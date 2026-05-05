США не препятствуют созданию трибунала по агрессии России, — заместитель главы ОП Мудра
Соединенные Штаты не препятствуют процессу создания специального трибунала по делу о преступлении агрессии России против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью "Европейской правде" заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
По ее словам, вопрос привлечения России к ответственности не является предметом торга в рамках возможных переговоров о завершении войны. Украина не рассматривает никаких компромиссов в этом направлении.
Позиция США и международный процесс
Ирина Мудра отметила, что ранее Соединенные Штаты принимали активное участие в разработке механизмов создания трибунала, в частности присоединились к разработке его устава.
"Сейчас США не блокируют этот процесс. И от них точно нет сигналов, что вопрос ответственности России или справедливости должен быть разменной монетой в переговорах", — подчеркнула она.
Чиновница подчеркнула, что ни один из международных партнеров не оказывает давления на Украину с требованием отказаться от идеи наказания за агрессию.
Когда возможны первые приговоры
По оценкам украинской стороны, процесс создания трибунала продолжается, и уже определены базовые подходы к его работе. Сейчас ведется подготовка к запуску полноценного механизма.
Ирина Мудра отметила, что первые приговоры в рамках специального трибунала могут быть вынесены ориентировочно в 2028 году.
Украина настаивает на том, что ответственность за преступление агрессии должна быть неотвратимой и не может быть предметом политических компромиссов.
Спецтрибунал по преступлениям России
- 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
- В апреле верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией для наказания за преступление агрессии против Украины.
- Заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудра в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
- Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
- 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
- Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
- 1 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
- Верховная Рада 15 июля 2025 года ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
А водій служби доставки, що щось колись привозив на Банкову?
А БОМЖ, що живе біля театру ім. Ів. Франка, який не далеко від Банкової?
Де опитування з цього приводу відвідувачів ОПи?
А чому не опубліковано в телеграм-каналі, як то зробив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець (без цього ж ніяк - це ж дієвіше, правда?)
Коли ЗМІ почнуть цитувати "лисого" і "мордатого" з "кварталу" наче це офіційні заяви? Мабуть вже всі забули, що одне з "нових ліц" сказало, що офіційні заяви можуть робити лише 3 людини... І, чомусь, я впевнений, що цієї "заступниці" в тому переліку немає (як і багатьох інших, яких, чомусь, цитують)