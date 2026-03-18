РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12783 посетителя онлайн
Новости Декларирование недостоверной информации Незадекларированное имущество
1 270 24

"Слуга народа" Каптелов снова не задекларировал имущество своей семьи в Москве, — "Схемы"

Нардеп Каптелов не указал в декларации имущество родственников в Москве

В декларации за 2025 год народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Каптелов не указал недвижимое имущество своей семьи в Москве.

Об этом сообщают "Схемы" (проект "Радио Свобода"), информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Декларация нардепа 

В декларации, которую Каптелов подал 18 марта этого года, депутат указал место работы жены Евгении – это "ОСП №195 ОКЦ ЮЗАО", но не указал, где именно находится это учреждение – только то, что это "юридическое лицо, зарегистрированное за рубежом".

Также в декларации нет данных о заработной плате жены депутата, только пометка – "член семьи не предоставил информацию".

  • В то же время в разделе "денежные активы" нардеп задекларировал, в частности, 1 миллион 250 тысяч рублей наличными в собственности Евгении Каптеловой.
  • При этом депутат не указал, что его жена, получающая зарплату в московском учреждении, владеет или пользуется каким-либо недвижимым имуществом в России.

В расследовании "Схем" говорилось о том, что треть квартиры в Москве площадью более 100 квадратных метров частично записана на жену и детей нардепа. "Схемы" подсчитали, что стоимость их доли квартиры составляет около 6 миллионов гривен.

Отмечается, что по состоянию на дату публикации семья нардепа продолжает владеть этой недвижимостью.

В комментарии "Схемам" Каптелов сообщил, что у его жены нет недвижимости в Москве. На уточнение о том, что в декларации также не указано место жительства его жены в России, Каптелов сообщил, что она "не предоставила такой информации".

Читайте также: НАБУ провело обыск у "слуги народа" Каптелова из-за имущества его жены в Москве

Подробности расследования

Ранее в расследовании "Схем" говорилось о том, что семья депутата уехала из Украины за месяц до полномасштабного вторжения России, а с декабря 2023 года жена Каптелова начала получать зарплату от "Объединения культурных центров юго-западного административного округа" в столице РФ.

Кроме того, в расследовании говорится, что с 2015 года семья нардепа владеет частью квартиры в Москве – но упоминаний об этом не было в предыдущих декларациях Каптелова, как и нет в свежей отчетности.

В комментарии "Схемам" нардеп сообщил, что его жена не владеет недвижимостью в Москве, а информации о том, где она проживает в РФ, она "не предоставила".

Ранее Каптелов также объяснял, что с момента введения военного положения его жена не находится в Украине, что "объясняется правовыми и фактическими обстоятельствами".

"Мои дети не имеют украинского гражданства, а я юридически не имею официального статуса отца из-за обстоятельств, на которые не имею влияния", — отмечал народный избранник. 

В то же время в расследовании "Схем" говорилось, что согласно выписке из государственного реестра актов гражданского состояния, Каптелов до сих пор числится их отцом и остается в браке с Евгенией Каптеловой.

Депутат утверждал, что о российской недвижимости семьи ему неизвестно. Он отмечал, что задекларировал все свое имущество, а также доходы жены. Но тогда имел в виду именно украинские, а не ее зарплату в московском бюджетном учреждении.

На уточнение, не видит ли он рисков для государственной безопасности в том, что его близкие проживают в стране, которая развязала полномасштабную войну против Украины, а он имеет статус народного депутата с доступом к информации различной степени и характера, Каптелов ответил:

"Вопросы, связанные с моей личной жизнью, являются исключительно частными и не влияют на выполнение моих обязанностей народного депутата Украины. В своей деятельности я всегда руководствуюсь интересами государства и действую в рамках закона".

Кроме того, журналисты "Схем" выяснили, что депутат от "Слуги народа" несколько раз во время полномасштабного вторжения выезжал за границу – даты этих выездов совпадают с поездками его жены из РФ в Турцию.

Депутат объяснял, что поездки "осуществлялись с официальной целью и в связи с личными обстоятельствами", но так и не предоставил по просьбе журналистов копии соответствующих командировок.

После расследования "Схем" НАБУ и САП начали расследование уголовного производства в отношении возможного внесения недостоверной информации народным депутатом от фракции "Слуга народа" Романом Каптеловым.

