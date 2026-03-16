Коттеджи в Буковеле и поместье под Киевом: семьи трех столичных оперативников Киберпола обзавелись имуществом на миллионы долларов, - Bihus.Info. ВИДЕО

Семьи трёх оперативников Департамента киберполиции Нацпола — Евгения Горбунова, Гурама Гиндии и Игоря Теряника — за последние три года одновременно приобрели недвижимость на сумму в несколько миллионов долларов.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации расследователей, Горбунов, Гиндия и Теряник попали в ряды Киберполиции в 2023 году. До этого мужчины вместе работали сначала в Департаменте защиты экономики НПУ Харьковской области, затем в областном Департаменте стратегических расследований, откуда впоследствии перевелись в Киев.

Имущество на миллионы 

Bihus.Info отмечается, что имущественное положение семей начало существенно улучшаться после синхронного перевода всех троих в Департамент киберполиции Украины.

Родственники трех оперативников Нацпола скупили элитку на миллионы долларов

В частности, в 2023 году мать Игоря Теряника и жена Евгения Горбунова инвестировали в апартаменты в отеле "Glacier Premium Apartments". Отельный комплекс позиционирует себя как премиальный, на момент продажи квадратный метр стоил от $4000.

По оценке журналистов, по рыночным ценам эта инвестиция обошлась бы матери Теряника как минимум в $110 000, а жене Горбунова — в $160 000.

Инвестиции обеих женщин в Буковеле не ограничились только "Glacier". Кроме апартаментов у них появились коттеджи в "AMA Family Resort". Это жилой комплекс на 30 коттеджей, который позиционирует себя как комплекс европейского уровня. Также коттедж в "АМА" приобрел и отец их коллеги из Киберполиции Гурама Гиндии. Согласно рыночным ценам, эти коттеджи должны были обойтись родственникам трех киберполицейских как минимум по $400 000 каждый.

Несмотря на то, что Горбуновы свой коттедж продали, журналисты предполагают, что эта продажа была фиктивной.

Кроме того, журналисты Bihus.Info зафиксировали, что автомобиль, зарегистрированный на жену Горбунова, регулярно выезжает с территории закрытого коттеджного городка под Киевом "Квітка полонини", где в мае 2025 года женщина купила землю. Дома в этом коттеджном городке сейчас стоят $400 000.

Смотрите также: Стать "музыкантом" за $5 тысяч: с артистом Петром Черным из Украины могли выехать как минимум пять мужчин, — Bihus.Info. ВИДЕО

Инвестиции в недвижимость

Как отмечают журналисты, после перевода в Киберполицию Горбуновой и Гиндии их матери начали заниматься бизнесом и синхронно вошли в две компании. Одна торгует зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных. Вторая – с основным видом деятельности – вспомогательная деятельность в сфере транспорта.

Показательно, что до этого женщины официально бизнесом не занимались.

Кроме того, журналисты заметили, что теща Горбунова – Наталья Линчук и дядя Гурама Гиндии – Вианор Бобуа, совместно инвестировали в более 160 м² коммерческих помещений в одном из самых дорогих ЖК Киева – "Новопечерские липки". По рыночным ценам такие помещения сейчас стоят не менее $560 000 без ремонта.

Bihus.Info отмечает, что официальных доходов на такие приобретения не было ни у кого из вышеупомянутых родственников киберполицейских.

Смотрите также: Семья главы прокуратуры Одесской области Сватка приобрела две квартиры и Range Rover за полцены, - Bihus.Info. ВИДЕО

Что ответили киберполицейские 

В телефонном разговоре Евгений Горбунов не ответил на вопросы журналистов об элитной недвижимости семьи.

Гурам Гиндия предоставил письменный ответ, в котором отметил, что не имеет никакого отношения к инвестициям родственников, но предполагает, что средства на них отец, мать и дядя могли взять из наследства от его деда.

Игоря Теряника уволили из Киберполиции в 2024 году за вождение в нетрезвом виде. Инвестиции матери Теряник также объяснил наследством от отца, но отказался озвучивать детали.

