Австрия присоединяется к созданию Спецтрибунала в отношении РФ, - Сибига

К созданию Спецтрибунала по России присоединяется Австрия, таким образом, общее число стран увеличилось до 20.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Благодарен Австрии и моей коллеге Беате Майнль-Райзингер за очередное подтверждение того, что нейтралитет не означает безразличие. Наоборот, привлечение к ответственности имеет решающее значение для обеспечения прочного мира на нашем континенте", - отметил Сибига.

Он отметил, что решение Австрии увеличивает общее количество государств, готовых присоединиться к Трибуналу, до 20, из которых 19 - государства-члены Совета Европы.

Правосудие неизбежно

Министр подчеркнул, что каждый новый участник подтверждает, что правосудие за преступление агрессии против Украины является неизбежным.

"Этот исторический процесс обеспечения ответственности укрепляет наши позиции и глобальное уважение к международному праву", - добавил глава МИД.

Что предшествовало

Напомним, накануне Франция официально подтвердила участие в инициативе по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Спецтрибунал по преступлениям России