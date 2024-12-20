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Дружина "слуги народу" Каптєлова працює на держустанову РФ та має квартиру в Москві, - ЗМІ

Дружина нардепа "Слуги народу" Романа Каптєлова має громадянство РФ та працює на російську державну установу. Також родина парламентаря з 2015-го року володіє квартирою в Москві.

Нардеп "Слуги народу" Роман Каптєлов не вказав у своїй декларації проживання дружини та дітей в Росії, а також не задекларував їхню московську нерухомість та доходи дружини-громадянки РФ від державної установи у Москві.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів "Схем", інформує Цензор.НЕТ.

За кілька років до депутатства Каптєлов мав прізвище Мігрін. Навчався у Москві, а в 2012 році під цим прізвищем опублікував статтю "Блогосфера як інструмент політичної активності молоді" у збірнику матеріалів для конференції російських політологів.

Також, перебуваючи на посаді директора "Фонду Інкерман" - благодійної організації, створеної власниками кримського винного заводу – організовував у Севастополі семінари "Школа активного громадянина" для молоді.

Мігрін став Каптєловим у 2015 році - після укладання шлюбу взяв прізвище дружини. Обрався до ВР від "Слуги народу" на 36 окрузі з центром в Павлограді.

Нардеп "Слуги народу" Каптєлов не вказав у декларації квартиру в Москві

За 5 років депутатства Каптєлов взяв слово лише 10 разів, але здебільшого, щоб передати його іншим.

Нардеп "Слуги народу" Каптєлов не вказав у декларації квартиру в Москві

В етерах регіональних медіа "слуга народу" застерігав проти зближення з Європейським Союзом, буцімто там не перевіряють джерела доходів.

"Україну нардеп публічно називав "маріонеткою Европи". І тут позиція цього "слуги народу" близька до висловлювань російських посадовців про зовнішнє управління. ... Народний депутат Каптєлов виступав також проти деколонізації міста Павлоград. Назва міста – відповідно до висновку Українського інституту національної пам'яті – належить до символів російської імперської політики", - йдеться в матеріалі.

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Дохід дружини у Росії

За даними "Схем", в Україні дружина нардепа Євгенія Каптєлова мала свій бізнес – це прокат іграшок.

Нардеп "Слуги народу" Каптєлов не вказав у декларації квартиру в Москві

Вже через рік після початку великої війни у відео вона хвалиться завершенням одного з навчальних курсів в Росії.

Так, Каптєлова залишила Україну за місяць до повномасштабного вторгнення і вирушила до Москви.

22 січня 2022 року вона вилетіла із Запоріжжя до Стамбула, а звідти ввечері того ж дня - до Москви. Там вона й зустріла початок повномасштабного вторгнення РФ.

На одному з російських сайтів повідомляється, що Каптєлова в Росії надає послуги як сімейна нутриціологиня та психосоматологиня.

Нардеп "Слуги народу" Каптєлов не вказав у декларації квартиру в Москві

Як з'ясували "Схеми", торік дружина українського нардепа почала працювати на російську державну установу. Про це свідчить витяг з пенсійного фонду Російської Федерації, який отримали у своє розпорядження "Схеми".

У грудні 2023-го року Євгенія Каптєлова отримала зарплату в державній бюджетній установі культури міста Москва, яка має назву "Об’єднання культурних центрів південно-західного адміністративного округу". І заробила у грудні того ж року 52 тисячі рублів, це близько 21 тисячі гривень. Але ані цю роботу, ані виторг з її онлайн-тренінгів для росіян Роман Каптєлов не відобразив у своїй декларації за 2023 рік.

Нардеп "Слуги народу" Каптєлов не вказав у декларації квартиру в Москві

Журналісти встановили, що ця московська установа активно співпрацює з організацією "Воїн". Це всеросійський центр військово-спортивної підготовки молоді, створений за дорученням Володимира Путіна – з метою "виховати нове покоління патріотів та захисників Росії".

