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"Слуга народа" Каптелов задекларировал доходы жены в РФ, но не указал ее недвижимость в Москве, - СМИ

Слуга народа Роман Каптелов не задекларировал имущество семьи в Москве

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Каптелов в своей декларации за 2024 год указал место работы жены, гражданки России, в государственном учреждении в Москве, а также более миллиона рублей наличных в ее распоряжении, но не задекларировал московскую недвижимость семьи.

Об этом пишет проект Радио Свободы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Ранее в расследовании "Схем" говорилось о том, что семья депутата выехала из Украины за месяц до полномасштабного вторжения России, а с декабря 2023 года жена Каптелова начала получать зарплату от "Объединения культурных центров юго-западного административного округа" в столице РФ.

Также с 2015 года семья нардепа владеет частью недвижимости в Москве - но упоминаний об этом не было в предыдущих декларациях Каптелова. "Схемы" обратились за комментарием к депутату и ждут ответа.

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В декларации, поданной в марте этого года, Роман Каптелов указал место работы жены Евгении - это "ОСП №195 ОКЦ ЮЗАО", но не указал, где это учреждение расположено и какую именно заработную плату она там получила, с пометкой "член семьи не предоставил информацию".

В то же время в разделе "денежные активы" нардеп задекларировал, в частности, 1 миллион 250 тысяч рублей наличными в собственности Евгении Каптеловой.

Однако в новой декларации "слуги народа" нет упоминания о московской недвижимости.

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Напомним, в расследовании "Схем" говорилось о том, что треть квартиры в Москве записана на жену и детей. На российских профильных сайтах по продаже недвижимости журналисты нашли объявление о продаже квартиры в соседнем аналогичном доме. Стоимость за квадратный метр - 420 тысяч рублей (это 175 тысяч гривен).

Таким образом, подсчитали журналисты "Схем", 100 квадратных метров такой недвижимости может стоить около 17,5 млн гривен - то есть стоимость той доли квартиры, которой владеют жена и дети Каптелова и которую не декларирует депутат, составляет около 6 миллионов гривен.

Журналисты направили депутату Каптелову письменные вопросы и также ждут ответа.

Ранее в комментарии "Схемам" нардеп говорил, что никогда не скрывал, что его жена является гражданкой России.

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Отметим, что после расследования "Схем" Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали расследование уголовного производства относительно возможного внесения недостоверной информации народным депутатом от фракции "Слуга народа" Романом Каптеловым.

Автор: 

декларация (1357) имущество (349) недвижимость (818) Слуга народа (2631) Каптелов Роман (2)


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Топ комментарии
+18
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22.04.2025 15:20
+17
Новина не про чергового зрадника, а про невиконання СБУ своїх обовʼязків, що вже давно не є новиною.
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22.04.2025 15:25
+14
Раніше «Останній Бастіон» повідомляв, що дружина міністра оборони України Лейля Умєрова з 2019 року проживає у США разом з трьома дітьми.Рустем Умєров став другим в історії України Міністром оборони з російським паспортом

Як стало відомо «Останньому Бастіону», у 2015 році Рустем Умєров зареєструвався як ФОП у Міжрайонній інспекції Федеральної податкової служби №9 по Республіці Крим.

Про це свідчить виписка з російського реєстру індивідуальних підприємців.

Лейля Умєрова з 1 жовтня 2019 року орендує квартиру площею 137,4 м2 в американської компанії SENTINEL INVESTMENTS INC.

Також відомо, що дружина міністра оборони Лєйля Умєрова має бізнес у Сполучених Штатах. У декларації вказано, що вона заробила в 2022 році в Astem Ventures Inc. 1 млн 704 тис. 568 грн.

А троє його дітей стали громадянами США

Нагадаємо, що сім'я Арсена Жумадилова, який в команді Умерова керує Агентством, яке займається закупівлями для ЗСУ, у Криму веде бізнес за російським законодавством, сплачуючи податки до російської скарбниці.

Дружина Арсена Жумадилова у 2021 році теж взяла паспорт росії, коли її чоловік уже займав держпосаду в Україні - був гендиректором ДП «Медичні закупівліХочемо запитати в СБУ: яким чином Рустем Умєров та Арсен Жумадилов зуміли пройти спецперевірку при призначенні на посади?
Але це не завадило Володимиру Зеленському призначити Рустема Умєрова Міністром оборони України.

Сім'я очільника Агентства оборонних закупівель має бізнес у тимчасово окупованому Криму
12.02.2024, 09:28 Останній Бастіон


Сім'я Жумадилова, який в команді Умерова керує Агентством, яке займається закупівлями для ЗСУ, у Криму веде бізнес за російським законодавством, сплачуючи податки до російської скарбниці.

Такого висновку https://znaj.ua/kompromat/477627-yak-pov-yazaniy-top-posadovec-minoboroni-ukrajini-zhumadilov-z-rf-chomu-ce-tak-vazhlivo дійшли журналісти виходячи з https://public.nazk.gov.ua/documents/38405c0e-1c33-4a08-b34b-869bd1d55654 декларації Арсена Жумадилова.

