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Новини
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Родичі "слуги народу" Касая під час війни купили нерухомість в Дубаї на мільйон доларів, - ЗМІ. ФОТО

Донька та племінник народного депутата "Слуги народу" з оборонного комітету Геннадія Касая під час війни придбали елітну нерухомість у Дубаї на понад один мільйон доларів. Цю нерухомість Касаї придбали у 2022-2023 роках, у той період, коли родина нардепа потрапила у скандал із поставками з Туреччини курток для армії невідповідної якості та за завищеними цінами. 

Про це ідеться у розслідуванні "Схем", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Схеми" знайшли у доньки та племінника народного депутата – чотири елітних апартаменти в ОАЕ вартістю у понад 1 мільйон доларів.

Донька та племінник нардепа Касая придбали нерухомість в ОАЕ

Згідно з витоком даних з державних реєстрів Дубаю, свої перші квартири члени родини Касая придбали у квітні 2022 року.

Поліна Касай, на той момент 22-річна донька нардепа "Слуги народу", купила двокімнатну квартиру у житловому комплексі Dubai Gate 2 за 310 тисяч доларів (близько 9 мільйонів гривень на час купівлі).

Того ж місяця і року 25-річний племінник депутата, Олександр Касай, придбав апартаменти у житловому комплексі Studio One за 202,5 тисячі доларів (6 мільйонів гривень на момент купівлі).

Родина нардепа Касая придбала нерухомість в ОАЕ

Наступну та найдорожчу квартиру – в елітному комплексі Palm Views West вартістю майже у 330 тисяч доларів (понад 12 мільйонів гривень на момент купівлі) – Олександр Касай придбав у серпні 2022 року.

Родина нардепа Касая придбала нерухомість в ОАЕ

У лютому 2023 року племінник нардепа придбав ще один об’єкт нерухомості у Дубаї за майже 240 тисяч доларів (9,5 мільйонів гривень на момент купівлі) – знов у Studio One.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандал з куртками для ЗСУ: "Слуга народу" Касай та його рідні пов’язані зі зрадником Богуслаєвим, - ЦПК

Офіційного пояснення походження коштів на елітну нерухомість в Еміратах у родичів народного депутата від фракції "Слуга Народу" Геннадія Касая "Схеми" не знайшли.

Зараз доньці нардепа та власниці дубайської нерухомості Поліні Касай 25 років, працює – копірайтеркою. Від джерел з доступом до даних реєстру доходів фізичних осіб журналісти дізнались, що офіційно за останні три з половиною роки донька нардепа заробила близько 3 мільйонів гривень – це у 3,5 рази менше, ніж коштує квартира, яку вона придбала в Дубаї.

дочка нардепа Касая придбала нерухомість в Дубає

Сам народний депутат Геннадій Касай та його дружина, згідно з декларацією обранця від Слуги народу, у той самий час – з 2021 по 2022 рік – разом заробили близько 1,5 мільйона гривень, більше ніж половина з яких – зарплата народного депутата. Це у шість разів менше, ніж коштує квартира Поліни у Дубаї. Сума заощаджень подружжя у той період майже не змінювалися.

доходи нардепа Касая

Племінник нардепа 27-річний Олександр Касай, за попередні два роки вклав у елітну нерухомість Еміратів 770,000 доларів (понад 27 мільйонів гривень). Гроші заробляв спортом та бізнесом.

племінник нардепа Касая

У 2021 році тоді ще 24-річний гандболіст Олександр Касай отримав частку у бізнесі – у галузі авіації. Його тато, Павло Касай, тоді був директором з маркетингу та торгівлі у "Мотор Січі", близьким до президента корпорації В’ячеслава Богуслаєва. У січні 2021 року Олександр Касай став власником 7% акцій у науково-виробничій фірмі "МС АВІА-ГРЕЙД". У червні 2021-го, Олександр Касай був серед засновників у Туреччині компанії Vector Avia. Влітку 2023 року українські ЗМІ повідомили, що Vector Avia поставила Міноборони куртки для військових низької якості та за ціною, втричі вищою за вказану в турецьких митних деклараціях.

