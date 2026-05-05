США не препятствуют созданию трибунала по агрессии России, — заместитель главы ОП Мудра

Мудра о Спецтрибунале по преступлениям РФ

Соединенные Штаты не препятствуют процессу создания специального трибунала по делу о преступлении агрессии России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью "Европейской правде" заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

По ее словам, вопрос привлечения России к ответственности не является предметом торга в рамках возможных переговоров о завершении войны. Украина не рассматривает никаких компромиссов в этом направлении.

Позиция США и международный процесс

Ирина Мудра отметила, что ранее Соединенные Штаты принимали активное участие в разработке механизмов создания трибунала, в частности присоединились к разработке его устава.

"Сейчас США не блокируют этот процесс. И от них точно нет сигналов, что вопрос ответственности России или справедливости должен быть разменной монетой в переговорах", — подчеркнула она.

Чиновница подчеркнула, что ни один из международных партнеров не оказывает давления на Украину с требованием отказаться от идеи наказания за агрессию.

Когда возможны первые приговоры

По оценкам украинской стороны, процесс создания трибунала продолжается, и уже определены базовые подходы к его работе. Сейчас ведется подготовка к запуску полноценного механизма.

Ирина Мудра отметила, что первые приговоры в рамках специального трибунала могут быть вынесены ориентировочно в 2028 году.

Украина настаивает на том, что ответственность за преступление агрессии должна быть неотвратимой и не может быть предметом политических компромиссов.

Спецтрибунал по преступлениям России

  • 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
  • В апреле верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией для наказания за преступление агрессии против Украины.
  • Заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудра в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
  • Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
  • 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
  • Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
  • 1 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
  • Верховная Рада 15 июля 2025 года ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Ще трошки по "мудрствує" і дасть драла на Захід.
05.05.2026 20:00 Ответить
Та немає де тут сховатися. Треба бігти на схід.
05.05.2026 20:02 Ответить
Ось коли це сам трумп скаже тоді може і мудра це підтвердити а зараз це пустозвон
05.05.2026 20:03 Ответить
Скоріше художній свист ! Збирається судити рашу, але в першу чергу судити треба зільоних мародерів.
05.05.2026 20:08 Ответить
Ну а союзники не вірять ,що американці допоможуть їм у великій війні(Точніше вже все залишили у великій війні з ******((
05.05.2026 20:14 Ответить
А що сказала з цього приводу прибиральниця помічниці заступника керівника?
А водій служби доставки, що щось колись привозив на Банкову?
А БОМЖ, що живе біля театру ім. Ів. Франка, який не далеко від Банкової?
Де опитування з цього приводу відвідувачів ОПи?
А чому не опубліковано в телеграм-каналі, як то зробив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець (без цього ж ніяк - це ж дієвіше, правда?)

Коли ЗМІ почнуть цитувати "лисого" і "мордатого" з "кварталу" наче це офіційні заяви? Мабуть вже всі забули, що одне з "нових ліц" сказало, що офіційні заяви можуть робити лише 3 людини... І, чомусь, я впевнений, що цієї "заступниці" в тому переліку немає (як і багатьох інших, яких, чомусь, цитують)
05.05.2026 20:17 Ответить
Дивлюсь на фотку і "чомусь" відчуваю запах тухлої курятини...
05.05.2026 20:52 Ответить
Ой! Низький уклін прокацапленим дрищам, що ви не звавжаєте... Ганьбище всесвітнє вирішило не заважати створювати трибунал над кривавим маніяком, кому вони червоні доріжки застилають... Хрестик зніміть, чи труси вдягніть!
05.05.2026 20:55 Ответить
Це та Мудра, чоловік якої бухим бився з ветераном ЗСУ і кричав, що він всіх купить.
06.05.2026 00:03 Ответить
 
 