Так, Каптєлову можна побачити на фото за жовтень 2024 року. 

Нардеп "Слуги народу" Каптєлов не вказав у декларації квартиру в Москві

За 9 місяців цього року вона заробила загалом понад 700 тисяч рублів, це близько 300 тисяч гривень, які нардеп, відповідно до закону, має вже вказати як дохід дружини в майбутній декларації за 2024 рік.

Нардеп "Слуги народу" Каптєлов не вказав у декларації квартиру в Москві

На фото із соцмережі - родина Каптєлова учотирьох. Але про неповнолітніх дітей у своїй декларації нардеп не згадав жодного разу, хоча цього вимагає антикорупційне законодавство, навіть якщо декларант не проживає з дітьми.

Нардеп "Слуги народу" Каптєлов не вказав у декларації квартиру в Москві

Проте в декларації Каптєлов все ж вказав, що дружина - громадянка РФ. Син також має російський паспорт, пишуть журналісти. Саме за російським паспортом неповнолітній син разом з матір’ю залишив Україну напередодні повномасштабного вторгнення.

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Нерухомість в Москві

"Схеми" встановили, що родина "слуги народу" з 2015-го року володіє квартирою в Москві, але в депутатських деклараціях про це не повідомляється.

Йдеться про квартиру площею 100 квадратних метрів у будинку на Ленінському проспекті. Її власниками є 9 осіб, які мають однаково розподілені частки в цій квартирі. Серед них – дружина нардепа Євгенія, неповнолітній син і донька – сумарно їм належить третина цієї квартири. Окрім того, серед власників, зокрема, теща та тесть нардепа.

Журналісти припускають, що 100 квадратних метрів такої нерухомості може коштувати близько 17,5 млн грн. Відтак, вартість тієї частки квартири, якою володіють дружина і діти Каптєлова, і згадок про яку немає в жодній декларації "слуги народу", складає близько 6 мільйонів гривень.

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Поїздки Каптєлова за кордон

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Каптєлова неодноразово літала з Росії до Туреччини та поверталась назад до РФ.

"Схеми" звернули увагу на певний збіг: відсутність депутата в Раді під час мандрівок дружини до Туреччини.

"Наприклад, коли Євгенія Каптєлова літала з Грозного (столиця Чечні – регіону у складі РФ) до Стамбулу з 5 по 9 липня 22-го року, у цей період у Верховній Раді були пленарні засідання. Але депутат Каптєлов, відповідно до електронної системи ВР, в ті дні не голосував за законопроєкти або значився "відсутнім". За даними джерел "Схем", в ці дати нардеп перебував за кордоном", - йдеться в матеріалі.

Журналісти звернулись до Апарату парламенту з проханням повідомити, чи оформлював нардеп в усі ці дні відрядження – але там не надали інформацію, зазначивши, що ці дані є обмеженими в умовах воєнного стану.

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Що каже Каптєлов?

"Щодо родини: я ніколи не приховував, що моя дружина є громадянкою Росії. З моменту введення воєнного стану вона не перебуває в Україні, що пояснюється правовими та фактичними обставинами. Мої діти не мають українського громадянства, а я юридично не маю офіційного статусу батька через обставини, на які не маю впливу.

Щодо нерухомості в Москві, яка, за вашими даними, належить моїй дружині, я не маю і ніколи не мав інформації про її майнові права. Доходи моєї дружини, що підлягають декларуванню, були внесені у декларацію і будуть внесені наступного року відповідно до чинного законодавства", - йдеться у письмовій відповіді нардепа.

Запитали журналісти Каптєлова про його виїзди за кордон, які збігаються з його відсутністю у Раді під час голосування і поїздками дружини з Росії до Туреччини, і ось що він відповів:

"Ці поїздки здійснювались з офіційною метою та у зв'язку з особистими обставинами. Всі ці поїздки були належним чином задекларовані відповідно до чинного законодавства. Моє спілкування з родиною обмежувалось кількома зустрічами через обставини, на які я не можу вплинути. З моменту введення воєнного стану я не мав відпустки та не відпочивав".

