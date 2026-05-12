Кіпр приєднається до створення Спецтрибуналу для РФ: уже 29 держав у коаліції, - Сибіга

Кіпр став черговою державою, яка планує приєднатися до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Х повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він наголосив, що кількість країн, готових підтримати міжнародний трибунал за злочин агресії Росії проти України, зросла до 29.

"Це є потужним поштовхом для справедливості. Ми притягнемо до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Я закликаю всі держави, як у Європі, так і в інших регіонах, приєднатися до цієї історичної ініціативи. Це питання принципів", - йдеться в дописі.

Що передувало?

30 квітня Європейський парламент ухвалив резолюцію "Забезпечення відповідальності та правосуддя у відповідь на триваючі атаки Росії проти цивільного населення в Україні".

У резолюції міститься заклик до ЄС якнайшвидше долучитися та фіналізувати створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Спецтрибунал щодо злочинів Росії

21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.

У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.

Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.

25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.

1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Верховна Рада 15 липня 2025 року ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

