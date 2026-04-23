Греция присоединилась к соглашению о создании Спецтрибунала в отношении РФ, - Сибига

К соглашению о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины присоединилась Греция.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Греция только что стала 22-м государством, которое сообщило Совету Европы о своем намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению. Набирает обороты процесс привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины. Справедливость неизбежна", — отметил Сибига.

Также он поблагодарил греческих партнеров за поддержку усилий по обеспечению ответственности и призвал все государства последовать этому примеру и уведомить Совет Европы о намерении присоединиться к соглашению.

Что предшествовало

Напомним, до этого к созданию Спецтрибунала по РФ присоединилась Австрия, которая стала 20-й страной.

21-м государством, официально присоединившимся к Трибуналу, стала Франция.