Також читайте: Племінник "слуги народу" Касая був бенефіціаром "турецької" компанії, у якої Міноборони втричі дорожче закупило "зимові" куртки, - УП. ВIДЕО

Після скандалу з поставками одягу для армії, 6 лютого 2023 року, племінник Геннадія Касая, Олександр Касай вийшов зі співзасновників турецької Vector Avia. За два дні він придбав свою третю квартиру у Дубаї за майже 240 тисяч доларів (9,5 мільйонів гривень на момент купівлі) у Studio One. Пів року по тому, у серпні, він позбувся своєї частки у 7% і в українській компанії "МС АВІА-ГРЕЙД".

"Схеми" запитали в Геннадія Касая про походження коштів його родини на нерухомість в ОАЕ. Спілкуватися телефоном із журналістами він не захотів, але на письмові питання відповів.

Родина нардепа Касая придбала нерухомість в ОАЕ

Народний депутат зазначив, що його 25-річна донька та 27-річний племінник – дорослі та самостійні люди і не радяться з ним стосовно своїх фінансових рішень.

Автор: 

депутат (1772) Дубай (73) нерухомість (885) Слуга народу (2811) Касай Геннадій (9)


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Топ коментарі
+42
Карупция,какая карупция?Ми даже нє панімаєм шо ета такоє... Вєрєщук.
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12.11.2024 23:53
+29
https://x.com/ukrainiansfirst

Ukrainian



https://x.com/ukrainiansfirst

@ukrainiansfirst

·

https://x.com/ukrainiansfirst/status/1856430036464890040 1 ч

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12.11.2024 23:54
+22
Гидко і бридко стає від ненажерливих слуг уродів , які нічим
не гребують заради особистої наживи ,
всіх на мило 😡
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12.11.2024 23:54
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Частину наколядували, а частину заробили наполегливою працею на буряках, або комбайні.
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12.11.2024 23:51 Відповісти
І шо ви йому зробите?
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13.11.2024 00:42 Відповісти
Я дулю показав. Тільки він її не побачив.
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13.11.2024 01:06 Відповісти
Не дулю треба показувати, а дуло.
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13.11.2024 02:14 Відповісти
на фото бидляча харя зеленого урода,який цілодобово "піклується" про свого дебільного виборця
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13.11.2024 09:45 Відповісти
ZeІУДУ і ойго КУРАТОРА ЕРМАКА під трибунал‼️САМЕ він ПРИЗНАЧАЄ і КРИШУЄ всіх посібників рашистськоі Федерації ,повний саботаж ПРОТИДІЇ АГРЕСОРУ ! ЗЕМРАЗОТА ВБИВ , НАДІЮ І ПРАГНЕННЯ ГРОМАДЯН ДО БОРОТЬБИ, Системною ЗРАДОЮ і МЕГАМАРОДЕРСТВОМ у всіх сферах НА КОРИСТЬ ТЕРРОРИСТІВ !Хто Касая , призначив в комітет оборони , як і безмозглу - ЕРМАК &axe, ФСБшні виродок ВИКОНУЮТЬ д'явольский ОМАНСКІЙ ПЛАН !
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13.11.2024 14:13 Відповісти
Карупция,какая карупция?Ми даже нє панімаєм шо ета такоє... Вєрєщук.
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12.11.2024 23:53 Відповісти
Нє-нє-нє!!! То Порошенко підкинув.
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12.11.2024 23:53 Відповісти
Гидко і бридко стає від ненажерливих слуг уродів , які нічим
не гребують заради особистої наживи ,
всіх на мило 😡
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12.11.2024 23:54 Відповісти
миллион баксов нацарювать, это еще по-божески.
отмечу тем не менее полное отсутствие вкуса у ********. они б еще вместо пары студий на рыло в дубаях прикупили б сотню-другую собачих будок и скворечников.
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13.11.2024 00:48 Відповісти
Можна подумати, що він мільйон нацарював і все потратив і племінникам пороздавав. Собі ж геть нічого навіть на чорний день не лишив.
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13.11.2024 06:24 Відповісти
Та не думаю, що він збирався там жити. В Україні уже є новий соціальний прошарок- квартирні рантьє. "Інваліди", які нлохи мають по 5-10 квартир. Аматори - 1-2.
Ану киньте в мене камінь, я ж зачепив багатьох українчиків
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13.11.2024 11:18 Відповісти
усе вірно роблять, нагрібають для майбутніх поколінь! А потім з їхніх внуків-правнуків повиходять подібні "маски" і будуть запускати ракети в космос на ваші гроші, а ми зникнемо внебутті часів.
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13.11.2024 09:37 Відповісти
Їх онуки- правнуки ніяких ракет у космос не запусять. Для цього потрібно мізки мати, а не ненаситний шлунок.
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13.11.2024 11:14 Відповісти
а ви з тих хто гадає, що у маска є мізки? Залишили йому копальні у південній Африці дорогоцінних камінь, звідти гроші. + вірно робив вложення у чужі мізки, купляв, отримував, лизва де і кому треба. Свого нічого, подивіться на його власний дийзайн кібертраку, це просто жесть.
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22.11.2024 07:16 Відповісти
https://x.com/ukrainiansfirst

