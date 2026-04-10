Квартиры в центре Киева и Lexus, оформленный на дочь: чем владеет заместительница главы ОП Мудрая. ФОТОРЕПОРТАЖ
Заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая и её гражданский супруг, начальник управления по работе с проблемными активами Нацбанка Павел Поляруш, зарабатывают миллионы гривен ежегодно. Часть недвижимости оформлена на мать, проживающую в Израиле, и дочь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал OBOZ.UA.
Как отмечается, еще до работы в ОП Мудрая и Поляруш с разницей в несколько месяцев купили квартиры в одном из ЖК "Укрбуда", который на тот момент возглавлял Максим Микитась. Мудрая приобрела квартиру по рыночной цене, тогда как для Поляруша цена квадратного метра обошлась в четыре раза дешевле.
Доходы
Мудрая и Поляруш задекларировали доходы на сумму около 8,1 млн грн в 2025 году. Она указала почти 2,8 млн грн от облигаций, 523,2 тыс. грн зарплаты в ОП, 423,1 тыс. грн от аренды, почти 71,3 тыс. грн процентов от банка и 17,5 тыс. грн дивидендов. А Поляруш получил 3,5 млн грн зарплаты от НБУ.
Квартиры
Еще с мая 2018 года Поляруш владеет квартирой площадью 90 кв.м в Киеве. В декларации указано, что стоимость на дату приобретения – 791,4 тыс. грн. На момент покупки это примерно 30 тыс. долларов. За такую сумму можно было купить квартиру в столице такой площади разве что в крайне плохом состоянии.
Установлено, что Поляруш стал владельцем квартиры в ЖК "Аристократ" в центре столицы от "Укрбуда" времен Максима Микитася.
Стоит отметить, что из-за этого ЖК НАБУ расследовало растрату средств, ведь 20% квартир должны были достаться Нацгвардии, вместо этого им выдали квартиры в промзоне недалеко от метро "Червоный хутор".
Квартира такой площади сейчас стоит не менее 270 тыс. долларов. Можно было предположить, что конкретно в этом ЖК цены в 2018-м действительно могли быть ниже рыночных. Однако через несколько месяцев после Поляруша в "Аристократе" купила квартиру и сама Мудрая. В ее собственности находится квартира площадью 55,7 кв.м, которую она официально купила за 2,1 млн грн (на тот момент это около 77 тыс. долларов). То есть для нее квадратный метр квартиры обошелся примерно в 1,4 тыс. долларов. А для ее гражданского мужа — всего около 333 долларов за квадратный метр. В четыре раза меньше.
Парковочное место
В январе 2022 года Поляруш купил себе парковочное место в этом же ЖК "Аристократ", но уже по рыночной стоимости – 487,5 тыс. грн (на тот момент 17,4 тыс. долларов). То есть парковочное место площадью 17,6 кв.м каким-то чудом стоило больше, чем половина квартиры площадью 90 кв.м.
Тогда же соседнее парковочное место купила и Ирина Мудрая. Она потратила 487,5 тыс. грн.
Имущество родственников
Матери заместителя главы ОП, 73-летней Людмиле Мудрой, также принадлежит квартира в Киеве площадью почти 70 кв.м, которую она получила на основании договора дарения в ЖК Park Avenue VIP.
По информации издания, по состоянию на апрель 2024 года ее местом жительства был Израиль, г. Ришон-ле-Цион.
Квартиру в Киеве, в ЖК Avenue 14-16, также оформили на 76-летнюю мать Поляруша – Аллу Андреевну. В ее собственности находится жилье площадью 57,4 кв.м.
Кроме того, на 25-летнюю дочь Мудрой (падчерицу Поляруша) оформили новенький Lexus RX 2017 г.в., как только девушке исполнилось 18 лет. Ей также принадлежит дом площадью 138 кв.м в с. Богдановка на Киевщине, хотя девушка проживает за границей.
Гражданство Израиля
Отмечается, что уже несколько лет в украинских СМИ периодически появляется информация о наличии у Мудрой гражданства Израиля. Там действительно проживает мать чиновницы и, вероятно, она имела возможность получить израильское гражданство. Государственный служащий может иметь паспорт только одной страны – Украины. Поэтому, если у Мудрой действительно есть несколько паспортов, это может привести к ее увольнению.
Издание направило запрос в Офис президента с просьбой прокомментировать, проходила ли Мудрая специальную проверку и был ли у нее обнаружен паспорт иностранного государства.
Что известно о Поляруше
Известно, что 26 сентября 2024 года в Киеве произошел конфликт на парковке с участием главы НБУ Павла Поляруша и военнослужащего ВСУ Андрея Трацевского (позывной "Бессмертный"). По словам военного, Поляруш угрожал прострелить ему ногу, а Поляруш утверждал, что "Бессмертный" набросился на него и разбил очки.
