Фінляндія долучилася до угоди для запуску Спецтрибуналу щодо РФ, - Сибіга
До угоди для запуску Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України приєдналася Фінляндія.
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, Фінляндія стала 21-ю державою, яка офіційно долучилася до Трибуналу.
Сибіга висловив сподівання, що кількість країн і надалі зростатиме.
"Запрошуються всі держави, не лише європейські. Частина світу не має значення, коли йдеться про універсальну цінність поваги до міжнародного права та необхідність забезпечення справедливості", - додав він.
Міністр повідомив, що угоду буде винесено на голосування за кілька тижнів у Кишиневі в Молдові, на засіданні Комітету міністрів Ради Європи.
"Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України є історичною ініціативою. Долучайтеся до втілення її в життя", - закликав глава МЗС.
Що передувало
Нагадаємо, до цього до створення Спецтрибуналу щодо РФ долучилася Австрія, яка стала 20-ю країною.
Спецтрибунал щодо злочинів Росії
- 21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.
- У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.
- Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.
- Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.
- 25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
- Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.
- 1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
- Верховна Рада 15 липня 2025 року ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.