На прохання уточнити мету відряджень та надати копії відповідних розпоряджень депутат не відреагував. На питання про можливі ризики, пов’язані з його статусом і проживанням родини в Росії, Каптєлов зрештою зауважив:

"Питання, пов'язані з моїм особистим життям, є винятково приватними і не впливають на виконання моїх обов'язків народного депутата України. У своїй діяльності я завжди керуюсь інтересами держави і дію в межах закону".

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Автор: 

росія (65146) Слуга народу (2812) Каптєлов Роман (1)


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Топ коментарі
+64
Слуги нє того народу.
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20.12.2024 12:34
+60
Не слухай не їх краще слухайте Порошенко брата вбив і наживається на війні. А вовк не втік і вообще на слуг наговарівють вони святі навіть не какають.
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20.12.2024 12:31
+59
Чегровий каZап в партії преЗЕдента. Але малоросити цього в упор не хочуть бачити і верещать від щастя, що їхній Лідор на десятому році війни написав в соцмережах, що ху@ло д@вб@й@б.
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20.12.2024 12:35
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Сторінка 2 з 2
У характеристиці цього депутата немає нічого нового та дивного, якщо взяти до уваги наступне, а саме: хто є фактичним беніцифаром партії-метелика, під назвою сн та її лідером, нікчемним авантюрисом, який став яскравою принадою для частини населення з проблемами розумового розвитку та пройдисвітів, різного забарвлення, які стали кістяком цієї партії. Тому хочеться сказати діотам, які ще не втратили віру у Голобородька - якщо пикою не вийшли, то нічого нарікати на дзеркало.
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20.12.2024 15:39 Відповісти
Чому ми дізнаємося про це з новин? Хіба важко зробити так, щоб ця худоба зрадницька"
зникала тихо, без зайвого шуму? Чи спецслужбам потрібен якийсь особливий стимул - можливо, у вигляді публічного погладжуваня его найвеличнішого? Бо інакше ніяк? Ніби вони чекають, коли вся країна почне колективно питати: "А чому це ще ніхто не зробив свою роботу?"
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20.12.2024 16:14 Відповісти
На гілляку, іншого немає
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20.12.2024 16:15 Відповісти
Цікаво, Зеля всю вату до себе зібрав, чи когось залишив?
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20.12.2024 16:54 Відповісти
Заговорили про вибори під час перемир'я, то як іти за когось голосувати, треба мати добру історичну пам'ять і розум, ні один із партій бариг-корупціонерів, лютих ворогів із 5ї колони, зло охоронної системи не повинен потрапити до влади, під якого б голуба, ягня, орла-патріота вони не наряджалися..., бо буде біда, знищення українського народу і України !! Досить Наїлися!
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21.12.2024 19:18 Відповісти
Не турбуйтесь, будут нові проєкти, з новими обличами і старими господарями. І мудпий наріт опять обере владу від якої потім буде плюватись.
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22.12.2024 00:36 Відповісти
Ха-ха, прямо Ромео і Джульєтта. Ну ладно, припустимо що росіянки, дружини депутатів партії Зеленського, то не проект фсб, а випадковість. Але як вона заздалегідь знала коли тікати перед війною? І випадково влаштувалася працювати у держустанову російську?
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20.12.2024 17:04 Відповісти
Слуги народу - це диверсанти і російські шпигуни, відпрацьовують сценарій ворога
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20.12.2024 17:15 Відповісти
Кого зецуцики обрали скором того й маємо.
Зато па пріколу
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21.12.2024 01:35 Відповісти
Тю, та нормас,а шо, только сирскому с подоляком можно?
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20.12.2024 17:18 Відповісти
Цікаво як з медійного поля зникли проєвропейські партії і проекти, але лишився Зеленський і Вілкули з Бойками.
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20.12.2024 17:19 Відповісти
