Греція долучилася до угоди для запуску Спецтрибуналу щодо РФ, - Сибіга

До угоди для запуску Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України приєдналася Греція.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

"Греція щойно стала 22-ю державою, яка повідомила Раду Європи про свій намір приєднатися до Розширеної часткової угоди. Набирає обертів процес притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Справедливість неминуча", - зазначив Сибіга.

Також він подякував грецьким партнерам за підтримку зусиль із забезпечення відповідальності та закликав усі держави наслідувати цей приклад і повідомити Раду Європи про намір приєднатися до угоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із парламентом Норвегії спецтрибунал щодо злочинів РФ

Що передувало

Нагадаємо, до цього до створення Спецтрибуналу щодо РФ долучилася Австрія, яка стала 20-ю країною.

21-ю державою, яка офіційно долучилася до Трибуналу, стала Франція.

Також читайте: Спецтрибунал щодо злочинів РФ можуть юридично оформити на засіданні Ради Європи у травні, - Сибіга

