Кіпр приєднається до створення Спецтрибуналу для РФ: уже 29 держав у коаліції, - Сибіга
Кіпр став черговою державою, яка планує приєднатися до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Х повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Він наголосив, що кількість країн, готових підтримати міжнародний трибунал за злочин агресії Росії проти України, зросла до 29.
"Це є потужним поштовхом для справедливості. Ми притягнемо до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Я закликаю всі держави, як у Європі, так і в інших регіонах, приєднатися до цієї історичної ініціативи. Це питання принципів", - йдеться в дописі.
Що передувало?
- 30 квітня Європейський парламент ухвалив резолюцію "Забезпечення відповідальності та правосуддя у відповідь на триваючі атаки Росії проти цивільного населення в Україні".
- У резолюції міститься заклик до ЄС якнайшвидше долучитися та фіналізувати створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
Спецтрибунал щодо злочинів Росії
- 21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.
- У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.
- Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.
- Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.
- 25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
- Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.
- 1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
- Верховна Рада 15 липня 2025 року ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.
