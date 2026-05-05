США не препятствуют созданию трибунала по агрессии России, — заместитель главы ОП Мудра

Соединенные Штаты не препятствуют процессу создания специального трибунала по делу о преступлении агрессии России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью "Европейской правде" заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По ее словам, вопрос привлечения России к ответственности не является предметом торга в рамках возможных переговоров о завершении войны. Украина не рассматривает никаких компромиссов в этом направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бельгия присоединяется к учредителям Спецтрибунала по преступлениям РФ

Позиция США и международный процесс

Ирина Мудра отметила, что ранее Соединенные Штаты принимали активное участие в разработке механизмов создания трибунала, в частности присоединились к разработке его устава.

"Сейчас США не блокируют этот процесс. И от них точно нет сигналов, что вопрос ответственности России или справедливости должен быть разменной монетой в переговорах", — подчеркнула она.

Чиновница подчеркнула, что ни один из международных партнеров не оказывает давления на Украину с требованием отказаться от идеи наказания за агрессию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европарламент принял резолюцию о трибунале в отношении РФ и призвал ЕС присоединиться и завершить его создание

Когда возможны первые приговоры

По оценкам украинской стороны, процесс создания трибунала продолжается, и уже определены базовые подходы к его работе. Сейчас ведется подготовка к запуску полноценного механизма.

Ирина Мудра отметила, что первые приговоры в рамках специального трибунала могут быть вынесены ориентировочно в 2028 году.

Украина настаивает на том, что ответственность за преступление агрессии должна быть неотвратимой и не может быть предметом политических компромиссов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Греция присоединилась к соглашению о запуске Спецтрибунала в отношении РФ, — Сибига

Спецтрибунал по преступлениям России

21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.

В апреле верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией для наказания за преступление агрессии против Украины.

Заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудра в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.

Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.

25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, и предостерег третьи страны от присоединения к нему.

1 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Верховная Рада 15 июля 2025 года ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Читайте: Квартиры в центре Киева и Lexus, оформленный на дочь: чем владеет заместитель главы ОП Мудра