Фінляндія долучилася до угоди для запуску Спецтрибуналу щодо РФ, - Сибіга

До угоди для запуску Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України приєдналася Фінляндія.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, Фінляндія стала 21-ю державою, яка офіційно долучилася до Трибуналу.

Сибіга висловив сподівання, що кількість країн і надалі зростатиме.

"Запрошуються всі держави, не лише європейські. Частина світу не має значення, коли йдеться про універсальну цінність поваги до міжнародного права та необхідність забезпечення справедливості", - додав він.

Міністр повідомив, що угоду буде винесено на голосування за кілька тижнів у Кишиневі в Молдові, на засіданні Комітету міністрів Ради Європи.

"Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України є історичною ініціативою. Долучайтеся до втілення її в життя", - закликав глава МЗС.

Що передувало

Нагадаємо, до цього до створення Спецтрибуналу щодо РФ долучилася Австрія, яка стала 20-ю країною.

Спецтрибунал щодо злочинів Росії

  • 21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.
  • У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.
  • Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.
  • Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.
  • 25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
  • Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.
  • 1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
  • Верховна Рада 15 липня 2025 року ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

