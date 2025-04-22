"Слуга народу" Каптєлов задекларував доходи дружини в РФ, але не вказав її нерухомість у Москві, - ЗМІ

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Каптєлов у своїй декларації за 2024 рік вказав місце роботи дружини, громадянки Росії, в державній установі в Москві, а також понад мільйон рублів готівки в її розпорядженні, але не задекларував московську нерухомість сім'ї.

Про це пише проєкт Радіо Свободи "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Раніше у розслідуванні "Схем" йшлося про те, що родина депутата виїхала з України за місяць до повномасштабного вторгнення Росії, а з грудня 2023 року дружина Каптєлова почала отримувати зарплату від "Об’єднання культурних центрів південно-західного адміністративного округу" у столиці РФ.

Також від 2015 року родина нардепа володіє частиною нерухомості у Москві – але згадок про це не було в попередніх деклараціях Каптєлова. "Схеми" звернулися по коментар до депутата і чекають на відповідь.

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У декларації, поданій в березні цього року, Роман Каптєлов вказав місце роботи дружини Євгенії – це "ОСП №195 ОКЦ ЮЗАО", але не зазначив, де ця установа розташована та яку саме заробітну плату вона там отримала, з позначкою "член сім’ї не надав інформацію".

Водночас у розділі "грошові активи" нардеп задекларував, зокрема, 1 мільйон 250 тисяч рублів готівкою у власності Євгенії Каптєлової.

Однак у новій декларації "слуги народу" немає згадки про московську нерухомість.

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Нагадаємо, у розслідуванні "Схем" йшлося про те, що третина квартири у Москві записана на дружину й дітей. На російських профільних сайтах із продажу нерухомості журналісти знайшли оголошення про продаж квартири в сусідньому аналогічному будинку. Вартість за квадратний метр – 420 тисяч рублів (це 175 тисяч гривень).

Таким чином, підрахували журналісти "Схем", 100 квадратних метрів такої нерухомості може коштувати близько 17,5 млн гривень – тобто вартість тієї частки квартири, якою володіють дружина і діти Каптєлова і яку не декларує депутат, складає близько 6 мільйонів гривень.

Журналісти направили депутату Каптєлову письмові запитання і також чекають на відповідь.

Раніше у коментарі "Схемам" нардеп казав, що ніколи не приховував, що його дружина є громадянкою Росії.

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Зазначимо, що після розслідування "Схем" Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура почали розслідування кримінального провадження щодо можливого внесення недостовірної інформації народним депутатом від фракції "Слуга народу" Романом Каптєловим.