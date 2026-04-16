Австрия присоединяется к созданию Спецтрибунала в отношении РФ, - Сибига
К созданию Спецтрибунала по России присоединяется Австрия, таким образом, общее число стран увеличилось до 20.
Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Благодарен Австрии и моей коллеге Беате Майнль-Райзингер за очередное подтверждение того, что нейтралитет не означает безразличие. Наоборот, привлечение к ответственности имеет решающее значение для обеспечения прочного мира на нашем континенте", - отметил Сибига.
Он отметил, что решение Австрии увеличивает общее количество государств, готовых присоединиться к Трибуналу, до 20, из которых 19 - государства-члены Совета Европы.
Правосудие неизбежно
Министр подчеркнул, что каждый новый участник подтверждает, что правосудие за преступление агрессии против Украины является неизбежным.
"Этот исторический процесс обеспечения ответственности укрепляет наши позиции и глобальное уважение к международному праву", - добавил глава МИД.
Что предшествовало
Напомним, накануне Франция официально подтвердила участие в инициативе по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
Спецтрибунал по преступлениям России
- 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
- В апреле верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией для наказания за преступление агрессии против Украины.
- Заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудра в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
- Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
- 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
- Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
- 1 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
- Верховная Рада 15 июля 2025 года ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