Міняйте медійне поле. Мій ютуб, наприклад, нізащо не виставе мені в рекомендаціях рожу зеленського, або єрмака, або когось із телемарафону. Я взагалі не знаю, хто веде той телемарафон, бо ніколи його не дивився. Те саме стосується телеграм каналів. Проблема не в медійному полі, а в його налаштуваннях.
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21.12.2024 09:02 Відповісти
Як ти "тєлєгу" не налаштовуй, вона справно працює на феесбе і ти вже в базі з усіма своїми "налаштуваннями". Саме за ці "налаштування" тебе окупанти хочуть вбити. Ти ще й зброю у "зелених" зареєструй...
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21.12.2024 12:07 Відповісти
А без "тєлєґі" жити не пробували?
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21.12.2024 19:27 Відповісти
Принципово не користуюсь жодними соцмережами взагалі. Юнацький спермотоксикоз я успішно переміг 50 років тому шляхом активного статевого життя. Соцмережі це для юних дрочіл.
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21.12.2024 20:25 Відповісти
Вибори роблять телеканали, з їх марафоном за бюджетні гроші, а також можливо мішок грошей, що занесли в тікток, ютуб, телеграм і т.д. на рекламу. Мої налаштування там нікому не допоможуть. Якщо на вибори подати одного Зеленського, і ще кілька Бойків на фоні яких Зеленський виглядатиме трохи краще, то за нього і проголосують. росіяни так он з путіним 20 років вже живуть
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21.12.2024 15:55 Відповісти
Не может БЫТЬ ! Никогда такого небыло , и вот опять. Кто это СТАДО навыбирал ?
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20.12.2024 17:24 Відповісти
клептократія
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20.12.2024 17:57 Відповісти
яка вона страшна
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20.12.2024 18:36 Відповісти
А шо він Ален Делон чі Бред Піт? Мабуть у страшної бабло є…
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21.12.2024 00:13 Відповісти
Дуже цінний кадр. На таких тримається монобільшість. Обранець народу...
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20.12.2024 19:02 Відповісти
в зеленій вигрібній ямі є хоч хтось не зрадник і не феесбешний ****** ??? --- дубінський .куницький . трухін . одарчук . шевченко . кузьміних . люда марченко . трубіцин . холодов . коля катлєта . арістов . торохтій . халімон --- скільки тварюк сидить у ВР . а ще всі колишні ригоанали . а ще зелений яременко ..анал-табу.. --- у опі ..залізничник.. лєщенко з зарплатою 250 000 грн в наглядовій раді з держбюджету ..не бачив.. **** мафію що втричі квитки перепродували . а в ютубі вилизує кожного дня зелені жопи плюс масєйчук-каломойськая з трусів вискакує в ютубі порошенка мочить --- ЗАТО ТЕПЕР БУДЕ МІНІСТЕРСТВО ЄДНОСТІ --- це значить що ми всі повинні єднатися з отими вищеперечисленими покидьками . зрадниками . пристосуванцями . ворами ???--вилізло чергове зелене лайно каптєлов і ніхто вже не здивований і вже набридло питати у виборців зеленого бубочки --- кого ви навибирали на свою голову і на голову тих хто на виборах в 19 році головою думав
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20.12.2024 19:03 Відповісти
Буде "слугам" те, що і "регіаналам". Скільки вірьовочці не витися. Тільки нині війна і народ став жорсткіший.
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20.12.2024 19:15 Відповісти
Ало, старі риги досі в раді, нічого їм не було
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20.12.2024 19:17 Відповісти
Але головний із них - у Ростові…
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21.12.2024 19:28 Відповісти
Ну так зрозуміло, навіщо потрійне громадянства без знання української мови.
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20.12.2024 20:10 Відповісти
Не здивуюся, якщо з'ясується, що вони з Зе на московські хаті познайомилися.
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20.12.2024 20:14 Відповісти
Ну і чиї інтереси цей кацапський підар може представляти в Україні?
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20.12.2024 20:15 Відповісти
