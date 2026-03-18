"Слуга народа" Каптелов снова не задекларировал имущество своей семьи в Москве, — "Схемы"

В декларации за 2025 год народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Каптелов не указал недвижимое имущество своей семьи в Москве.

Об этом сообщают "Схемы" (проект "Радио Свобода"), информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Декларация нардепа

В декларации, которую Каптелов подал 18 марта этого года, депутат указал место работы жены Евгении – это "ОСП №195 ОКЦ ЮЗАО", но не указал, где именно находится это учреждение – только то, что это "юридическое лицо, зарегистрированное за рубежом".

Также в декларации нет данных о заработной плате жены депутата, только пометка – "член семьи не предоставил информацию".

В то же время в разделе "денежные активы" нардеп задекларировал, в частности, 1 миллион 250 тысяч рублей наличными в собственности Евгении Каптеловой.

При этом депутат не указал, что его жена, получающая зарплату в московском учреждении, владеет или пользуется каким-либо недвижимым имуществом в России.

В расследовании "Схем" говорилось о том, что треть квартиры в Москве площадью более 100 квадратных метров частично записана на жену и детей нардепа. "Схемы" подсчитали, что стоимость их доли квартиры составляет около 6 миллионов гривен.

Отмечается, что по состоянию на дату публикации семья нардепа продолжает владеть этой недвижимостью.

В комментарии "Схемам" Каптелов сообщил, что у его жены нет недвижимости в Москве. На уточнение о том, что в декларации также не указано место жительства его жены в России, Каптелов сообщил, что она "не предоставила такой информации".

Подробности расследования

Ранее в расследовании "Схем" говорилось о том, что семья депутата уехала из Украины за месяц до полномасштабного вторжения России, а с декабря 2023 года жена Каптелова начала получать зарплату от "Объединения культурных центров юго-западного административного округа" в столице РФ.

Кроме того, в расследовании говорится, что с 2015 года семья нардепа владеет частью квартиры в Москве – но упоминаний об этом не было в предыдущих декларациях Каптелова, как и нет в свежей отчетности.

В комментарии "Схемам" нардеп сообщил, что его жена не владеет недвижимостью в Москве, а информации о том, где она проживает в РФ, она "не предоставила".

Ранее Каптелов также объяснял, что с момента введения военного положения его жена не находится в Украине, что "объясняется правовыми и фактическими обстоятельствами".

"Мои дети не имеют украинского гражданства, а я юридически не имею официального статуса отца из-за обстоятельств, на которые не имею влияния", — отмечал народный избранник.

В то же время в расследовании "Схем" говорилось, что согласно выписке из государственного реестра актов гражданского состояния, Каптелов до сих пор числится их отцом и остается в браке с Евгенией Каптеловой.

Депутат утверждал, что о российской недвижимости семьи ему неизвестно. Он отмечал, что задекларировал все свое имущество, а также доходы жены. Но тогда имел в виду именно украинские, а не ее зарплату в московском бюджетном учреждении.

На уточнение, не видит ли он рисков для государственной безопасности в том, что его близкие проживают в стране, которая развязала полномасштабную войну против Украины, а он имеет статус народного депутата с доступом к информации различной степени и характера, Каптелов ответил:

"Вопросы, связанные с моей личной жизнью, являются исключительно частными и не влияют на выполнение моих обязанностей народного депутата Украины. В своей деятельности я всегда руководствуюсь интересами государства и действую в рамках закона".

Кроме того, журналисты "Схем" выяснили, что депутат от "Слуги народа" несколько раз во время полномасштабного вторжения выезжал за границу – даты этих выездов совпадают с поездками его жены из РФ в Турцию.

Депутат объяснял, что поездки "осуществлялись с официальной целью и в связи с личными обстоятельствами", но так и не предоставил по просьбе журналистов копии соответствующих командировок.

После расследования "Схем" НАБУ и САП начали расследование уголовного производства в отношении возможного внесения недостоверной информации народным депутатом от фракции "Слуга народа" Романом Каптеловым.

