США не заважають створенню трибуналу щодо агресії Росії, - заступниця голови ОП Мудра
Сполучені Штати не перешкоджають процесу створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю Європейській правді заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.
За її словами, питання притягнення Росії до відповідальності не є предметом торгу в межах можливих переговорів про завершення війни. Україна не розглядає жодних компромісів у цьому напрямку.
Позиція США і міжнародний процес
Ірина Мудра зазначила, що раніше Сполучені Штати брали активну участь у напрацюванні механізмів створення трибуналу, зокрема долучалися до розробки його статуту.
"Зараз США не блокують цей процес. І від них точно немає сигналів, що питання відповідальності Росії чи справедливості має бути розмінною монетою у переговорах", — наголосила вона.
Посадовиця підкреслила, що жоден із міжнародних партнерів не чинить тиску на Україну з вимогою відмовитися від ідеї покарання за агресію.
Коли можливі перші вироки
За оцінками української сторони, процес створення трибуналу триває, і вже визначено базові підходи до його роботи. Наразі ведеться підготовка до запуску повноцінного механізму.
Ірина Мудра зазначила, що перші вироки в межах спеціального трибуналу можуть бути ухвалені орієнтовно у 2028 році.
Україна наполягає на тому, що відповідальність за злочин агресії має бути невідворотною і не може бути предметом політичних компромісів.
Спецтрибунал щодо злочинів Росії
- 21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.
- У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.
- Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.
- Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.
- 25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
- Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.
- 1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
- Верховна Рада 15 липня 2025 року ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.
А водій служби доставки, що щось колись привозив на Банкову?
А БОМЖ, що живе біля театру ім. Ів. Франка, який не далеко від Банкової?
Де опитування з цього приводу відвідувачів ОПи?
А чому не опубліковано в телеграм-каналі, як то зробив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець (без цього ж ніяк - це ж дієвіше, правда?)
Коли ЗМІ почнуть цитувати "лисого" і "мордатого" з "кварталу" наче це офіційні заяви? Мабуть вже всі забули, що одне з "нових ліц" сказало, що офіційні заяви можуть робити лише 3 людини... І, чомусь, я впевнений, що цієї "заступниці" в тому переліку немає (як і багатьох інших, яких, чомусь, цитують)