Повідомляється, що у 2018 році він набув права користування додому площею 110 м кв. в Криму, будинок купив брат - громадянин росії Мурат Жумадилов, оформляючи все через російські реєстри і подаючи документи окупаційним органам влади.

НУ І ТД Й ТП - УМЕНЕ ЗАПИТАННЯ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ США В ПАРФИЖІ ТА ТЕПЕР У ЛОНДОНІ ВЕДУТЬ ТРИ суб"єкта - бувший кишеньковий зам Єрмака Сибіга, нині типу міністр закордонних справ імені кабміну Ахмєтова, САМ ЄРМАК та умєров , сім"я котрого як імігрантьска залежна від ТРАМПА ТА ВЛАДИ сьогодні проживає у США та має дитинку громадяначку ЗА ЗАКОНОМ ПО НАРОДЖЕННЮ котрий намагається відмінити ТРАМП!!!

https://bastion.tv/opiniyi_t301 ОПІНІЇ

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22.04.2025 15:29
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Правила форума Совет форумчан
Після цієї муйні з дружиною - він ще коптить небо в ВР?
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22.04.2025 15:17 Ответить
Головне--щоб дружина податки справно платила до бюджету кацапії, бо у пуйла зара з економікою величезні проблеми.
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22.04.2025 18:37 Ответить
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22.04.2025 15:19 Ответить
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22.04.2025 15:20 Ответить
Ну навіщо це публікувати, тоді у нього стан був бадьорий, ось і молов різну нісенітницю, а потім проспався і відпустило
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22.04.2025 15:34 Ответить
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22.04.2025 15:35 Ответить
Новина не про чергового зрадника, а про невиконання СБУ своїх обовʼязків, що вже давно не є новиною.
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22.04.2025 15:25 Ответить
А що він повинен був написати, що він тяжкою працею добуває інформацію, а вона просто продає. А квартира оформлена у фсб як явочна. Ці слуги народу вже дістали, слугами вони бувають тільки в процесі виборів, а потім стають звичайною худобою
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22.04.2025 15:27 Ответить
Раніше «Останній Бастіон» повідомляв, що дружина міністра оборони України Лейля Умєрова з 2019 року проживає у США разом з трьома дітьми.Рустем Умєров став другим в історії України Міністром оборони з російським паспортом

Як стало відомо «Останньому Бастіону», у 2015 році Рустем Умєров зареєструвався як ФОП у Міжрайонній інспекції Федеральної податкової служби №9 по Республіці Крим.

Про це свідчить виписка з російського реєстру індивідуальних підприємців.

Лейля Умєрова з 1 жовтня 2019 року орендує квартиру площею 137,4 м2 в американської компанії SENTINEL INVESTMENTS INC.

Також відомо, що дружина міністра оборони Лєйля Умєрова має бізнес у Сполучених Штатах. У декларації вказано, що вона заробила в 2022 році в Astem Ventures Inc. 1 млн 704 тис. 568 грн.

А троє його дітей стали громадянами США

Нагадаємо, що сім'я Арсена Жумадилова, який в команді Умерова керує Агентством, яке займається закупівлями для ЗСУ, у Криму веде бізнес за російським законодавством, сплачуючи податки до російської скарбниці.

Дружина Арсена Жумадилова у 2021 році теж взяла паспорт росії, коли її чоловік уже займав держпосаду в Україні - був гендиректором ДП «Медичні закупівліХочемо запитати в СБУ: яким чином Рустем Умєров та Арсен Жумадилов зуміли пройти спецперевірку при призначенні на посади?
Але це не завадило Володимиру Зеленському призначити Рустема Умєрова Міністром оборони України.

Сім'я очільника Агентства оборонних закупівель має бізнес у тимчасово окупованому Криму
12.02.2024, 09:28 Останній Бастіон


Сім'я Жумадилова, який в команді Умерова керує Агентством, яке займається закупівлями для ЗСУ, у Криму веде бізнес за російським законодавством, сплачуючи податки до російської скарбниці.

Такого висновку https://znaj.ua/kompromat/477627-yak-pov-yazaniy-top-posadovec-minoboroni-ukrajini-zhumadilov-z-rf-chomu-ce-tak-vazhlivo дійшли журналісти виходячи з https://public.nazk.gov.ua/documents/38405c0e-1c33-4a08-b34b-869bd1d55654 декларації Арсена Жумадилова.

Повідомляється, що у 2018 році він набув права користування додому площею 110 м кв. в Криму, будинок купив брат - громадянин росії Мурат Жумадилов, оформляючи все через російські реєстри і подаючи документи окупаційним органам влади.

