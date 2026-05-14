США і Китай мають змусити Росію припинити війну, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що масований удар РФ по Україні під час переговорів у Пекіні демонструє загрозу міжнародній безпеці та потребує реакції світових лідерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у Х.

"Цей варварський напад під час такого важливого саміту свідчить про те, що російський режим становить глобальну загрозу міжнародній безпеці. Замість миру та розвитку Москва чинить агресію та терор", – написав міністр.

За його словами, Путін хоче, щоб я війна тривала, щоб продовжити свій контроль і правління над Росією.

"Не слід плекати ілюзій чи сподівань: лише тиск на Москву може змусити його зупинитися. Я впевнений, що лідери США та Китаю мають достатній вплив на Москву, щоб сказати Путіну нарешті припинити війну. І це було б найбільшим позитивним зрушенням", – заявив Сибіга.

Масований комбінований удар 14 травня

Вночі армія РФ завала комбінованого масованого удару по містах України.

Головний удар припав на Київ. Зафіксовані:

руйнування житлових будинків;

пожежі після падіння уламків;

часткові обвали багатоповерхівок;

люди можуть бути під завалами.

Також під ударами були інші регіони: Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Чернігівщина. Крім того, була атакована Одещина.

У ніч на 14 травня російські окупанти випустили по Україні 731 ціль - 56 ракет і 675 БпЛА.