Ukrainian



https://x.com/ukrainiansfirst

@ukrainiansfirst

·

https://x.com/ukrainiansfirst/status/1856430036464890040 1 ч

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12.11.2024 23:54 Відповісти
І оце в когось хватило совісті отаке плести проти мальчіка? Та він тільки но розпочав свій путь к успєху, а його отак...сволочі !
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12.11.2024 23:55 Відповісти
та про куртки для військових вже всі забули, давайте вже щось нове.
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12.11.2024 23:56 Відповісти
Яка розумна родина. Самородки. І навіщо ті дисертації з економіки та фінансів захищати??? Ось з кого треба приклад брати.
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13.11.2024 00:04 Відповісти
Яка ж мразота заведена во владу...Тварюки, на крові Героїв жирують...Невже та Рада навіть 10 відсотків порядних депутатів не набрала??
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13.11.2024 00:05 Відповісти
Не тими відсотками оперуєте. Треба не нижче 73%.
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13.11.2024 00:07 Відповісти
Злодіям з банди Єрмака-Зеленського можна все - кради скільки влізе... помагай москальським окупантам скільки завгодно...
Так вирішив наймудріший в світі Український народ в 2019році.
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13.11.2024 00:09 Відповісти
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13.11.2024 00:15 Відповісти
Для Служок це "великий ривок" а точніше Великий Хапок, бо поки не повернулися люди з фронту..... а прийдуть вони дуже злі - країну пограбовано, перспективи знищено, жирні пики знущаються над тими хто залишився ще й зневажають закон абсолютно відкрито.
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13.11.2024 00:16 Відповісти
дуже сподіваюся, що 73% задоволені...
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13.11.2024 00:16 Відповісти
Так сколько же "косарей" у того Касая? С таким счастьем - и на свободе! По нынешним временам он висеть должен, примерно как Муссолини.
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13.11.2024 00:19 Відповісти
нєту у ніх мєтода проти Кості Саприкіна...
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13.11.2024 00:32 Відповісти
Купили.Ну і що далі?
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13.11.2024 00:37 Відповісти
Одразу видно, що ви Маркса/Енгельса не читали: гроші-товар-гроші (тільки більша сума, ніж попередня).
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13.11.2024 00:47 Відповісти
Смотрю в книгу вижу фигу: "... официально за последние три с половиной года дочь нардепа заработала около 3 миллионов гривен - это в 3,5 раза меньше, чем стоит квартира, которую она приобрела в Дубае."
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13.11.2024 01:13 Відповісти
Согласен -все эти расследования-публикации заканчиваются фигой под носом обывателя.И все.
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13.11.2024 12:26 Відповісти
Тільки ІДІОТИ купують нерухомість у Дубаї!
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13.11.2024 00:45 Відповісти
Яка різниця куди вивозять награбоване. Треба було в Лондон? Це по-європейськи?
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13.11.2024 05:16 Відповісти
Зе-команда - сортір з опаришами.
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13.11.2024 00:47 Відповісти
Кто-то в окопах. Кто-то недвигу скупает в Дубаях. Все это плохо закончится.
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13.11.2024 01:11 Відповісти
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
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13.11.2024 05:27 Відповісти
А кто был его подельником в Минобороны? Из-за таких сволочей на фронте гибнут украинские ребята !
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13.11.2024 06:33 Відповісти
Сподіваюсь всі депутати в єдиному пориві скасують в бюджеті на 25 рік статтю видатків на зарплати всім депутатам без виключення!
Бо це скотство отримувати зарплату з бюджету воюючої країни і красти як в останній день життя!

