РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
19928 посетителей онлайн
Новости Спецтрибунал по преступлениям РФ
214 2

Греция присоединилась к соглашению о создании Спецтрибунала в отношении РФ, - Сибига

К соглашению о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины присоединилась Греция.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Греция только что стала 22-м государством, которое сообщило Совету Европы о своем намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению. Набирает обороты процесс привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины. Справедливость неизбежна", — отметил Сибига.

Также он поблагодарил греческих партнеров за поддержку усилий по обеспечению ответственности и призвал все государства последовать этому примеру и уведомить Совет Европы о намерении присоединиться к соглашению.

Что предшествовало

Напомним, до этого к созданию Спецтрибунала по РФ присоединилась Австрия, которая стала 20-й страной.

21-м государством, официально присоединившимся к Трибуналу, стала Франция.

Спецтрибунал по преступлениям России

  • 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
  • В апреле верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры о создании специального трибунала над Россией для наказания за преступление агрессии против Украины.
  • Заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудрая в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
  • Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
  • 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
  • Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
  • 1 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
  • Верховная Рада 15 июля 2025 года ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Автор: 

Греция (732) трибунал (315) Сибига Андрей (883)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
