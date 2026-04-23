УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19996 відвідувачів онлайн
Новини Спецтрибунал щодо злочинів РФ
188 2

Греція долучилася до угоди для запуску Спецтрибуналу щодо РФ, - Сибіга

Сибіга про спецтрибунал

До угоди для запуску Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України приєдналася Греція.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

"Греція щойно стала 22-ю державою, яка повідомила Раду Європи про свій намір приєднатися до Розширеної часткової угоди. Набирає обертів процес притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Справедливість неминуча", - зазначив Сибіга.

Також він подякував грецьким партнерам за підтримку зусиль із забезпечення відповідальності та закликав усі держави наслідувати цей приклад і повідомити Раду Європи про намір приєднатися до угоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із парламентом Норвегії спецтрибунал щодо злочинів РФ

Що передувало

Нагадаємо, до цього до створення Спецтрибуналу щодо РФ долучилася Австрія, яка стала 20-ю країною.

21-ю державою, яка офіційно долучилася до Трибуналу, стала Франція.

Також читайте: Спецтрибунал щодо злочинів РФ можуть юридично оформити на засіданні Ради Європи у травні, - Сибіга

Спецтрибунал щодо злочинів Росії

  • 21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.
  • У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.
  • Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.
  • Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.
  • 25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
  • Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.
  • 1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
  • Верховна Рада 15 липня 2025 року ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Автор: 

Греція (626) трибунал (307) Сибіга Андрій (895)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я, щось пропустив? Воно не відстронили?
показати весь коментар
23.04.2026 17:44 Відповісти
До звизди, доки рудий бордельний кіт вилизує дупу )(уйлу, а його родинні менеджери укладають майбутні, дуже хороші угоди з )(уйлостаном.
показати весь коментар
23.04.2026 17:55 Відповісти
 
 