США не заважають створенню трибуналу щодо агресії Росії, - заступниця голови ОП Мудра

Сполучені Штати не перешкоджають процесу створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю Європейській правді заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.

За її словами, питання притягнення Росії до відповідальності не є предметом торгу в межах можливих переговорів про завершення війни. Україна не розглядає жодних компромісів у цьому напрямку.

Позиція США і міжнародний процес

Ірина Мудра зазначила, що раніше Сполучені Штати брали активну участь у напрацюванні механізмів створення трибуналу, зокрема долучалися до розробки його статуту.

"Зараз США не блокують цей процес. І від них точно немає сигналів, що питання відповідальності Росії чи справедливості має бути розмінною монетою у переговорах", — наголосила вона.

Посадовиця підкреслила, що жоден із міжнародних партнерів не чинить тиску на Україну з вимогою відмовитися від ідеї покарання за агресію.

Коли можливі перші вироки

За оцінками української сторони, процес створення трибуналу триває, і вже визначено базові підходи до його роботи. Наразі ведеться підготовка до запуску повноцінного механізму.

Ірина Мудра зазначила, що перші вироки в межах спеціального трибуналу можуть бути ухвалені орієнтовно у 2028 році.

Україна наполягає на тому, що відповідальність за злочин агресії має бути невідворотною і не може бути предметом політичних компромісів.

Спецтрибунал щодо злочинів Росії

21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.

У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.

Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.

25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.

1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Верховна Рада 15 липня 2025 року ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

