснути язиками в дупу путіну задля миру , мріючи те саме робити
показать весь комментарий
14.05.2026 10:15 Ответить
В спортлото ще пожалійся, може почують..
показать весь комментарий
14.05.2026 11:13 Ответить
Щось ****** на те, що і Сибігу підсадили на офісний кокс.
показать весь комментарий
14.05.2026 11:25 Ответить
 
 