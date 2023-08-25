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Племінник "слуги народу" Касая був бенефіціаром "турецької" компанії, у якої Міноборони втричі дорожче закупило "зимові" куртки, - УП. ВIДЕО

Журналісти з’ясували, що одним із власників турецької компанії, у якої Міноборони купило зимові куртки для ЗСУ втричі дорожче, був племінник "слуги народу" Геннадія Касая.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні УП.

"Одним із власників турецької компанії, яка отримала 30 мільйонів доларів від Міністерства оборони, і від якої відомство натомість отримало літні куртки замість зимових за завищеною в декілька разів вартістю, був племінник народного депутата президентської фракції "Слуга народу". Депутата, який входить до парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - йдеться в повідомленні.

За даними журналістів, постачальником "скандальних курток" для ЗСУ була турецька компанія Vector avia. Саме цій компанії Міноборони сплатило десятки мільйонів доларів.

Читайте: Висновки засідання антикорупційного комітету ВР: Документи щодо закупівлі Міноборони військових курток - справжні

"Українські правоохоронці, виявляється, зацікавилися куртками ще у жовтні 2022. Тоді в Україну з Туреччини прямувала інша партія замовлення. І тоді ж українські митники звернули увагу на суперечливий факт. За документами з Туреччини до Молдови одяг виїхав за однією ціною, а з Молдови в Україну заїхав вже за в кілька разів вищою", - додав журналіст Ткач.

Компанію Vector Avia зареєстровано у Стамбулі, згідно з даними Торгової палати Стамбулу. Чинним директором та власником є Роман Плетньов. Журналісти дізналися, що до лютого 2023 другим власником компанії був 26-річний Олександр Павлович Касай - племінник нардепа "Слуги народу", члена комітету з питань оборони, безпеки та розвідки Геннадія Касая.

"До обрання у парламент Геннадій Касай був директором палацу спорту "Юність" компанії "Мотор Січ", нині підозрюваного у держзраді В'ячеслава Богуслаєва. Брат нардепа і батько гандболіста-бізнесмена багато років також працював у Богуслаєва. А сам ексспіввласник постачальника курток для ЗСУ також донедавна був гандболістом клубу "Мотор" того ж таки Богуслаєва", - йдетьс яв розслідуванні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заступник Резнікова Шарапов намагався обманути антикоркомітет Ради та приніс на засідання зимову куртку для ЗСУ з іншого контракту, - Шабунін. ВIДЕО

Автор: 

Міноборони (7318) закупівлі (3355) Слуга народу (2810) Касай Геннадій (9)


