Родичі "слуги народу" Касая під час війни купили нерухомість в Дубаї на мільйон доларів, - ЗМІ. ФОТО

Донька та племінник народного депутата "Слуги народу" з оборонного комітету Геннадія Касая під час війни придбали елітну нерухомість у Дубаї на понад один мільйон доларів. Цю нерухомість Касаї придбали у 2022-2023 роках, у той період, коли родина нардепа потрапила у скандал із поставками з Туреччини курток для армії невідповідної якості та за завищеними цінами.

Про це ідеться у розслідуванні "Схем", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Схеми" знайшли у доньки та племінника народного депутата – чотири елітних апартаменти в ОАЕ вартістю у понад 1 мільйон доларів.

Згідно з витоком даних з державних реєстрів Дубаю, свої перші квартири члени родини Касая придбали у квітні 2022 року.

Поліна Касай, на той момент 22-річна донька нардепа "Слуги народу", купила двокімнатну квартиру у житловому комплексі Dubai Gate 2 за 310 тисяч доларів (близько 9 мільйонів гривень на час купівлі).

Того ж місяця і року 25-річний племінник депутата, Олександр Касай, придбав апартаменти у житловому комплексі Studio One за 202,5 тисячі доларів (6 мільйонів гривень на момент купівлі).

Наступну та найдорожчу квартиру – в елітному комплексі Palm Views West вартістю майже у 330 тисяч доларів (понад 12 мільйонів гривень на момент купівлі) – Олександр Касай придбав у серпні 2022 року.

У лютому 2023 року племінник нардепа придбав ще один об’єкт нерухомості у Дубаї за майже 240 тисяч доларів (9,5 мільйонів гривень на момент купівлі) – знов у Studio One.

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Офіційного пояснення походження коштів на елітну нерухомість в Еміратах у родичів народного депутата від фракції "Слуга Народу" Геннадія Касая "Схеми" не знайшли.

Зараз доньці нардепа та власниці дубайської нерухомості Поліні Касай 25 років, працює – копірайтеркою. Від джерел з доступом до даних реєстру доходів фізичних осіб журналісти дізнались, що офіційно за останні три з половиною роки донька нардепа заробила близько 3 мільйонів гривень – це у 3,5 рази менше, ніж коштує квартира, яку вона придбала в Дубаї.

Сам народний депутат Геннадій Касай та його дружина, згідно з декларацією обранця від Слуги народу, у той самий час – з 2021 по 2022 рік – разом заробили близько 1,5 мільйона гривень, більше ніж половина з яких – зарплата народного депутата. Це у шість разів менше, ніж коштує квартира Поліни у Дубаї. Сума заощаджень подружжя у той період майже не змінювалися.

Племінник нардепа 27-річний Олександр Касай, за попередні два роки вклав у елітну нерухомість Еміратів 770,000 доларів (понад 27 мільйонів гривень). Гроші заробляв спортом та бізнесом.

У 2021 році тоді ще 24-річний гандболіст Олександр Касай отримав частку у бізнесі – у галузі авіації. Його тато, Павло Касай, тоді був директором з маркетингу та торгівлі у "Мотор Січі", близьким до президента корпорації В’ячеслава Богуслаєва. У січні 2021 року Олександр Касай став власником 7% акцій у науково-виробничій фірмі "МС АВІА-ГРЕЙД". У червні 2021-го, Олександр Касай був серед засновників у Туреччині компанії Vector Avia. Влітку 2023 року українські ЗМІ повідомили, що Vector Avia поставила Міноборони куртки для військових низької якості та за ціною, втричі вищою за вказану в турецьких митних деклараціях.

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Після скандалу з поставками одягу для армії, 6 лютого 2023 року, племінник Геннадія Касая, Олександр Касай вийшов зі співзасновників турецької Vector Avia. За два дні він придбав свою третю квартиру у Дубаї за майже 240 тисяч доларів (9,5 мільйонів гривень на момент купівлі) у Studio One. Пів року по тому, у серпні, він позбувся своєї частки у 7% і в українській компанії "МС АВІА-ГРЕЙД".

"Схеми" запитали в Геннадія Касая про походження коштів його родини на нерухомість в ОАЕ. Спілкуватися телефоном із журналістами він не захотів, але на письмові питання відповів.

Народний депутат зазначив, що його 25-річна донька та 27-річний племінник – дорослі та самостійні люди і не радяться з ним стосовно своїх фінансових рішень.