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"Слуга народу" Каптєлов задекларував доходи дружини в РФ, але не вказав її нерухомість у Москві, - ЗМІ

Слуга народу Роман Каптєлов не задекларував майно родини у Москві

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Каптєлов у своїй декларації за 2024 рік вказав місце роботи дружини, громадянки Росії, в державній установі в Москві, а також понад мільйон рублів готівки в її розпорядженні, але не задекларував московську нерухомість сім'ї.

Про це пише проєкт Радіо Свободи "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Раніше у розслідуванні "Схем" йшлося про те, що родина депутата виїхала з України за місяць до повномасштабного вторгнення Росії, а з грудня 2023 року дружина Каптєлова почала отримувати зарплату від "Об’єднання культурних центрів південно-західного адміністративного округу" у столиці РФ.

Також від 2015 року родина нардепа володіє частиною нерухомості у Москві – але згадок про це не було в попередніх деклараціях Каптєлова. "Схеми" звернулися по коментар до депутата і чекають на відповідь.

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У декларації, поданій в березні цього року, Роман Каптєлов вказав місце роботи дружини Євгенії – це "ОСП №195 ОКЦ ЮЗАО", але не зазначив, де ця установа розташована та яку саме заробітну плату вона там отримала, з позначкою "член сім’ї не надав інформацію".

Водночас у розділі "грошові активи" нардеп задекларував, зокрема, 1 мільйон 250 тисяч рублів готівкою у власності Євгенії Каптєлової.

Однак у новій декларації "слуги народу" немає згадки про московську нерухомість.

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Нагадаємо, у розслідуванні "Схем" йшлося про те, що третина квартири у Москві записана на дружину й дітей. На російських профільних сайтах із продажу нерухомості журналісти знайшли оголошення про продаж квартири в сусідньому аналогічному будинку. Вартість за квадратний метр – 420 тисяч рублів (це 175 тисяч гривень).

Таким чином, підрахували журналісти "Схем", 100 квадратних метрів такої нерухомості може коштувати близько 17,5 млн гривень – тобто вартість тієї частки квартири, якою володіють дружина і діти Каптєлова і яку не декларує депутат, складає близько 6 мільйонів гривень.

Журналісти направили депутату Каптєлову письмові запитання і також чекають на відповідь.

Раніше у коментарі "Схемам" нардеп казав, що ніколи не приховував, що його дружина є громадянкою Росії.

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Зазначимо, що після розслідування "Схем" Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура почали розслідування кримінального провадження щодо можливого внесення недостовірної інформації народним депутатом від фракції "Слуга народу" Романом Каптєловим.

Автор: 

декларація (1419) майно (331) нерухомість (891) Слуга народу (2813) Каптєлов Роман (2)


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Топ коментарі
+18
показати весь коментар
22.04.2025 15:20
+17
Новина не про чергового зрадника, а про невиконання СБУ своїх обовʼязків, що вже давно не є новиною.
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22.04.2025 15:25
+14
Раніше «Останній Бастіон» повідомляв, що дружина міністра оборони України Лейля Умєрова з 2019 року проживає у США разом з трьома дітьми.Рустем Умєров став другим в історії України Міністром оборони з російським паспортом

Як стало відомо «Останньому Бастіону», у 2015 році Рустем Умєров зареєструвався як ФОП у Міжрайонній інспекції Федеральної податкової служби №9 по Республіці Крим.

Про це свідчить виписка з російського реєстру індивідуальних підприємців.

Лейля Умєрова з 1 жовтня 2019 року орендує квартиру площею 137,4 м2 в американської компанії SENTINEL INVESTMENTS INC.

Також відомо, що дружина міністра оборони Лєйля Умєрова має бізнес у Сполучених Штатах. У декларації вказано, що вона заробила в 2022 році в Astem Ventures Inc. 1 млн 704 тис. 568 грн.

