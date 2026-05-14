Спецтрибунал по преступлению агрессии РФ должен быть создан немедленно, - Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул необходимость скорейшего создания трибунала для расследования преступления агрессии России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.

Цахкна заявил, что Совет Европы играет ключевую роль в обеспечении привлечения России к ответственности за многочисленные нарушения международного права в Украине.

Безнаказанность не должна укорениться

"Создание специального трибунала по преступлению агрессии без промедления имеет чрезвычайно важное значение. Не только ради справедливости, но и для того, чтобы не допустить укоренения безнаказанности", – отметил глава МИД Эстонии.

Он также сообщил, что Эстония уже ратифицировала свои обязательства по поддержке работы будущего трибунала и призвал другие страны присоединиться к этому процессу.

"Наша коллективная безопасность зависит от того, будут ли международные преступления иметь реальные последствия", – подытожил Цахкна.

Что предшествовало?

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига накануне сообщил, что Европейский Союз официально уведомил Совет Европы о своем намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению об Управляющем комитете Специального трибунала по вопросам преступления агрессии против Украины.

Спецтрибунал против РФ

Процесс создания специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины был официально инициирован Комитетом министров Совета Европы в мае 2025 года. Этому предшествовало соответствующее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно определению Организации Объединенных Наций, преступлением агрессии считается применение государством вооруженной силы против суверенитета, территориальной целостности или политической независимости другого государства.

Ожидается, что спецтрибунал сосредоточится на расследовании ответственности высших должностных лиц Российской Федерации за развязывание войны против Украины

