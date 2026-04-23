Фінляндія долучилася до угоди для запуску Спецтрибуналу щодо РФ, - Сибіга

До угоди для запуску Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України приєдналася Фінляндія.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, Фінляндія стала 21-ю державою, яка офіційно долучилася до Трибуналу.

Сибіга висловив сподівання, що кількість країн і надалі зростатиме.

"Запрошуються всі держави, не лише європейські. Частина світу не має значення, коли йдеться про універсальну цінність поваги до міжнародного права та необхідність забезпечення справедливості", - додав він.

Міністр повідомив, що угоду буде винесено на голосування за кілька тижнів у Кишиневі в Молдові, на засіданні Комітету міністрів Ради Європи.

"Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України є історичною ініціативою. Долучайтеся до втілення її в життя", - закликав глава МЗС.

Що передувало

Нагадаємо, до цього до створення Спецтрибуналу щодо РФ долучилася Австрія, яка стала 20-ю країною.

