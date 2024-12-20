Дружина "слуги народу" Каптєлова працює на держустанову РФ та має квартиру в Москві, - ЗМІ

Дружина нардепа "Слуги народу" Романа Каптєлова має громадянство РФ та працює на російську державну установу. Також родина парламентаря з 2015-го року володіє квартирою в Москві.

Нардеп "Слуги народу" Роман Каптєлов не вказав у своїй декларації проживання дружини та дітей в Росії, а також не задекларував їхню московську нерухомість та доходи дружини-громадянки РФ від державної установи у Москві.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів "Схем", інформує Цензор.НЕТ.

За кілька років до депутатства Каптєлов мав прізвище Мігрін. Навчався у Москві, а в 2012 році під цим прізвищем опублікував статтю "Блогосфера як інструмент політичної активності молоді" у збірнику матеріалів для конференції російських політологів.

Також, перебуваючи на посаді директора "Фонду Інкерман" - благодійної організації, створеної власниками кримського винного заводу – організовував у Севастополі семінари "Школа активного громадянина" для молоді.

Мігрін став Каптєловим у 2015 році - після укладання шлюбу взяв прізвище дружини. Обрався до ВР від "Слуги народу" на 36 окрузі з центром в Павлограді.

За 5 років депутатства Каптєлов взяв слово лише 10 разів, але здебільшого, щоб передати його іншим.

В етерах регіональних медіа "слуга народу" застерігав проти зближення з Європейським Союзом, буцімто там не перевіряють джерела доходів.

"Україну нардеп публічно називав "маріонеткою Европи". І тут позиція цього "слуги народу" близька до висловлювань російських посадовців про зовнішнє управління. ... Народний депутат Каптєлов виступав також проти деколонізації міста Павлоград. Назва міста – відповідно до висновку Українського інституту національної пам'яті – належить до символів російської імперської політики", - йдеться в матеріалі.

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Дохід дружини у Росії

За даними "Схем", в Україні дружина нардепа Євгенія Каптєлова мала свій бізнес – це прокат іграшок.

Вже через рік після початку великої війни у відео вона хвалиться завершенням одного з навчальних курсів в Росії.

Так, Каптєлова залишила Україну за місяць до повномасштабного вторгнення і вирушила до Москви.

22 січня 2022 року вона вилетіла із Запоріжжя до Стамбула, а звідти ввечері того ж дня - до Москви. Там вона й зустріла початок повномасштабного вторгнення РФ.

На одному з російських сайтів повідомляється, що Каптєлова в Росії надає послуги як сімейна нутриціологиня та психосоматологиня.

Як з'ясували "Схеми", торік дружина українського нардепа почала працювати на російську державну установу. Про це свідчить витяг з пенсійного фонду Російської Федерації, який отримали у своє розпорядження "Схеми".

У грудні 2023-го року Євгенія Каптєлова отримала зарплату в державній бюджетній установі культури міста Москва, яка має назву "Об’єднання культурних центрів південно-західного адміністративного округу". І заробила у грудні того ж року 52 тисячі рублів, це близько 21 тисячі гривень. Але ані цю роботу, ані виторг з її онлайн-тренінгів для росіян Роман Каптєлов не відобразив у своїй декларації за 2023 рік.

Журналісти встановили, що ця московська установа активно співпрацює з організацією "Воїн". Це всеросійський центр військово-спортивної підготовки молоді, створений за дорученням Володимира Путіна – з метою "виховати нове покоління патріотів та захисників Росії".

Так, Каптєлову можна побачити на фото за жовтень 2024 року.

За 9 місяців цього року вона заробила загалом понад 700 тисяч рублів, це близько 300 тисяч гривень, які нардеп, відповідно до закону, має вже вказати як дохід дружини в майбутній декларації за 2024 рік.

На фото із соцмережі - родина Каптєлова учотирьох. Але про неповнолітніх дітей у своїй декларації нардеп не згадав жодного разу, хоча цього вимагає антикорупційне законодавство, навіть якщо декларант не проживає з дітьми.

Проте в декларації Каптєлов все ж вказав, що дружина - громадянка РФ. Син також має російський паспорт, пишуть журналісти. Саме за російським паспортом неповнолітній син разом з матір’ю залишив Україну напередодні повномасштабного вторгнення.

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Нерухомість в Москві

"Схеми" встановили, що родина "слуги народу" з 2015-го року володіє квартирою в Москві, але в депутатських деклараціях про це не повідомляється.

Йдеться про квартиру площею 100 квадратних метрів у будинку на Ленінському проспекті. Її власниками є 9 осіб, які мають однаково розподілені частки в цій квартирі. Серед них – дружина нардепа Євгенія, неповнолітній син і донька – сумарно їм належить третина цієї квартири. Окрім того, серед власників, зокрема, теща та тесть нардепа.

Журналісти припускають, що 100 квадратних метрів такої нерухомості може коштувати близько 17,5 млн грн. Відтак, вартість тієї частки квартири, якою володіють дружина і діти Каптєлова, і згадок про яку немає в жодній декларації "слуги народу", складає близько 6 мільйонів гривень.

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Поїздки Каптєлова за кордон

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Каптєлова неодноразово літала з Росії до Туреччини та поверталась назад до РФ.

"Схеми" звернули увагу на певний збіг: відсутність депутата в Раді під час мандрівок дружини до Туреччини.

"Наприклад, коли Євгенія Каптєлова літала з Грозного (столиця Чечні – регіону у складі РФ) до Стамбулу з 5 по 9 липня 22-го року, у цей період у Верховній Раді були пленарні засідання. Але депутат Каптєлов, відповідно до електронної системи ВР, в ті дні не голосував за законопроєкти або значився "відсутнім". За даними джерел "Схем", в ці дати нардеп перебував за кордоном", - йдеться в матеріалі.

Журналісти звернулись до Апарату парламенту з проханням повідомити, чи оформлював нардеп в усі ці дні відрядження – але там не надали інформацію, зазначивши, що ці дані є обмеженими в умовах воєнного стану.

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Що каже Каптєлов?

"Щодо родини: я ніколи не приховував, що моя дружина є громадянкою Росії. З моменту введення воєнного стану вона не перебуває в Україні, що пояснюється правовими та фактичними обставинами. Мої діти не мають українського громадянства, а я юридично не маю офіційного статусу батька через обставини, на які не маю впливу.

Щодо нерухомості в Москві, яка, за вашими даними, належить моїй дружині, я не маю і ніколи не мав інформації про її майнові права. Доходи моєї дружини, що підлягають декларуванню, були внесені у декларацію і будуть внесені наступного року відповідно до чинного законодавства", - йдеться у письмовій відповіді нардепа.

Запитали журналісти Каптєлова про його виїзди за кордон, які збігаються з його відсутністю у Раді під час голосування і поїздками дружини з Росії до Туреччини, і ось що він відповів:

"Ці поїздки здійснювались з офіційною метою та у зв'язку з особистими обставинами. Всі ці поїздки були належним чином задекларовані відповідно до чинного законодавства. Моє спілкування з родиною обмежувалось кількома зустрічами через обставини, на які я не можу вплинути. З моменту введення воєнного стану я не мав відпустки та не відпочивав".

На прохання уточнити мету відряджень та надати копії відповідних розпоряджень депутат не відреагував. На питання про можливі ризики, пов’язані з його статусом і проживанням родини в Росії, Каптєлов зрештою зауважив:

"Питання, пов'язані з моїм особистим життям, є винятково приватними і не впливають на виконання моїх обов'язків народного депутата України. У своїй діяльності я завжди керуюсь інтересами держави і дію в межах закону".

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