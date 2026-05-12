Кипр присоединится к созданию Спецтрибунала для РФ: уже 29 государств в коалиции, - Сибига
Кипр стал очередным государством, которое планирует присоединиться к соглашению о создании Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Х сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Он подчеркнул, что количество стран, готовых поддержать международный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, возросло до 29.
"Это мощный импульс для справедливости. Мы привлечем к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины. Я призываю все государства, как в Европе, так и в других регионах, присоединиться к этой исторической инициативе. Это вопрос принципов", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- 30 апреля Европейский парламент принял резолюцию "Обеспечение ответственности и правосудия в ответ на продолжающиеся атаки России против гражданского населения в Украине".
- В резолюции содержится призыв к ЕС как можно скорее присоединиться и завершить создание трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
Спецтрибунал по преступлениям России
- 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
- В апреле верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией для наказания за преступление агрессии против Украины.
- Заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудра в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
- Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
- 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
- Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
- 1 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
- Верховная Рада 15 июля 2025 года ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