Читайте также: "Слуга народа" Каптелов задекларировал доходы жены в РФ, но не указал ее недвижимость в Москве, — СМИ

Автор: 

депутат (3311) имущество (359) москва (3031) Слуга народа (2648) Каптелов Роман (2)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
кого ви наобирали бл

тут страшенні прогнози майбутнього України, а люди таке (((одоробло))) обрали.
показать весь комментарий
18.03.2026 20:11 Ответить
+5
Це як уявити щоб у якогось з партійного керівника в 42 році було майно і нерухомість у Берліні, чи Сталін відправляв двушки рейхсмарок до Берліну, ви уявляєте? Я ні, в зараз це все в порядку речей, і все нормально,
показать весь комментарий
18.03.2026 20:17 Ответить
+4
Зрадлива партія зелених слуг кацапського народу відверто сцить в очі україням, а її верховний пNздюк-ухилянт тим часом корчить з себе нев'їпенного патріота.
показать весь комментарий
18.03.2026 20:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кого ви наобирали бл

тут страшенні прогнози майбутнього України, а люди таке (((одоробло))) обрали.
показать весь комментарий
18.03.2026 20:11 Ответить
показать весь комментарий
18.03.2026 20:16 Ответить
Як конкурс на посади у ДБР проводили, оті дивні ЕКЗАМЕНАТОРИ від паханів і портновських з лукаш представники, такі й квартири по 9 грн «купуються», отими з «доброчесністю»….
показать весь комментарий
18.03.2026 20:57 Ответить
Судячи по тому як бусифікуть всіх підряд, то вже через два роки демографія по Україні буде (вже є) в глибокій дупі, навіть бангладешці і інша наволоч не врятує..
показать весь комментарий
18.03.2026 20:24 Ответить
Коптєлов з подєльніками у ВРУ, зриває мобілізаційні заходи, ховаючи майно від декларування!!
показать весь комментарий
18.03.2026 21:03 Ответить
"Слуга народу"
показать весь комментарий
18.03.2026 20:13 Ответить
Зрадлива партія зелених слуг кацапського народу відверто сцить в очі україням, а її верховний пNздюк-ухилянт тим часом корчить з себе нев'їпенного патріота.
показать весь комментарий
18.03.2026 20:15 Ответить
показать весь комментарий
18.03.2026 21:02 Ответить
Це як уявити щоб у якогось з партійного керівника в 42 році було майно і нерухомість у Берліні, чи Сталін відправляв двушки рейхсмарок до Берліну, ви уявляєте? Я ні, в зараз це все в порядку речей, і все нормально,
показать весь комментарий
18.03.2026 20:17 Ответить
Як таке може бути. Слів не вистачає. Депортуйте ку.ву на мокшанські землі я то він заблукав.
показать весь комментарий
18.03.2026 20:17 Ответить
ніх...я собі фамілія .. ХТО ЦЕ ?
показать весь комментарий
18.03.2026 20:21 Ответить
Вибіркова пам"ять - шось пам"ятає шось ні - забудьки - пропадьки
показать весь комментарий
18.03.2026 20:22 Ответить
А щось новеньке, бо і так розумію що запроданців до. Х.я
показать весь комментарий
18.03.2026 20:24 Ответить
Потрусіть його, там наче ще й паспорт рашистський висить в нього.
показать весь комментарий
18.03.2026 20:25 Ответить
ще й ізраїльський
показать весь комментарий
18.03.2026 20:39 Ответить
Повісити його за ноги перед ВРУ, бо можливо хтось ще забув, щось задекларувати накрадене за час сидіння у ВРУ??!?!
показать весь комментарий
18.03.2026 21:06 Ответить
Чергова мерзота секти "Слуга з району"...
показать весь комментарий
18.03.2026 20:37 Ответить
Доколупалися до качки, що в неї пірʼя. Він же вказав в декларації, що є депутатом від «Слуги народу».
показать весь комментарий
18.03.2026 20:37 Ответить
Призвіще може багато розповісти про людину і її походження.
показать весь комментарий
18.03.2026 20:40 Ответить
«Накоптєлов» чимало майна, з 2019 року!!! Родичі його, теж злиднями стали з ФОПами?!?
показать весь комментарий
18.03.2026 21:07 Ответить
Якого гівна тільки не набрав ЗЕленський і його оточення в "Слуга народа".Шобла !
показать весь комментарий
18.03.2026 20:47 Ответить
У ВР сидить кріт і аж світиться, бо навіть журналісти змогли його вирахувати! А де сбу та кіберпол?, - виникає питання! Та про що це я? Всі ми бачимо, як жирують ці органи на відкатах з отаких та всіх інших пройдисвітів, яких вони повинні ловити...
показать весь комментарий
18.03.2026 20:48 Ответить
від кіптяви гарно допомагає Synclean. Взагалі то у концентрованих лугах розчиняється будь-яка кіптява.
показать весь комментарий
18.03.2026 20:59 Ответить
Штирлиц никогда так не был близок к провалу
показать весь комментарий
18.03.2026 21:20 Ответить
 
 