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Топ коментарі
+69
Практично усі слуги народу ( урода Бені) зрадники і крахобори. Партія заслуговує на заборону, а її засновники на нари.
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25.08.2023 11:14
+63
азохенвей! і знову корупційний скандал, і знову "слуги наріда". А до багатьох так і не дішло. Навіть зараз.
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25.08.2023 11:06
+50
Депутата, який входить до парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Джерело:
От які гниди в нас відповідають за національну безпеку, оборону та розвідку.
Тепер запитання до тих 73% дебілів, які по-приколу і щоб було весело таких гнид привели на всі ті посади: А чого ж то путін напав на Україну? І ще, як вам там, весело *****, прикольно?
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25.08.2023 11:09
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А шо тут такого якщо Туреччина поставляє куртки росії (19:42)
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25.08.2023 11:52 Відповісти
племінник - звичайна шістка. на яку відкрили фірму
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25.08.2023 11:54 Відповісти
а ваш парашенка ліпєцкая фабріка свінарчюкі убіл брата єрмака !
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25.08.2023 12:01 Відповісти
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25.08.2023 12:02 Відповісти
Вдало підмічено.
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25.08.2023 21:31 Відповісти
Схоже, що іміджмейкери зеленого шута спеціально виставили його посміховиськом. Це 10 балів з 10 за троллінг!🤣
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25.08.2023 23:14 Відповісти
хейтери ідіть на ... Я цю фотку на робочий стіл фоном поставлю
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26.08.2023 07:34 Відповісти
ні, не поставлю, німбів не вистачає
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26.08.2023 07:35 Відповісти
Зелена дупа накрила Україну, облизуйтесь.
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25.08.2023 12:09 Відповісти
еякби не війна. то зелю чекала також доля що і Яніка, максимум три роки, але зараз сенат США наполягає про перевиборі президента України 2024 року, на що Дермак і компанія підтримують війну до нескінченності, інакше в'язниця, на всіх чекає, (бігти нема коду), а потім ми почуємо багато чого цікавого, як найліпший презедент насправді звичайний злодій та дрібний шулер
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25.08.2023 12:12 Відповісти
В тилу сидять ухилянти та різне бидло яке голосувало за цього мерзотника. Вони й проголосують таким чином знову якщо будуть вибори під час війни.
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25.08.2023 21:33 Відповісти
Зеленський з СН має зробити як з воєнкомами.
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25.08.2023 12:16 Відповісти
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25.08.2023 13:00 Відповісти
а звільнення ЗЕ усіх облвійськкомів у 2023 закінчиться тим же, що і звільнення всіх митників у 2019, виселення усіх екс-чиновників із Конча Заспи у 2020, посадки усіх топ-корупціонерів у 2021 та повернення із закордону усіх нардепів і чиновників у 2022.
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25.08.2023 13:47 Відповісти
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25.08.2023 12:18 Відповісти
Яка "несподіванка",блд! ЗЕмразь виявилася мраззю ..
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25.08.2023 12:19 Відповісти
Тільки дуже наївні люди вірять, що служака з якогось ОПУ, зміг провернути багатомільйонну аферу з задіянням міністерств. Ми живемо в країні, якою управляє організована корупційна група з єдиним керівником . Він маскується шмигалями, єрмаками, рєзніковими, а ті шурмами, малярами, "марафонами" але це не змінює суті.
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25.08.2023 12:23 Відповісти
Мінфін готує держбюджет війни на виживання, - Марченко
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25.08.2023 12:37 Відповісти
Це просто ганьба. Всю цю сімейку за грати
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25.08.2023 12:43 Відповісти
Усю "веселу зелену сімейку" треба за грати
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25.08.2023 12:55 Відповісти
Та ви шо, не може такого бути, щоб черговий корупційний скандал не пройшов повз партію самих чесних і самих порядних слуг... слуг російського народу
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25.08.2023 12:46 Відповісти
ну хорошая ж партия, чего *********?
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25.08.2023 12:53 Відповісти
Нажаль свідки зеленого братства так і не второпали кого обрали. Кажуть: та ви що, він лучший і дуже гарно вихований хлопчик...."ідіёти"
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25.08.2023 13:00 Відповісти
От ОПУ вниз спущены "планы по инкассации" каждому чиновнику! От самого большого, до самого маленького. Нардепы также участвуют и надзирают за процессом. Сдают кэш все! Кого-то из чинуш ловят, кого-то отмазывают, кого-то прессуют, потрошат и "обилечивают". Не обязательно дела доходят до судов. "Дойкой лохов" занимаются средние уровни "конторских". Но здесь важно понимать, что в эту систему втянуты все до единого чинуши в Украине! Без принятия плана по сдаче кэша в систему не возьмут! И система сама по себе не хочет ломаться! Т.к. все в кэше! И лохи, т.е. управленцы, и "конторские", т.е. те, кто надзирает и собирает со стола объедки. Все!
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25.08.2023 13:05 Відповісти
Так це ж тоді пісець.
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25.08.2023 13:26 Відповісти
Это ему куртки Порошенко подкинул
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25.08.2023 13:24 Відповісти
Порошенко підкинув рюкзаки Авакову. Можна погуглити.
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25.08.2023 16:01 Відповісти
Ахха. Какие там рюкзаки? Вы срусский битум кушали 2,5 года по втрое завышенной цене Гугли, зебилиха
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25.08.2023 16:51 Відповісти
Хто ми? А ти хто? Ану де адміністратор?
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25.08.2023 21:37 Відповісти
Зебилье, вроде тебя
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25.08.2023 21:39 Відповісти
Когда уже эта херня закончится......????
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25.08.2023 13:41 Відповісти
Коли зелені будуть на вербі сушитися. Іначе не вдасться !
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25.08.2023 20:10 Відповісти
О це я розумію профіт! 200%! як при торгівлі наркото! І все за гроші дурнуватих українців. Мої оплески! Браво!
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25.08.2023 13:47 Відповісти
Пдрси
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25.08.2023 14:42 Відповісти
..ніколи, ***, такого не було..і тут знову
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25.08.2023 14:57 Відповісти
зелені мародери!
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25.08.2023 15:04 Відповісти
резников уже сказал, что журналисты всё выдумали ?
что ещё надо лохам ?
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25.08.2023 16:08 Відповісти
Я навіть не здивований.
Крадуть, тягнуть як в останній раз.
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25.08.2023 17:21 Відповісти
Олексій Оскер звернувся до нардепів:"Складіть мандати, привітайте Україну"

https://www.youtube.com/watch?v=4MnGWb_zYxo
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25.08.2023 17:29 Відповісти
❗️❗️❗️ПОНАД 100 ТИСЯЧ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ВТРАТИЛИ ПРАВО НА ДОПОМОГУ ВІД ДЕРЖАВИ!

За даними верифікації Міністерства фінансів, 109 тисяч осіб, які отримували допомогу для ВПО, насправді проживали за кордоном.

Ці громадяни отримують допомогу від інших держав - і фактично більше не є внутрішньо переміщеними особами.

❗️Хвилиночку… Це виходить люди, які отримали ВПО, а потім поїхали за кордон, весь цей час отримували допомогу і від України, і від країни, в якій знаходяться?

Тобто люди так спокійно могли всі ці півтора роки отримувати виплати від обох держав, а тільки зараз Міністерство фінансів вирішило провести верифікацію???

