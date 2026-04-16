Австрія приєднується до створення Спецтрибуналу щодо РФ, - Сибіга

До створення Спецтрибуналу щодо РФ долучається Австрія, таким чином, загальна кількість країн зросла до 20.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Вдячний Австрії та моїй колезі Беате Майнль-Райзінгер за чергове підтвердження того, що нейтралітет не означає байдужість. Навпаки, притягнення до відповідальності є критично важливим для забезпечення тривалого миру на нашому континенті", - зазначив Сибіга.

Він зауважив, що рішення Австрії збільшує загальну кількість держав, готових долучитися до Трибуналу, до 20, із яких 19 — держави-члени Ради Європи.

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Правосуддя є невідворотним

Міністр наголосив, що кожен новий учасник підтверджує, що правосуддя за злочин агресії проти України є невідворотним.

"Цей історичний процес забезпечення відповідальності зміцнює наші позиції та глобальну повагу до міжнародного права", – додав глава МЗС.

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Що передувало

Нагадаємо, напередодні Франція офіційно підтвердила участь в ініціативі зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Спецтрибунал щодо злочинів Росії