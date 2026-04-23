Финляндия присоединилась к соглашению о создании Спецтрибунала в отношении РФ, - Сибига

Сибига сообщил о присоединении Финляндии к Спецтрибуналу в отношении РФ

К соглашению о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины присоединилась Финляндия.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, Финляндия стала 21-м государством, официально присоединившимся к Трибуналу.

Сибига выразил надежду, что количество стран будет и дальше расти.

"Приглашаются все государства, не только европейские. Часть мира не имеет значения, когда речь идет об универсальной ценности уважения к международному праву и необходимости обеспечения справедливости", - добавил он.

Министр сообщил, что соглашение будет вынесено на голосование через несколько недель в Кишиневе в Молдове, на заседании Комитета министров Совета Европы.

"Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины является исторической инициативой. Присоединяйтесь к ее воплощению в жизнь", - призвал глава МИД.

Что предшествовало

Напомним, до этого к созданию Спецтрибунала по РФ присоединилась Австрия, ставшая 20-й страной.

Спецтрибунал по преступлениям России

  • 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
  • В апреле верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры о создании специального трибунала над Россией для наказания за преступление агрессии против Украины.
  • Заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудра в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
  • Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
  • 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
  • Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
  • 1 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
  • Верховная Рада 15 июля 2025 года ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