А троє його дітей стали громадянами США

Нагадаємо, що сім'я Арсена Жумадилова, який в команді Умерова керує Агентством, яке займається закупівлями для ЗСУ, у Криму веде бізнес за російським законодавством, сплачуючи податки до російської скарбниці.

Дружина Арсена Жумадилова у 2021 році теж взяла паспорт росії, коли її чоловік уже займав держпосаду в Україні - був гендиректором ДП «Медичні закупівліХочемо запитати в СБУ: яким чином Рустем Умєров та Арсен Жумадилов зуміли пройти спецперевірку при призначенні на посади?
Але це не завадило Володимиру Зеленському призначити Рустема Умєрова Міністром оборони України.

Сім'я очільника Агентства оборонних закупівель має бізнес у тимчасово окупованому Криму
12.02.2024, 09:28 Останній Бастіон


Сім'я Жумадилова, який в команді Умерова керує Агентством, яке займається закупівлями для ЗСУ, у Криму веде бізнес за російським законодавством, сплачуючи податки до російської скарбниці.

Такого висновку https://znaj.ua/kompromat/477627-yak-pov-yazaniy-top-posadovec-minoboroni-ukrajini-zhumadilov-z-rf-chomu-ce-tak-vazhlivo дійшли журналісти виходячи з https://public.nazk.gov.ua/documents/38405c0e-1c33-4a08-b34b-869bd1d55654 декларації Арсена Жумадилова.

Повідомляється, що у 2018 році він набув права користування додому площею 110 м кв. в Криму, будинок купив брат - громадянин росії Мурат Жумадилов, оформляючи все через російські реєстри і подаючи документи окупаційним органам влади.

НУ І ТД Й ТП - УМЕНЕ ЗАПИТАННЯ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ США В ПАРФИЖІ ТА ТЕПЕР У ЛОНДОНІ ВЕДУТЬ ТРИ суб"єкта - бувший кишеньковий зам Єрмака Сибіга, нині типу міністр закордонних справ імені кабміну Ахмєтова, САМ ЄРМАК та умєров , сім"я котрого як імігрантьска залежна від ТРАМПА ТА ВЛАДИ сьогодні проживає у США та має дитинку громадяначку ЗА ЗАКОНОМ ПО НАРОДЖЕННЮ котрий намагається відмінити ТРАМП!!!

https://bastion.tv/opiniyi_t301 ОПІНІЇ

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22.04.2025 15:29
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Після цієї муйні з дружиною - він ще коптить небо в ВР?
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22.04.2025 15:17 Відповісти
Головне--щоб дружина податки справно платила до бюджету кацапії, бо у пуйла зара з економікою величезні проблеми.
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22.04.2025 18:37 Відповісти
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22.04.2025 15:19 Відповісти
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22.04.2025 15:20 Відповісти
Ну навіщо це публікувати, тоді у нього стан був бадьорий, ось і молов різну нісенітницю, а потім проспався і відпустило
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22.04.2025 15:34 Відповісти
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22.04.2025 15:35 Відповісти
Новина не про чергового зрадника, а про невиконання СБУ своїх обовʼязків, що вже давно не є новиною.
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22.04.2025 15:25 Відповісти
А що він повинен був написати, що він тяжкою працею добуває інформацію, а вона просто продає. А квартира оформлена у фсб як явочна. Ці слуги народу вже дістали, слугами вони бувають тільки в процесі виборів, а потім стають звичайною худобою
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22.04.2025 15:27 Відповісти
Раніше «Останній Бастіон» повідомляв, що дружина міністра оборони України Лейля Умєрова з 2019 року проживає у США разом з трьома дітьми.Рустем Умєров став другим в історії України Міністром оборони з російським паспортом

Як стало відомо «Останньому Бастіону», у 2015 році Рустем Умєров зареєструвався як ФОП у Міжрайонній інспекції Федеральної податкової служби №9 по Республіці Крим.

Про це свідчить виписка з російського реєстру індивідуальних підприємців.

