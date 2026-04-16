Новости Спецтрибунал по преступлениям РФ
Австрия присоединяется к созданию Спецтрибунала в отношении РФ, - Сибига

К созданию Спецтрибунала по России присоединяется Австрия, таким образом, общее число стран увеличилось до 20.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Благодарен Австрии и моей коллеге Беате Майнль-Райзингер за очередное подтверждение того, что нейтралитет не означает безразличие. Наоборот, привлечение к ответственности имеет решающее значение для обеспечения прочного мира на нашем континенте", - отметил Сибига.

Он отметил, что решение Австрии увеличивает общее количество государств, готовых присоединиться к Трибуналу, до 20, из которых 19 - государства-члены Совета Европы.

Читайте: Зеленский обсудил с парламентом Норвегии спецтрибунал по преступлениям РФ

Правосудие неизбежно

Министр подчеркнул, что каждый новый участник подтверждает, что правосудие за преступление агрессии против Украины является неизбежным.

"Этот исторический процесс обеспечения ответственности укрепляет наши позиции и глобальное уважение к международному праву", - добавил глава МИД.

Читайте: Исландия и Польша поддержали создание трибунала в отношении РФ

Что предшествовало

Напомним, накануне Франция официально подтвердила участие в инициативе по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. 

Спецтрибунал по преступлениям России

  • 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
  • В апреле верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией для наказания за преступление агрессии против Украины.
  • Заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудра в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
  • Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
  • 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
  • Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
  • 1 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
  • Верховная Рада 15 июля 2025 года ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Ну, як шо Австрія приєднуєтся то це вже 100% показник шо все не добре на болотах мацьковських.
16.04.2026 12:30 Ответить
 
 