"Слуга народу" Каптєлов знову не задекларував майно своєї родини у Москві, - "Схеми"

У декларації за 2025 рік народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Каптєлов не вказав нерухоме майно своєї родини в Москві.

Про це повідомляють "Схеми" (проєкт "Радіо Свобода"), інформує Цензор.НЕТ.

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Декларація нардепа

У декларації, яку Каптєлов подав 18 березня цього року, депутат вказав місце роботи дружини Євгенії – це "ОСП №195 ОКЦ ЮЗАО", але не зазначив, де саме ця установа розташована – лише, що це "юрособа, зареєстрована за кордоном".

Також у декларації немає даних про заробітну плату дружини депутата, тільки позначка – "член сім’ї не надав інформацію".

Водночас у розділі "грошові активи" нардеп задекларував, зокрема, 1 мільйон 250 тисяч рублів готівкою у власності Євгенії Каптєлової.

При цьому депутат не вказав, що його дружина, яка отримує зарплату в московській установі, володіє або користується будь-яким нерухомим майном у Росії.

У розслідуванні "Схем" ішлося про те, що третина квартири у Москві площею понад 100 квадратних метрів частково записана на дружину й дітей нардепа. "Схеми" порахували, що вартість їхньої частки квартири складає близько 6 мільйонів гривень.

Зазначається, що станом на дату публікації родина нардепа продовжує володіти цією нерухомістю.

У коментарі "Схемам" Каптєлов повідомив, що в його дружини немає нерухомості в Москві. На уточнення про те, що в декларації також не зазначене місце проживання його дружини в Росії, Каптєлов повідомив, що вона "не надала такої інформації".

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Подробиці розслідування

Раніше у розслідуванні "Схем" йшлося про те, що родина депутата виїхала з України за місяць до повномасштабного вторгнення Росії, а з грудня 2023 року дружина Каптєлова почала отримувати зарплату від "Об’єднання культурних центрів південно-західного адміністративного округу" у столиці РФ.

Крім того, у розслідуванні йдеться, що від 2015 року родина нардепа володіє частиною квартири у Москві – але згадок про це не було в попередніх деклараціях Каптєлова, як і немає в свіжій звітності.

У коментарі "Схемам" нардеп повідомив, що його дружина не володіє нерухомим майном у Москві, а інформації про те, де вона мешкає в РФ, вона "не надала".

Раніше Каптєлов також пояснював, що з моменту введення воєнного стану його дружина не перебуває в Україні, що "пояснюється правовими й фактичними обставинами".

"Мої діти не мають українського громадянства, а я юридично не маю офіційного статусу батька через обставини, на які не маю впливу", – зазначав народний обранець.

Водночас,у розслідуванні "Схем" йшлося, що відповідно до витягу з державного реєстру актів цивільного стану, Каптєлов досі значиться їхнім батьком і залишається у шлюбі з Євгенією Каптєловою.

Депутат стверджував, що про російську нерухомість родини йому невідомо. Він зазначав, що задекларував все своє майно, а також доходи дружини. Але тоді мав на увазі саме українські, а не її зарплату в московській бюджетній установі.

На уточнення, чи не вбачає він ризиків для державної безпеки у тому, що його близькі проживають в країні, яка розв’язала повномасштабну війну проти України, а він має статус народного депутата з доступом до різного ступеню й характеру інформації, Каптєлов відповів:

"Питання, пов’язані з моїм особистим життям, є виключно приватними і не впливають на виконання моїх обов’язків народного депутата України. У своїй діяльності я завжди керуюсь інтересами держави і дію в межах закону".

Окрім цього, журналісти "Схем" з’ясували, що депутат від "Слуги народу" декілька разів під час повномасштабного вторгнення виїжджав за кордон – дати цих виїздів збігаються з поїздками його дружини з РФ до Туреччини.

Депутат пояснював, що поїздки "здійснювались з офіційною метою та у зв’язку з особистими обставинами", але так і не надав на прохання журналістів копії відповідних відряджень.

Після розслідування "Схем" НАБУ та САП почали розслідування кримінального провадження щодо можливого внесення недостовірної інформації народним депутатом від фракції "Слуга народу" Романом Каптєловим.

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