Лейля Умєрова з 1 жовтня 2019 року орендує квартиру площею 137,4 м2 в американської компанії SENTINEL INVESTMENTS INC.

Також відомо, що дружина міністра оборони Лєйля Умєрова має бізнес у Сполучених Штатах. У декларації вказано, що вона заробила в 2022 році в Astem Ventures Inc. 1 млн 704 тис. 568 грн.

А троє його дітей стали громадянами США

Нагадаємо, що сім'я Арсена Жумадилова, який в команді Умерова керує Агентством, яке займається закупівлями для ЗСУ, у Криму веде бізнес за російським законодавством, сплачуючи податки до російської скарбниці.

Дружина Арсена Жумадилова у 2021 році теж взяла паспорт росії, коли її чоловік уже займав держпосаду в Україні - був гендиректором ДП «Медичні закупівліХочемо запитати в СБУ: яким чином Рустем Умєров та Арсен Жумадилов зуміли пройти спецперевірку при призначенні на посади?
Але це не завадило Володимиру Зеленському призначити Рустема Умєрова Міністром оборони України.

Сім'я очільника Агентства оборонних закупівель має бізнес у тимчасово окупованому Криму
12.02.2024, 09:28 Останній Бастіон


Сім'я Жумадилова, який в команді Умерова керує Агентством, яке займається закупівлями для ЗСУ, у Криму веде бізнес за російським законодавством, сплачуючи податки до російської скарбниці.

Такого висновку https://znaj.ua/kompromat/477627-yak-pov-yazaniy-top-posadovec-minoboroni-ukrajini-zhumadilov-z-rf-chomu-ce-tak-vazhlivo дійшли журналісти виходячи з https://public.nazk.gov.ua/documents/38405c0e-1c33-4a08-b34b-869bd1d55654 декларації Арсена Жумадилова.

Повідомляється, що у 2018 році він набув права користування додому площею 110 м кв. в Криму, будинок купив брат - громадянин росії Мурат Жумадилов, оформляючи все через російські реєстри і подаючи документи окупаційним органам влади.

НУ І ТД Й ТП - УМЕНЕ ЗАПИТАННЯ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ США В ПАРФИЖІ ТА ТЕПЕР У ЛОНДОНІ ВЕДУТЬ ТРИ суб"єкта - бувший кишеньковий зам Єрмака Сибіга, нині типу міністр закордонних справ імені кабміну Ахмєтова, САМ ЄРМАК та умєров , сім"я котрого як імігрантьска залежна від ТРАМПА ТА ВЛАДИ сьогодні проживає у США та має дитинку громадяначку ЗА ЗАКОНОМ ПО НАРОДЖЕННЮ котрий намагається відмінити ТРАМП!!!

