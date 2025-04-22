"Слуга народа" Каптелов задекларировал доходы жены в РФ, но не указал ее недвижимость в Москве, - СМИ
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Каптелов в своей декларации за 2024 год указал место работы жены, гражданки России, в государственном учреждении в Москве, а также более миллиона рублей наличных в ее распоряжении, но не задекларировал московскую недвижимость семьи.
Об этом пишет проект Радио Свободы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.
Ранее в расследовании "Схем" говорилось о том, что семья депутата выехала из Украины за месяц до полномасштабного вторжения России, а с декабря 2023 года жена Каптелова начала получать зарплату от "Объединения культурных центров юго-западного административного округа" в столице РФ.
Также с 2015 года семья нардепа владеет частью недвижимости в Москве - но упоминаний об этом не было в предыдущих декларациях Каптелова. "Схемы" обратились за комментарием к депутату и ждут ответа.
В декларации, поданной в марте этого года, Роман Каптелов указал место работы жены Евгении - это "ОСП №195 ОКЦ ЮЗАО", но не указал, где это учреждение расположено и какую именно заработную плату она там получила, с пометкой "член семьи не предоставил информацию".
В то же время в разделе "денежные активы" нардеп задекларировал, в частности, 1 миллион 250 тысяч рублей наличными в собственности Евгении Каптеловой.
Однако в новой декларации "слуги народа" нет упоминания о московской недвижимости.
Напомним, в расследовании "Схем" говорилось о том, что треть квартиры в Москве записана на жену и детей. На российских профильных сайтах по продаже недвижимости журналисты нашли объявление о продаже квартиры в соседнем аналогичном доме. Стоимость за квадратный метр - 420 тысяч рублей (это 175 тысяч гривен).
Таким образом, подсчитали журналисты "Схем", 100 квадратных метров такой недвижимости может стоить около 17,5 млн гривен - то есть стоимость той доли квартиры, которой владеют жена и дети Каптелова и которую не декларирует депутат, составляет около 6 миллионов гривен.
Журналисты направили депутату Каптелову письменные вопросы и также ждут ответа.
Ранее в комментарии "Схемам" нардеп говорил, что никогда не скрывал, что его жена является гражданкой России.
Отметим, что после расследования "Схем" Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали расследование уголовного производства относительно возможного внесения недостоверной информации народным депутатом от фракции "Слуга народа" Романом Каптеловым.
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Як стало відомо «Останньому Бастіону», у 2015 році Рустем Умєров зареєструвався як ФОП у Міжрайонній інспекції Федеральної податкової служби №9 по Республіці Крим.
Про це свідчить виписка з російського реєстру індивідуальних підприємців.
Лейля Умєрова з 1 жовтня 2019 року орендує квартиру площею 137,4 м2 в американської компанії SENTINEL INVESTMENTS INC.
Також відомо, що дружина міністра оборони Лєйля Умєрова має бізнес у Сполучених Штатах. У декларації вказано, що вона заробила в 2022 році в Astem Ventures Inc. 1 млн 704 тис. 568 грн.
А троє його дітей стали громадянами США
Нагадаємо, що сім'я Арсена Жумадилова, який в команді Умерова керує Агентством, яке займається закупівлями для ЗСУ, у Криму веде бізнес за російським законодавством, сплачуючи податки до російської скарбниці.
Дружина Арсена Жумадилова у 2021 році теж взяла паспорт росії, коли її чоловік уже займав держпосаду в Україні - був гендиректором ДП «Медичні закупівліХочемо запитати в СБУ: яким чином Рустем Умєров та Арсен Жумадилов зуміли пройти спецперевірку при призначенні на посади?
Але це не завадило Володимиру Зеленському призначити Рустема Умєрова Міністром оборони України.
Сім'я очільника Агентства оборонних закупівель має бізнес у тимчасово окупованому Криму
12.02.2024, 09:28 Останній Бастіон
Сім'я Жумадилова, який в команді Умерова керує Агентством, яке займається закупівлями для ЗСУ, у Криму веде бізнес за російським законодавством, сплачуючи податки до російської скарбниці.
Такого висновку https://znaj.ua/kompromat/477627-yak-pov-yazaniy-top-posadovec-minoboroni-ukrajini-zhumadilov-z-rf-chomu-ce-tak-vazhlivo дійшли журналісти виходячи з https://public.nazk.gov.ua/documents/38405c0e-1c33-4a08-b34b-869bd1d55654 декларації Арсена Жумадилова.
Повідомляється, що у 2018 році він набув права користування додому площею 110 м кв. в Криму, будинок купив брат - громадянин росії Мурат Жумадилов, оформляючи все через російські реєстри і подаючи документи окупаційним органам влади.
НУ І ТД Й ТП - УМЕНЕ ЗАПИТАННЯ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ США В ПАРФИЖІ ТА ТЕПЕР У ЛОНДОНІ ВЕДУТЬ ТРИ суб"єкта - бувший кишеньковий зам Єрмака Сибіга, нині типу міністр закордонних справ імені кабміну Ахмєтова, САМ ЄРМАК та умєров , сім"я котрого як імігрантьска залежна від ТРАМПА ТА ВЛАДИ сьогодні проживає у США та має дитинку громадяначку ЗА ЗАКОНОМ ПО НАРОДЖЕННЮ котрий намагається відмінити ТРАМП!!!
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