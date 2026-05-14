УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14386 відвідувачів онлайн
Новини Масований комбінований удар
835 16

США і Китай мають змусити Росію припинити війну, - Сибіга

Сибіга звернувся до США і Китаю після масованої атаки РФ на Україну

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що масований удар РФ по Україні під час переговорів у Пекіні демонструє загрозу міжнародній безпеці та потребує реакції світових лідерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Цей варварський напад під час такого важливого саміту свідчить про те, що російський режим становить глобальну загрозу міжнародній безпеці. Замість миру та розвитку Москва чинить агресію та терор", – написав міністр.

За його словами, Путін хоче, щоб я війна тривала, щоб продовжити свій контроль і правління над Росією.

"Не слід плекати ілюзій чи сподівань: лише тиск на Москву може змусити його зупинитися. Я впевнений, що лідери США та Китаю мають достатній вплив на Москву, щоб сказати Путіну нарешті припинити війну. І це було б найбільшим позитивним зрушенням", – заявив Сибіга.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про масовану атаку РФ: Це точно не дії тих, хто вважає, що війна йде до завершення

Масований комбінований удар 14 травня

Вночі армія РФ завала комбінованого масованого удару по містах України.

Головний удар припав на Київ. Зафіксовані:

  • руйнування житлових будинків;
  • пожежі після падіння уламків;
  • часткові обвали багатоповерхівок;
  • люди можуть бути під завалами.

Також під ударами були інші регіони: Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Чернігівщина. Крім того, була атакована Одещина.

У ніч на 14 травня російські окупанти випустили по Україні 731 ціль - 56 ракет і 675 БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічна атака РФ на Київ: на лівому березі фіксуються перебої з водопостачанням після атаки та змінено рух траспорту

Автор: 

Китай (5227) путін володимир (25363) США (26528) Сибіга Андрій (947)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Сибіга-ти дурень?
показати весь коментар
14.05.2026 09:22 Відповісти
+4
якщо за 13 років ніхто не змусив, то вже не змусять, сибіга як дурачок якийсь
показати весь коментар
14.05.2026 09:31 Відповісти
+4
Що ти несеш фантазьор , США І Китаю навпаки вигідна війна .
показати весь коментар
14.05.2026 09:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сибіга-ти дурень?
показати весь коментар
14.05.2026 09:22 Відповісти
А китайці та американці знають про це?(((Їм пох,бо руде гімно поїхало ділити світ з комуністом.Так само він думав це і в Анкориджі з ****** зробити.Єдина проблема,що зі Світом не порадилися.
показати весь коментар
14.05.2026 09:22 Відповісти
все вірно!
спочатку пейсатий бос, потім всі інші.
зе!гніда відгундилась, зараз повилазять всі інші.
про дзеркальну відповідь обов'язково!!!
показати весь коментар
14.05.2026 09:24 Відповісти
про це Сибіга https://x.com/andrii_sybiha/status/2054783135263432736 написав у Х

Так у Х її і зупинять.
показати весь коментар
14.05.2026 09:26 Відповісти
аби шось ляпнуть. Бо і сі, і доня срать хотілина сибігину думку
показати весь коментар
14.05.2026 09:27 Відповісти
якщо за 13 років ніхто не змусив, то вже не змусять, сибіга як дурачок якийсь
показати весь коментар
14.05.2026 09:31 Відповісти
китай - "ми закликаємо обидві сторони до стриманості і пошуку мирних шляхів вирішення конфлікту"
сша - "ми не бачимо прогресу у переговорах, тому не вважаємо доцільним продовжувати наші посередницькі зусилля"

Якось так...
показати весь коментар
14.05.2026 09:38 Відповісти
Сиди мовчки! Тебе все скажут. Будешь раздражать, напинают.
показати весь коментар
14.05.2026 09:41 Відповісти
Перед анексією Криму ***** отримав благословіння Кита. Пред повномасштабкою ***** знову отримав благословіння Китаю. Китай є не просто спільником, а замовником війни В Україні. За будь якого закінчення війни Китай в виграші. Особливо Китаю вигідне довготривале виснаження *****стану. Кремль поступово стає маріонеткою і вассалом Китаю. Але у Китаю зявились проблеми зі збутом своїх товарів, а *****стан в масі і особливо в колоніях (провінціях, федеративних округах) країна бідняків які не здатні купити все що Китай виробляє. Тому панькатися з кацапами китайці не стануть. Повернуть втрачені території. Сибіга мав би це розуміти і не виляти занадто хвостиком політкоректності.
показати весь коментар
14.05.2026 09:43 Відповісти
Ця "комфортна" війна їх влаштовує... на ній США і Китай заробляють мільярди при тому що не гинуть їх люди... а вони отримали прекрасний полігон для тестування своїх нових озброєнь...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
показати весь коментар
14.05.2026 09:43 Відповісти
Що ти несеш фантазьор , США І Китаю навпаки вигідна війна .
показати весь коментар
14.05.2026 09:50 Відповісти
Не можуть закінчити війну друзі куйла (США І КИТАЙ) до тих пір поки рашистський кровопивця не окупує те,що було домовлено в Омані ,І США І КИТАдають добро на розшматування України на частини
показати весь коментар
14.05.2026 10:02 Відповісти
сша і китай тепер будуть вдвох тиснути язиками в дупу путіну задля миру , мріючи те саме робити
показати весь коментар
14.05.2026 10:15 Відповісти
В спортлото ще пожалійся, може почують..
показати весь коментар
14.05.2026 11:13 Відповісти
Щось ****** на те, що і Сибігу підсадили на офісний кокс.
показати весь коментар
14.05.2026 11:25 Відповісти
 
 