https://bastion.tv/opiniyi_t301 ОПІНІЇ

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22.04.2025 15:29 Відповісти
А ми з США зараз воюємо?
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22.04.2025 15:36 Відповісти
сьогоднішня влада США тисне ЗАРАЗ на перемовників по здачі ЄРМАКА ТА УМЄРОВА в інтересах Хйла - нєпанімаєшДАААА? ти шо Арахамія?
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22.04.2025 16:02 Відповісти
Ще раз. Ми з США зараз воюємо? Вони ******** Україну?
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22.04.2025 17:31 Відповісти
"Лейля Умєрова з 2019 року проживає у США ", а що в 2019 році США тисли на Україну? Не панімаєш да? Боже, кремлеботів тут як собак )
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22.04.2025 17:32 Відповісти
нє воно нєпанімаєт6 ЩО саме для США облимилося у Парижі тиснути на Україну ,тепер мають надію у Лондоні... А ВОНО ТУПЕ тіпа й настаіваєт - що зараз саме сьогодні США ДИПЛОМАТИЧНО ВОЮЄ ЗА ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ ... Іноді краще видаватися тупим ніж твариною з ферми
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22.04.2025 17:42 Відповісти
ЩЕ ДОДАМ - коли бот так настаіваєт - значить для ОПУ це ТЄМА!!! Умєров роками служив Ахмєтову ще з 2002 р , уявіть він заробляв йому гроші як менеджер - на два Майдани, на війну ... В рік перемоги Буратіно - брати- батьки дружина діточки (третю дитинку - готову громадяночку вже народила там ) - уся сім"я вже працювала у бізнесі США ... Чи не задіяні там ресурси на відмивання САМОГО АХМЄТОВА??? Адже він сам ее в"їзний до США як бувший бандюк, а от ЙОГО уряд зараз торгується зі США за ЙОГО землі, на котрі він вже наклав лапу заліцензувавши їх ... разом з рідкоземельними...
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22.04.2025 17:59 Відповісти
А високі посади можуть займати відверті непатріоти?
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22.04.2025 16:52 Відповісти
Як стало відомо «Останньому Бастіону», у 2015 році Рустем Умєров зареєструвався як ФОП у Міжрайонній інспекції Федеральної податкової служби №9 по Республіці Крим
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22.04.2025 18:53 Відповісти
Не смійте нападати на "слугу,він-вибір народу!
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22.04.2025 15:32 Відповісти
Цікаво, якщо Роман Каптєлов відкине копита, його дружина отримає білу "Ладу"?
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22.04.2025 15:41 Відповісти
Білу «Теслу» від галабородька! Памʼятаєте, їздив такий по Київу у 2019-му ?…
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22.04.2025 15:47 Відповісти
Какие изумительные в воюющкй с россией стране депутаты Верховной Рады. Может еще и член комитета по разведке? Чтобы стучать через жену не заморачиваясь на куратров ФСБ.
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22.04.2025 15:43 Відповісти
Байдєн пачіму ми нє в NATO?
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22.04.2025 15:51 Відповісти
і ці гниди засідають у Верховній Раді та представляють правлячу партію?
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22.04.2025 15:56 Відповісти
Зато поржалі
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22.04.2025 15:58 Відповісти
Ну і як можна перемогти кацапню, якщо Україною править московитська агентура?
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22.04.2025 16:00 Відповісти
Молодці, зєлєбобікі! Наобирали.
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22.04.2025 16:11 Відповісти
Тобто у ВРУ вже є представники єдиноїросії?
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22.04.2025 16:14 Відповісти
Чи й не новина. Зелений абсурд ніхто не відміняв.
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22.04.2025 16:18 Відповісти
Кацап каптєлов будучи депутатом ВР буде красти та дерибанити, а ви бусифікуйтеся та захищайте його сраку в окопі з крисами. Слава кловану.
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22.04.2025 16:17 Відповісти
Ау, зєлєбобіки,ви де?
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22.04.2025 16:17 Відповісти
Служать кацапському народові.
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22.04.2025 18:09 Відповісти
Нынешним штирлицам ничего не мешает: ни одетая буденовка, ни парашют за спиной, ни работающая в москве радистка Кэт...
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22.04.2025 16:20 Відповісти
народ-суїцидник ще дивується, чому його так зневажають респи в США?
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22.04.2025 16:47 Відповісти
Кто ви такіє парахаботи чтоби абвінять маю сєм'ю, за мєня галасавала 75 працентав укрАінцев, я лічнаі мая жена расєянка купівлі па 2 дрона фєдараву, і тєпєрь іх ровна абєщаний мєлєон.
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22.04.2025 16:58 Відповісти
"слуги кацапського народу".
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22.04.2025 18:08 Відповісти
Що не "слуга", то або має кацапський паспорт, або бізнес на Цапії, або дружину на Цапії, або зрадив і перейшов на бік Цапії. Решта просто мародеріть і обкрадають ЗСУ, патріотів там нуль.
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22.04.2025 22:47 Відповісти
Де СБУ? Не хоче цього " слугу" потримати за загривок Малюк?
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23.04.2025 13:52 Відповісти
 
 