Зарплату депутатам взагалі треба скасувати як і всі на світі пільги!! Назавжди!!!
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13.11.2024 06:48 Відповісти
Пора вождю вже пам'ятники ставити , силіконові .
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13.11.2024 08:00 Відповісти
Так от чому лідер призначив день дбр .тому що вони шобло нетрогають. поки ті мародерять і з ним діляться
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13.11.2024 08:03 Відповісти
... ,, все чисто " .
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13.11.2024 08:07 Відповісти
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13.11.2024 08:33 Відповісти
Най воно йому боком вилізе!
Банду геть!
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13.11.2024 08:58 Відповісти
Люди добрі, не будьте такими жорстокими. Він ж не від партії Порошенко, він людина нашого потужного Лідера. Він свій. Трохи вкрав, з ким не буває.
Зрозуміти і вибачити
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13.11.2024 10:01 Відповісти
Що сказати ВІН тут ні до чого. Повертати гроші треба з донські і сина. Як каже Касай, вони дорослі.
Фінансова мусить блокувати майно доки не будуть сплачені податки з незадекларованих "зароблених" міліонів + пєня + інфляція + штраф + неможливість зайняття цими особами державних посад.
Як в Європі. Ми ж в Європу ідемо чи ні?
А так то взагалі, великі питання до беб, набу, сап, фінансової ...( Скільки вам там ще броньованих бюджетників-дармоїдів?) ....
.....чому про такі справи повідомляють журналісти а не ви? За що вас ВСІХ годують???
Посадили би тоді на початку Касая за куртки, і не було би всього цього наступного схематозу.
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13.11.2024 10:06 Відповісти
Чому ми не в НАТО?
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13.11.2024 10:57 Відповісти
Це вже не перший випадок зашквара - придбання нерухомості за кордоном з сумнівним джерелом походження коштів від Слуг урода. Вони ж не готівкою вивозять кошти для придбання нерухомості- то як таке відбувається і це питання до Нацбанку який контролює банківську систему України, а якщо готівка ти питання до митниц
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13.11.2024 11:11 Відповісти
это другое, да Отупевшие зелеДрочеры??
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13.11.2024 11:15 Відповісти
Передвиборна заповітна фраза, я вам скажу одне, що у нас буде все, але я не сказав що у вас буде все , шановні...
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13.11.2024 11:44 Відповісти
До 2019 года они помойкам шлялись, но 2019 год подкинул шанс. Теперь они озолотились с помощью одурманенных лохозавров. Часть из этих лохозавров до сих пор, уставившись в телевизор с улыбкой дауна и затуманенными глазами жует зеленую жувачку и балдеют от чувства того, что не дали клятому шоколаду себя грабить
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13.11.2024 11:53 Відповісти
ЗЕ!
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13.11.2024 12:07 Відповісти
А зліва новина про те що ми знову втратили території ! А це прямий зв'язок.
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13.11.2024 12:31 Відповісти
а де зелений муділа куницький слуга єврейського народа . де ця потвора придбала квартирку і де він взагалі може зєбанати знають ??????? може його десь ..замачілі.. і потрібно по списку квартальному чергового муділу привести до присяги ???????
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13.11.2024 12:54 Відповісти
а потом Трам выходит и говорит заморозка войны по линия боев. а че так ? и за спиной Украины говорят про переговоры.
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13.11.2024 13:26 Відповісти
Коли вас вже порозриває гади ,ось такі "патріоти" дорвались до влади і що найогидніше що це робится під час війни ,отак би заарештувати все майно всі кошти для ЗСУ ,але де там в нас такі і судді.
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13.11.2024 14:59 Відповісти
зато с холопов дерут три шкуры фин.мониторингом за купленный в рассрочку бензогенератор
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13.11.2024 16:02 Відповісти
****** твари мрази! люди последние 100 грн на армию, а эти гниды миллионы в карманы
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13.11.2024 16:28 Відповісти
Может кто то скажет что ЗЕ вообще об этом не знал? Нехватка дронов говоришь , донатов мало стало , ну ну.... Ответы под ногами лежат, так это благодаря Цензор Нет со ссылкой на https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-sluha-narodu-kasay-apartamenty-dubay/33199180.html Радио Свобода, продавило уже , дальше не куда.....
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13.11.2024 17:26 Відповісти
Цим вже нікого не здивуєш!
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13.11.2024 17:42 Відповісти
а може вона супер ескортниця насосала.
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13.11.2024 18:24 Відповісти
 
 