НУ І ТД Й ТП - УМЕНЕ ЗАПИТАННЯ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ США В ПАРФИЖІ ТА ТЕПЕР У ЛОНДОНІ ВЕДУТЬ ТРИ суб"єкта - бувший кишеньковий зам Єрмака Сибіга, нині типу міністр закордонних справ імені кабміну Ахмєтова, САМ ЄРМАК та умєров , сім"я котрого як імігрантьска залежна від ТРАМПА ТА ВЛАДИ сьогодні проживає у США та має дитинку громадяначку ЗА ЗАКОНОМ ПО НАРОДЖЕННЮ котрий намагається відмінити ТРАМП!!!

https://bastion.tv/opiniyi_t301 ОПІНІЇ

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22.04.2025 15:29 Ответить
А ми з США зараз воюємо?
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22.04.2025 15:36 Ответить
сьогоднішня влада США тисне ЗАРАЗ на перемовників по здачі ЄРМАКА ТА УМЄРОВА в інтересах Хйла - нєпанімаєшДАААА? ти шо Арахамія?
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22.04.2025 16:02 Ответить
Ще раз. Ми з США зараз воюємо? Вони ******** Україну?
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22.04.2025 17:31 Ответить
"Лейля Умєрова з 2019 року проживає у США ", а що в 2019 році США тисли на Україну? Не панімаєш да? Боже, кремлеботів тут як собак )
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22.04.2025 17:32 Ответить
нє воно нєпанімаєт6 ЩО саме для США облимилося у Парижі тиснути на Україну ,тепер мають надію у Лондоні... А ВОНО ТУПЕ тіпа й настаіваєт - що зараз саме сьогодні США ДИПЛОМАТИЧНО ВОЮЄ ЗА ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ ... Іноді краще видаватися тупим ніж твариною з ферми
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22.04.2025 17:42 Ответить
ЩЕ ДОДАМ - коли бот так настаіваєт - значить для ОПУ це ТЄМА!!! Умєров роками служив Ахмєтову ще з 2002 р , уявіть він заробляв йому гроші як менеджер - на два Майдани, на війну ... В рік перемоги Буратіно - брати- батьки дружина діточки (третю дитинку - готову громадяночку вже народила там ) - уся сім"я вже працювала у бізнесі США ... Чи не задіяні там ресурси на відмивання САМОГО АХМЄТОВА??? Адже він сам ее в"їзний до США як бувший бандюк, а от ЙОГО уряд зараз торгується зі США за ЙОГО землі, на котрі він вже наклав лапу заліцензувавши їх ... разом з рідкоземельними...
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22.04.2025 17:59 Ответить
А високі посади можуть займати відверті непатріоти?
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22.04.2025 16:52 Ответить
Як стало відомо «Останньому Бастіону», у 2015 році Рустем Умєров зареєструвався як ФОП у Міжрайонній інспекції Федеральної податкової служби №9 по Республіці Крим
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22.04.2025 18:53 Ответить
Не смійте нападати на "слугу,він-вибір народу!
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22.04.2025 15:32 Ответить
Цікаво, якщо Роман Каптєлов відкине копита, його дружина отримає білу "Ладу"?
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22.04.2025 15:41 Ответить
Білу «Теслу» від галабородька! Памʼятаєте, їздив такий по Київу у 2019-му ?…
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22.04.2025 15:47 Ответить
Какие изумительные в воюющкй с россией стране депутаты Верховной Рады. Может еще и член комитета по разведке? Чтобы стучать через жену не заморачиваясь на куратров ФСБ.
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22.04.2025 15:43 Ответить
Байдєн пачіму ми нє в NATO?
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22.04.2025 15:51 Ответить
і ці гниди засідають у Верховній Раді та представляють правлячу партію?
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22.04.2025 15:56 Ответить
Зато поржалі
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22.04.2025 15:58 Ответить
Ну і як можна перемогти кацапню, якщо Україною править московитська агентура?
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22.04.2025 16:00 Ответить
Молодці, зєлєбобікі! Наобирали.
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22.04.2025 16:11 Ответить
Тобто у ВРУ вже є представники єдиноїросії?
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22.04.2025 16:14 Ответить
Чи й не новина. Зелений абсурд ніхто не відміняв.
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22.04.2025 16:18 Ответить
Кацап каптєлов будучи депутатом ВР буде красти та дерибанити, а ви бусифікуйтеся та захищайте його сраку в окопі з крисами. Слава кловану.
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22.04.2025 16:17 Ответить
Ау, зєлєбобіки,ви де?
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22.04.2025 16:17 Ответить
Служать кацапському народові.
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22.04.2025 18:09 Ответить
Нынешним штирлицам ничего не мешает: ни одетая буденовка, ни парашют за спиной, ни работающая в москве радистка Кэт...
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22.04.2025 16:20 Ответить
народ-суїцидник ще дивується, чому його так зневажають респи в США?
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22.04.2025 16:47 Ответить
Кто ви такіє парахаботи чтоби абвінять маю сєм'ю, за мєня галасавала 75 працентав укрАінцев, я лічнаі мая жена расєянка купівлі па 2 дрона фєдараву, і тєпєрь іх ровна абєщаний мєлєон.
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22.04.2025 16:58 Ответить
"слуги кацапського народу".
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22.04.2025 18:08 Ответить
Що не "слуга", то або має кацапський паспорт, або бізнес на Цапії, або дружину на Цапії, або зрадив і перейшов на бік Цапії. Решта просто мародеріть і обкрадають ЗСУ, патріотів там нуль.
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22.04.2025 22:47 Ответить
Де СБУ? Не хоче цього " слугу" потримати за загривок Малюк?
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23.04.2025 13:52 Ответить
 
 