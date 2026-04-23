Греция присоединилась к соглашению о создании Спецтрибунала в отношении РФ, - Сибига
К соглашению о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины присоединилась Греция.
Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Греция только что стала 22-м государством, которое сообщило Совету Европы о своем намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению. Набирает обороты процесс привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины. Справедливость неизбежна", — отметил Сибига.
Также он поблагодарил греческих партнеров за поддержку усилий по обеспечению ответственности и призвал все государства последовать этому примеру и уведомить Совет Европы о намерении присоединиться к соглашению.
Что предшествовало
Напомним, до этого к созданию Спецтрибунала по РФ присоединилась Австрия, которая стала 20-й страной.
21-м государством, официально присоединившимся к Трибуналу, стала Франция.
Спецтрибунал по преступлениям России
- 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
- В апреле верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры о создании специального трибунала над Россией для наказания за преступление агрессии против Украины.
- Заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудрая в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
- Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
- 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
- Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
- 1 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
- Верховная Рада 15 июля 2025 года ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
