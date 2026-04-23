Финляндия присоединилась к соглашению о создании Спецтрибунала в отношении РФ, - Сибига

К соглашению о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины присоединилась Финляндия.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, Финляндия стала 21-м государством, официально присоединившимся к Трибуналу.

Сибига выразил надежду, что количество стран будет и дальше расти.

"Приглашаются все государства, не только европейские. Часть мира не имеет значения, когда речь идет об универсальной ценности уважения к международному праву и необходимости обеспечения справедливости", - добавил он.

Министр сообщил, что соглашение будет вынесено на голосование через несколько недель в Кишиневе в Молдове, на заседании Комитета министров Совета Европы.

"Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины является исторической инициативой. Присоединяйтесь к ее воплощению в жизнь", - призвал глава МИД.

Что предшествовало

Напомним, до этого к созданию Спецтрибунала по РФ присоединилась Австрия, ставшая 20-й страной.