Сто тисяч людей отримували виплати, яких не мало бути. А потім нам будуть розповідати, що в бюджеті не вистачає грошей 🤯
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25.08.2023 19:49 Відповісти
Вчителі повинні повернути, а як з цими хитро.... Бути?
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25.08.2023 19:50 Відповісти
Не пишіть дурниць на тему в якій не розумієтесь. Ніхто з тих хто знаходиться за кордоном не може отримати допомогу в Україні бо треба реєструватися в місцевих органах влади.
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25.08.2023 21:43 Відповісти
Ви в цьому впевнені в нашій країні, в якій в усіх рівні можливості!?

https://www.google.com/amp/s/www.unian.ua/society/ponad-100-tisyach-pereselenciv-vtratili-pravo-na-dopomogu-vid-derzhavi-shcho-stalos-novini-ukrajini-amp-12371475.html
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26.08.2023 15:49 Відповісти
Зелені летять без зупинку пробиваючи все більші глибини цинізму, і перевіряючи терпіння Українців!!!
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25.08.2023 20:12 Відповісти
а племяничка под бахмут?
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25.08.2023 21:00 Відповісти
Богуслаєв передав кацапам біля 200 моторів, А хто давав дозвіл на вивіз, ясна річ Шарапов. І мовчок !
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25.08.2023 21:47 Відповісти
Не может быть . Это всё Порешенко виноват.
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25.08.2023 22:37 Відповісти
Знав обох братів Касаїв ще по роботі на "мотор-січі". Їкла у них не стирчали, з людьми та підлеглими вони спілкувалися досить пристойно. Здивувало те що богуслаєв був безмежно терплячий до своїх заводських крадіїв, але батька цих Касаїв все ж таки вигнав з посади директору моторівського філіалу - мабуть зовсім знахабнів.
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25.08.2023 22:39 Відповісти
ну, все правильно, воруют, обычно, тихо.
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26.08.2023 11:42 Відповісти
Олександр https://t.me/bryhynets/9372 БРИГИНЕЦЬ. Нетелемарафон
Дуже цікава історія розгортається навколо «турецьких курток»МО. Справді, розслідувачі УП виявили одного винного в розкраданні слугу, якого не шкода… Це людина вже відпрацьованого Богуслаєва… Це зараз, а тоді в 2019 майбутній зрадник Богуслаєв був таким рідним «зеленим», що виділили округ навіть для його керівника заводського БК (уточнюю - БК в даному разі не боєкомплект, а Будинок Культури), якого включили до парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки [лобіювати інтереси Богуслаєва?]… а от іншого фігуранта - не злили [бо він близький до Єрмака?]
Але в чому сенс? Його виявила https://t.me/zakrytazona/1381 ЗАКРИТА ЗОНА:
«УП при цьому «не помітила» іншого, нинішнього власника турецької Vector avia - Плетньова? Все просто. Адже Касая «злити» у цій справі не шкода , а у Плетньова значно цікавіші і вищі зв'язки.
‼️Наприклад - серед компаній, де він був співзасновником, значиться ТОВ «Кийенергоінвест». Співзасновниця там же - Миленька Наталія Іванівна. Дивіться інфографіку. А її свекруха, Миленька Світлана - 2020 була співзасновницею іншої компанії, ТОВ «М.Є.П.» разом із Андрієм Єрмаком, нинішнім головою ОП. За три місяці його місце заступив батько, Борис Єрмак. У 2021 - компанія припинила існування
Це ще раз доводить, що Банкова в силу обставин вирішила публічно злити декого зі своїх, щоб за інформаційним шумов заховати себе і реально своїх (єрмакових).
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25.08.2023 22:45 Відповісти
Зрозумійте одне, електорат зеленського настілки зазомбований, що ніякі корупційні скандали не змінять настрою цих істот. шут знову буде президентом, "слуга народу" більшістю
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25.08.2023 23:07 Відповісти
А ви, лохи, йдіть в "армію відновлення" за мінімалку
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26.08.2023 00:40 Відповісти
Питання є. Як бути військовим? До зими не довго залишилось. Гроші навряд чи повернуть... Винуватців треба судити без застави як диверсантів. Бо то і є диверсія. Депутата під арешт до кінця слідства.
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26.08.2023 01:23 Відповісти
А Боневтік Оманський все відосіки пише і погрожує корупціонерам? Але ж своїм можна красти. Украли мільярд і всі мовчать.
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26.08.2023 07:41 Відповісти
Щось дуже багато гандонболистів розвелося навколо закупівль для хлопців на фронті, Держава Україна вже не витримує такої кількості хабарників і корупціонерів.
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26.08.2023 09:44 Відповісти
Закупили куртку по завищеним цінам і в Туреччині
Туреччина співпрацює з Росією не ввела жодних санкцій а наша влада саме в Туреччині закупила куртки таким чином допомагає коштами
Бо Туреччина допомагає Росії
Тобто Україна співпрацює з непотрібними їй країнами
Хоча пошити куртки Україна може і на своїй території
Так ні будемо ворогу допомагати або друзям ворога
Тому це можна вважати зрадою
Чому не замовили в українських швейних фабрик куртки? І надали б людям роботу
Здається поки такі некомпетентні особи управляють країною то про перемогу можемо тільки мріяти
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26.08.2023 10:23 Відповісти
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