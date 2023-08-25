Племінник "слуги народу" Касая був бенефіціаром "турецької" компанії, у якої Міноборони втричі дорожче закупило "зимові" куртки, - УП. ВIДЕО

Журналісти з’ясували, що одним із власників турецької компанії, у якої Міноборони купило зимові куртки для ЗСУ втричі дорожче, був племінник "слуги народу" Геннадія Касая.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні УП.

"Одним із власників турецької компанії, яка отримала 30 мільйонів доларів від Міністерства оборони, і від якої відомство натомість отримало літні куртки замість зимових за завищеною в декілька разів вартістю, був племінник народного депутата президентської фракції "Слуга народу". Депутата, який входить до парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - йдеться в повідомленні.

За даними журналістів, постачальником "скандальних курток" для ЗСУ була турецька компанія Vector avia. Саме цій компанії Міноборони сплатило десятки мільйонів доларів.

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"Українські правоохоронці, виявляється, зацікавилися куртками ще у жовтні 2022. Тоді в Україну з Туреччини прямувала інша партія замовлення. І тоді ж українські митники звернули увагу на суперечливий факт. За документами з Туреччини до Молдови одяг виїхав за однією ціною, а з Молдови в Україну заїхав вже за в кілька разів вищою", - додав журналіст Ткач.

Компанію Vector Avia зареєстровано у Стамбулі, згідно з даними Торгової палати Стамбулу. Чинним директором та власником є Роман Плетньов. Журналісти дізналися, що до лютого 2023 другим власником компанії був 26-річний Олександр Павлович Касай - племінник нардепа "Слуги народу", члена комітету з питань оборони, безпеки та розвідки Геннадія Касая.

"До обрання у парламент Геннадій Касай був директором палацу спорту "Юність" компанії "Мотор Січ", нині підозрюваного у держзраді В'ячеслава Богуслаєва. Брат нардепа і батько гандболіста-бізнесмена багато років також працював у Богуслаєва. А сам ексспіввласник постачальника курток для ЗСУ також донедавна був гандболістом клубу "Мотор" того ж таки Богуслаєва", - йдетьс яв розслідуванні.

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