В полиции подтвердили факт конфликта между двумя мужчинами на парковке в Дарницком районе 26 сентября около 22.00. Правоохранители сообщили, что за рулем автомобиля Lexus находился мужчина в нетрезвом состоянии. По результатам осмотра у него изъяли оружие. По данным полиции, после угроз другой мужчина ударил водителя Lexus и распылил газовый баллончик.
СМИ сообщают, что наградной пистолет Поляруш получил не за военные заслуги, а благодаря связям с Офисом Президента. Это вызвало значительный общественный резонанс, поскольку сам Поляруш не является участником боевых действий, и возникли вопросы относительно законности получения им оружия.
Позже в Национальной полиции подтвердили, что конфликт между военнослужащим ВСУ Андреем Трацевским с псевдонимом "Бессмертный" и должностным лицом Национального банка Украины Павлом Полярушем исчерпан.
После этого чиновник НБУ ушел на больничный, однако вернулся с него и продолжил работать. А уголовные производства так ничем и не закончились.
"Частину нерухомості оформлено на матір, яка проживає в Ізраїлі, та доньку.
... вже кілька років в українських ЗМІ періодично з'являється інформація щодо наявності у Мудрої громадянства Ізраїлю. Там дійсно проживає матір посадовиці і, ймовірно, вона мала можливість отримати ізраїльське громадянство. Державний службовець може мати паспорт лише однієї країни - України. Тож якщо Мудра дійсно має кілька паспортів, це може призвести до її звільнення."
Джерело: https://censor.net/ua/p3609900
мурломудра
Це правда, що матір чиновниці вже понад 10 років проживає в місті Рішон-Ле-ціон в Ізраїлі, маючи одночасно ізраїльське та українське громадянство.
Така ж ситуація і в доньки Мудрої від колишнього шлюбу - Карини Шатрової (паспорт Ізраїлю №33742384). Донька не має власного заробітку, втім це не заважає їй мати статки: житловий будинок площею 138 м2, земельну ділянку на 6 соток у Броварському районі столиці; автомобіль LEXUS RX 200T 2017 року, відомості про які Ірина Мудра відобразила лише у своїй щорічній декларації за 2022 рік. Власниця нерухомості на Київщині Карина Шатрова веде богемне життя, але далеко від батьківщини - у найдорожчих країнах світу. Карина постійно проживає у Флориді в США, частенько буває в Маямі, на Ібіці в Іспанії, відвідує концерти зіркових американських реп-співаків, дорогі нічні клуби, ******** прогулянки на яхтах, брендовий одяг і прикраси.
Сама Ірина Мудра, за інформацією «Інформатора», окрім українського громадянства має ізраїльське (паспорт №33253573). Як і донька, вона схильна до дорогих машин і красивих речей - її декларація про доходи за 2022 рік одна з найдовших серед топ-чиновників Мін'юсту. 24 лютого 2023 року Мудра відсвяткувала річницю військової агресії РФ купівлею автомобіля Range Rover Sport 2022 року. Формально він записаний на доньку Карину Шатрову.
У тому ж 2022 році вона разом з цивільним чоловіком Павлом Полярушем придбали два паркомісця у Києві загальною вартістю 975 тис. грн. У власності родини також п'ять квартир в Києві, будинок і дві земельні ділянки у Білоцерківському районі столиці, плюс будинок і ділянка неподалік Броварів.
Ще дві квартири у столиці позначені як об'єкти незавершеного будівництва. Ірина Мудра задекларувала коштовності: годинник Audemar Piguet, каблучку з діамантом від Graff та браслет Cartier.
Ірина Мудра, як відомо, інвестує в акції кіпрських та американських компаній, має понад 20 депозитів у банках України та Ізраїлю. Загалом на її рахунках понад $348 тисяч, €77 тисяч, 24 тисяч ізраїльських шекелів. У національній валюті чиновниця зберігає більше 4,8 мільйонів грн.
На минулому місці роботи в «Ощадбанку», як пише видання, Ірина Мудра заробила понад 3,2 млн грн або 270 тис. грн на місяць. У Мін'юсті за сім місяців (травень-грудень 2022 року) отримувала майже втричі менше - близько 115 тис. грн на місяць.
«Вже перебуваючи на державних посадах, родина продовжує накопичувати готівку та купувати дорогі автівки, займатись власними інвестиціями в акції закордонних компаній. На жаль, у професійній площині Ірина Мудра такою результативністю похвалитися не може: Міжнародний Реєстр збитків фактично досі не запрацював, про конфіскацію і передачу Україні заморожених російських активів також поки не йдеться», - говориться в публікації.