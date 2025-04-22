"Слуга народа" Каптелов задекларировал доходы жены в РФ, но не указал ее недвижимость в Москве, - СМИ

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Каптелов в своей декларации за 2024 год указал место работы жены, гражданки России, в государственном учреждении в Москве, а также более миллиона рублей наличных в ее распоряжении, но не задекларировал московскую недвижимость семьи.

Об этом пишет проект Радио Свободы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Ранее в расследовании "Схем" говорилось о том, что семья депутата выехала из Украины за месяц до полномасштабного вторжения России, а с декабря 2023 года жена Каптелова начала получать зарплату от "Объединения культурных центров юго-западного административного округа" в столице РФ.

Также с 2015 года семья нардепа владеет частью недвижимости в Москве - но упоминаний об этом не было в предыдущих декларациях Каптелова. "Схемы" обратились за комментарием к депутату и ждут ответа.

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В декларации, поданной в марте этого года, Роман Каптелов указал место работы жены Евгении - это "ОСП №195 ОКЦ ЮЗАО", но не указал, где это учреждение расположено и какую именно заработную плату она там получила, с пометкой "член семьи не предоставил информацию".

В то же время в разделе "денежные активы" нардеп задекларировал, в частности, 1 миллион 250 тысяч рублей наличными в собственности Евгении Каптеловой.

Однако в новой декларации "слуги народа" нет упоминания о московской недвижимости.

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Напомним, в расследовании "Схем" говорилось о том, что треть квартиры в Москве записана на жену и детей. На российских профильных сайтах по продаже недвижимости журналисты нашли объявление о продаже квартиры в соседнем аналогичном доме. Стоимость за квадратный метр - 420 тысяч рублей (это 175 тысяч гривен).

Таким образом, подсчитали журналисты "Схем", 100 квадратных метров такой недвижимости может стоить около 17,5 млн гривен - то есть стоимость той доли квартиры, которой владеют жена и дети Каптелова и которую не декларирует депутат, составляет около 6 миллионов гривен.

Журналисты направили депутату Каптелову письменные вопросы и также ждут ответа.

Ранее в комментарии "Схемам" нардеп говорил, что никогда не скрывал, что его жена является гражданкой России.

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Отметим, что после расследования "Схем" Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали расследование уголовного производства относительно возможного внесения недостоверной информации народным депутатом от фракции "Слуга народа" Романом Каптеловым.