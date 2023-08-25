Племінник "слуги народу" Касая був бенефіціаром "турецької" компанії, у якої Міноборони втричі дорожче закупило "зимові" куртки, - УП. ВIДЕО
Журналісти з’ясували, що одним із власників турецької компанії, у якої Міноборони купило зимові куртки для ЗСУ втричі дорожче, був племінник "слуги народу" Геннадія Касая.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні УП.
"Одним із власників турецької компанії, яка отримала 30 мільйонів доларів від Міністерства оборони, і від якої відомство натомість отримало літні куртки замість зимових за завищеною в декілька разів вартістю, був племінник народного депутата президентської фракції "Слуга народу". Депутата, який входить до парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - йдеться в повідомленні.
За даними журналістів, постачальником "скандальних курток" для ЗСУ була турецька компанія Vector avia. Саме цій компанії Міноборони сплатило десятки мільйонів доларів.
"Українські правоохоронці, виявляється, зацікавилися куртками ще у жовтні 2022. Тоді в Україну з Туреччини прямувала інша партія замовлення. І тоді ж українські митники звернули увагу на суперечливий факт. За документами з Туреччини до Молдови одяг виїхав за однією ціною, а з Молдови в Україну заїхав вже за в кілька разів вищою", - додав журналіст Ткач.
Компанію Vector Avia зареєстровано у Стамбулі, згідно з даними Торгової палати Стамбулу. Чинним директором та власником є Роман Плетньов. Журналісти дізналися, що до лютого 2023 другим власником компанії був 26-річний Олександр Павлович Касай - племінник нардепа "Слуги народу", члена комітету з питань оборони, безпеки та розвідки Геннадія Касая.
"До обрання у парламент Геннадій Касай був директором палацу спорту "Юність" компанії "Мотор Січ", нині підозрюваного у держзраді В'ячеслава Богуслаєва. Брат нардепа і батько гандболіста-бізнесмена багато років також працював у Богуслаєва. А сам ексспіввласник постачальника курток для ЗСУ також донедавна був гандболістом клубу "Мотор" того ж таки Богуслаєва", - йдетьс яв розслідуванні.
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что ещё надо лохам ?
Крадуть, тягнуть як в останній раз.
https://www.youtube.com/watch?v=4MnGWb_zYxo
За даними верифікації Міністерства фінансів, 109 тисяч осіб, які отримували допомогу для ВПО, насправді проживали за кордоном.
Ці громадяни отримують допомогу від інших держав - і фактично більше не є внутрішньо переміщеними особами.
❗️Хвилиночку… Це виходить люди, які отримали ВПО, а потім поїхали за кордон, весь цей час отримували допомогу і від України, і від країни, в якій знаходяться?
Тобто люди так спокійно могли всі ці півтора роки отримувати виплати від обох держав, а тільки зараз Міністерство фінансів вирішило провести верифікацію???
Сто тисяч людей отримували виплати, яких не мало бути. А потім нам будуть розповідати, що в бюджеті не вистачає грошей 🤯
https://www.google.com/amp/s/www.unian.ua/society/ponad-100-tisyach-pereselenciv-vtratili-pravo-na-dopomogu-vid-derzhavi-shcho-stalos-novini-ukrajini-amp-12371475.html
Дуже цікава історія розгортається навколо «турецьких курток»МО. Справді, розслідувачі УП виявили одного винного в розкраданні слугу, якого не шкода… Це людина вже відпрацьованого Богуслаєва… Це зараз, а тоді в 2019 майбутній зрадник Богуслаєв був таким рідним «зеленим», що виділили округ навіть для його керівника заводського БК (уточнюю - БК в даному разі не боєкомплект, а Будинок Культури), якого включили до парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки [лобіювати інтереси Богуслаєва?]… а от іншого фігуранта - не злили [бо він близький до Єрмака?]
Але в чому сенс? Його виявила https://t.me/zakrytazona/1381 ЗАКРИТА ЗОНА:
«УП при цьому «не помітила» іншого, нинішнього власника турецької Vector avia - Плетньова? Все просто. Адже Касая «злити» у цій справі не шкода , а у Плетньова значно цікавіші і вищі зв'язки.
‼️Наприклад - серед компаній, де він був співзасновником, значиться ТОВ «Кийенергоінвест». Співзасновниця там же - Миленька Наталія Іванівна. Дивіться інфографіку. А її свекруха, Миленька Світлана - 2020 була співзасновницею іншої компанії, ТОВ «М.Є.П.» разом із Андрієм Єрмаком, нинішнім головою ОП. За три місяці його місце заступив батько, Борис Єрмак. У 2021 - компанія припинила існування
Це ще раз доводить, що Банкова в силу обставин вирішила публічно злити декого зі своїх, щоб за інформаційним шумов заховати себе і реально своїх (єрмакових).
Туреччина співпрацює з Росією не ввела жодних санкцій а наша влада саме в Туреччині закупила куртки таким чином допомагає коштами
Бо Туреччина допомагає Росії
Тобто Україна співпрацює з непотрібними їй країнами
Хоча пошити куртки Україна може і на своїй території
Так ні будемо ворогу допомагати або друзям ворога
Тому це можна вважати зрадою
Чому не замовили в українських швейних фабрик куртки? І надали б людям роботу
Здається поки такі некомпетентні особи управляють країною то про перемогу можемо тільки мріяти