Біда в тому, що для електората Потужного це не аргумент
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20.12.2024 20:18 Відповісти
Все слуги УРОДА под стать своему говнокомадующеиу
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20.12.2024 20:29 Відповісти
ой як невдобнааа
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20.12.2024 20:32 Відповісти
Черговий кацпський гаандон. Так що нічого дивного...
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20.12.2024 20:39 Відповісти
..... нічого дивного, він не один такий...
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20.12.2024 20:41 Відповісти
бенин Оманский Нарик это проект Буратино, собрал все рЫговско-фсбэшные отбросы....
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20.12.2024 20:54 Відповісти
чергова сексологіня в народі ''карабєльная сасна''
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20.12.2024 21:54 Відповісти
Все сходиться; слуги кацапського народу. А чого ще чекати від зелено-синьої плісняви?
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20.12.2024 22:28 Відповісти
Прочитав новину. Піду поригаю
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20.12.2024 23:23 Відповісти
Агент "Піаніст" в 2019 році провів до ВР свою фракцію , що складається з російських агентів .
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21.12.2024 00:09 Відповісти
Ну и на фига такой депутат имеющий доступ к секретам государства нам нужен??? Чем дольше и дальше, тем больше удивительно- кого зеля понабирал в депутаты??? И второе- учитывая количество населения в Украине сейчас, не слишком ли накладно кормить около 400 депутатов в Раде? Не хватит ли нам 100 депутатов? По моему даже 100 за глаза!
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21.12.2024 00:10 Відповісти
Чергова фсбешна зелена консерва
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21.12.2024 01:40 Відповісти
Коли українцям ВСЕ геть одразу зрозуміло, а відповідним держорганам " не все так однозначно"...
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21.12.2024 07:11 Відповісти
Зелене уй...бочне потім розповідає, що захід здає секрети москві Збіговисько пройдисвітів під назвою Слуга народа продовжує свою підривну діяльність. СБУ - половина патріоти, інша - сліпо-глухо-німі офіціанти з великими кишенями.
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21.12.2024 07:24 Відповісти
Це жах в державі війна, п відверті москалі засідають в Раді.
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21.12.2024 09:17 Відповісти
Ета прекрасно, пів верховної ради зрадники, друга половина просто корупціонери
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21.12.2024 10:11 Відповісти
При таких обставинах цей ватник не повинен навіть переступати поріг ради
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21.12.2024 10:13 Відповісти
Ніколи такого не було! і от знов.
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21.12.2024 10:16 Відповісти
Мігрін - вроді і не мокша, може єрзя ?
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21.12.2024 10:32 Відповісти
ПИ%ДЕЦЬ! У нас на підприємстві всіх роботяг поголовно щороку під підпис опитують про контакти з кацаією і родичів там, а слуги народу - над законом!
Реально - партія регіонів v.2.0 (оновлена).
Цікаво, шо скаже Мудрий Нарід?
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21.12.2024 11:07 Відповісти
Пі...ор путінських недоістот...скільки ще Штірліців у Враді у Слуг?? Бужанський явно як штірліц з анекдота....всі знають що пітор путінський але нічого не роблять для арешту...як і Бойка від Жопи
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21.12.2024 11:08 Відповісти
Кацапи ******** без мила в задницю залізуть, що там вже казати про Верховну Раду! Прогаласували, мать вашу...
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21.12.2024 13:01 Відповісти
Скадається таке враження якщо пошкребти любого "слугу народа" то виявиться рассєйскофіл-ітік, або взагалі кацап-андрофаг.
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21.12.2024 16:34 Відповісти
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