Австрія приєднується до створення Спецтрибуналу щодо РФ, - Сибіга
До створення Спецтрибуналу щодо РФ долучається Австрія, таким чином, загальна кількість країн зросла до 20.
Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Вдячний Австрії та моїй колезі Беате Майнль-Райзінгер за чергове підтвердження того, що нейтралітет не означає байдужість. Навпаки, притягнення до відповідальності є критично важливим для забезпечення тривалого миру на нашому континенті", - зазначив Сибіга.
Він зауважив, що рішення Австрії збільшує загальну кількість держав, готових долучитися до Трибуналу, до 20, із яких 19 — держави-члени Ради Європи.
Правосуддя є невідворотним
Міністр наголосив, що кожен новий учасник підтверджує, що правосуддя за злочин агресії проти України є невідворотним.
"Цей історичний процес забезпечення відповідальності зміцнює наші позиції та глобальну повагу до міжнародного права", – додав глава МЗС.
Що передувало
Нагадаємо, напередодні Франція офіційно підтвердила участь в ініціативі зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
Спецтрибунал щодо злочинів Росії
- 21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.
- У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.
- Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.
- Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.
- 25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
- Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.
- 1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
- Верховна Рада 15 липня 2025 року ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.
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