"Слуга народу" Каптєлов задекларував доходи дружини в РФ, але не вказав її нерухомість у Москві, - ЗМІ
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Каптєлов у своїй декларації за 2024 рік вказав місце роботи дружини, громадянки Росії, в державній установі в Москві, а також понад мільйон рублів готівки в її розпорядженні, але не задекларував московську нерухомість сім'ї.
Про це пише проєкт Радіо Свободи "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.
Раніше у розслідуванні "Схем" йшлося про те, що родина депутата виїхала з України за місяць до повномасштабного вторгнення Росії, а з грудня 2023 року дружина Каптєлова почала отримувати зарплату від "Об’єднання культурних центрів південно-західного адміністративного округу" у столиці РФ.
Також від 2015 року родина нардепа володіє частиною нерухомості у Москві – але згадок про це не було в попередніх деклараціях Каптєлова. "Схеми" звернулися по коментар до депутата і чекають на відповідь.
У декларації, поданій в березні цього року, Роман Каптєлов вказав місце роботи дружини Євгенії – це "ОСП №195 ОКЦ ЮЗАО", але не зазначив, де ця установа розташована та яку саме заробітну плату вона там отримала, з позначкою "член сім’ї не надав інформацію".
Водночас у розділі "грошові активи" нардеп задекларував, зокрема, 1 мільйон 250 тисяч рублів готівкою у власності Євгенії Каптєлової.
Однак у новій декларації "слуги народу" немає згадки про московську нерухомість.
Нагадаємо, у розслідуванні "Схем" йшлося про те, що третина квартири у Москві записана на дружину й дітей. На російських профільних сайтах із продажу нерухомості журналісти знайшли оголошення про продаж квартири в сусідньому аналогічному будинку. Вартість за квадратний метр – 420 тисяч рублів (це 175 тисяч гривень).
Таким чином, підрахували журналісти "Схем", 100 квадратних метрів такої нерухомості може коштувати близько 17,5 млн гривень – тобто вартість тієї частки квартири, якою володіють дружина і діти Каптєлова і яку не декларує депутат, складає близько 6 мільйонів гривень.
Журналісти направили депутату Каптєлову письмові запитання і також чекають на відповідь.
Раніше у коментарі "Схемам" нардеп казав, що ніколи не приховував, що його дружина є громадянкою Росії.
Зазначимо, що після розслідування "Схем" Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура почали розслідування кримінального провадження щодо можливого внесення недостовірної інформації народним депутатом від фракції "Слуга народу" Романом Каптєловим.
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Як стало відомо «Останньому Бастіону», у 2015 році Рустем Умєров зареєструвався як ФОП у Міжрайонній інспекції Федеральної податкової служби №9 по Республіці Крим.
Про це свідчить виписка з російського реєстру індивідуальних підприємців.
Лейля Умєрова з 1 жовтня 2019 року орендує квартиру площею 137,4 м2 в американської компанії SENTINEL INVESTMENTS INC.
Також відомо, що дружина міністра оборони Лєйля Умєрова має бізнес у Сполучених Штатах. У декларації вказано, що вона заробила в 2022 році в Astem Ventures Inc. 1 млн 704 тис. 568 грн.
А троє його дітей стали громадянами США
Нагадаємо, що сім'я Арсена Жумадилова, який в команді Умерова керує Агентством, яке займається закупівлями для ЗСУ, у Криму веде бізнес за російським законодавством, сплачуючи податки до російської скарбниці.
Дружина Арсена Жумадилова у 2021 році теж взяла паспорт росії, коли її чоловік уже займав держпосаду в Україні - був гендиректором ДП «Медичні закупівліХочемо запитати в СБУ: яким чином Рустем Умєров та Арсен Жумадилов зуміли пройти спецперевірку при призначенні на посади?
Але це не завадило Володимиру Зеленському призначити Рустема Умєрова Міністром оборони України.
Сім'я очільника Агентства оборонних закупівель має бізнес у тимчасово окупованому Криму
12.02.2024, 09:28 Останній Бастіон
Сім'я Жумадилова, який в команді Умерова керує Агентством, яке займається закупівлями для ЗСУ, у Криму веде бізнес за російським законодавством, сплачуючи податки до російської скарбниці.
Такого висновку https://znaj.ua/kompromat/477627-yak-pov-yazaniy-top-posadovec-minoboroni-ukrajini-zhumadilov-z-rf-chomu-ce-tak-vazhlivo дійшли журналісти виходячи з https://public.nazk.gov.ua/documents/38405c0e-1c33-4a08-b34b-869bd1d55654 декларації Арсена Жумадилова.
Повідомляється, що у 2018 році він набув права користування додому площею 110 м кв. в Криму, будинок купив брат - громадянин росії Мурат Жумадилов, оформляючи все через російські реєстри і подаючи документи окупаційним органам влади.
НУ І ТД Й ТП - УМЕНЕ ЗАПИТАННЯ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ США В ПАРФИЖІ ТА ТЕПЕР У ЛОНДОНІ ВЕДУТЬ ТРИ суб"єкта - бувший кишеньковий зам Єрмака Сибіга, нині типу міністр закордонних справ імені кабміну Ахмєтова, САМ ЄРМАК та умєров , сім"я котрого як імігрантьска залежна від ТРАМПА ТА ВЛАДИ сьогодні проживає у США та має дитинку громадяначку ЗА ЗАКОНОМ ПО НАРОДЖЕННЮ котрий намагається відмінити ТРАМП!!!
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