Смотрите также: Элитные автомобили, недвижимость и российские паспорта: что нашли журналисты Bihus.Info у семьи чиновника БЭБ из Волыни. ВИДЕО

Їбать, особєнно Гурам Гіндія. Ну зразу по лицю видно, що він кібер поліцейський
показать весь комментарий
16.03.2026 22:38 Ответить
та да саме рвади цих гандонів гинуть наші хлопці.
показать весь комментарий
16.03.2026 22:41 Ответить
Не заздріте - вони живуть своє краще життя. Кому могила, а кому дім на Мальдівах.
показать весь комментарий
16.03.2026 23:46 Ответить
по нормальному що Гурам що Ігор заслуговують єкскурсію в посадку з ритям інженерної ями.
показать весь комментарий
16.03.2026 22:58 Ответить
Рожи типичных хацкеров.
показать весь комментарий
16.03.2026 22:40 Ответить
Ну горбунов ще ьільш менш схожий. А оті двоє: горила і гопник в папахє. Це пздц. В них хоч вища освіта є блд?
показать весь комментарий
16.03.2026 22:41 Ответить
Хоча чого це я? Я шо з глузду з"їхав? Яка вища освіта в міліцію.
показать весь комментарий
16.03.2026 22:44 Ответить
Этих траглодитов кто-то просто заслал оптом на должности кротами выполнять заказы с левой зарплатой. Обычное явление.
показать весь комментарий
16.03.2026 22:57 Ответить
Так це ж лише та частина яка знаходиться в Україні.
Для родин трьох столичних оперативників Кіберполу це як собачі будки!
показать весь комментарий
16.03.2026 22:42 Ответить
Брали кіберхабарі, міністр цифрової трансформації, жити по новому
показать весь комментарий
16.03.2026 22:44 Ответить
Шахрайство працює в кіберполіції.
Це не новина.
показать весь комментарий
16.03.2026 22:44 Ответить
И что
показать весь комментарий
16.03.2026 22:47 Ответить
А нічо. Людина з вищою освітою замітає вулиці, а скот який єлі закінчив 9 класів середньозагальної школи рубить бабло в кібер поліції. Отака у нас держава. Доречі у людоловів теж +\- 9 классов образованія. Думай ТЕ
показать весь комментарий
16.03.2026 22:51 Ответить
***, де собі знайти якогось дєдушку чи бабушка, щоб спадкувати оксігенну спадщину для інвестицій в Буковель??? Це ******** колись закінчиться з цими псевдо охоронними організмами?
показать весь комментарий
16.03.2026 22:49 Ответить
Кажуть шо такі ділки шантажують людей. Типу вислала хлопцю чи чоловіку циці - получила статтю "за розповсюдження порно". Таке широке трактування. Того ж ША-буніна так шантажували.
А люди ж бояться по перше тюрьми за дурницю на рівному місці, по друге бояться сізо з "позорною статтею" !!!!
Мінтовська мафія навіть висравшись те лайно понюхає - чи не можно якусь користь витиснути з отриманого! Просто так палець о палець не вдарять
показать весь комментарий
16.03.2026 22:49 Ответить
"Україно, Україно, подивись на себе: в твоїй хаті сидить Гіндія і сміється з тебе..."
показать весь комментарий
16.03.2026 22:51 Ответить
І це звичайні "оперативники"... У керівника департаменту, доходи в рази більші.
показать весь комментарий
16.03.2026 22:52 Ответить
Питаємо гухл:

Корумповані працівники кіберполіції використовують своє службове становище та доступ до конфіденційної інформації для отримання неправомірної вигоди. Це може включати різноманітні незаконні схеми, які відрізняються від їхньої офіційної заробітної плати (яка може сягати 50 000 грн).
Набір до Національної поліції

Основні способи, якими вони можуть зловживати своїм положенням, включають:

"Кришування" кіберзлочинців: Замість того, щоб розслідувати справи, пов'язані з шахрайством в інтернеті, хакерськими атаками чи розповсюдженням шкідливого програмного забезпечення, корумповані офіцери можуть отримувати хабарі від злочинних угруповань за невтручання або попередження про можливі рейди чи розслідування.Продаж конфіденційної інформації: Вони можуть продавати бази даних, інформацію про жертв кіберзлочинів або деталі запланованих операцій стороннім особам чи іншим злочинцям. Кіберполіція розслідує справи, що стосуються великих сум грошей та втручання в державні реєстри, що робить цю інформацію особливо цінною.Вимагання коштів: Корумповані працівники можуть вимагати гроші у підозрюваних або навіть у потерпілих під приводом "вирішення питання", закриття кримінального провадження або повернення викрадених даних чи коштів.Участь у кіберзлочинах: У деяких випадках вони можуть безпосередньо брати участь у кіберзлочинній діяльності, використовуючи своє обладнання, навички та ресурси поліції для особистого збагачення.Фальсифікація доказів: Вони можуть фальсифікувати докази, щоб звинуватити невинних людей або, навпаки, виправдати справжніх злочинців за хабарі.
Мережа UPLAN +2
Боротьба з корупцією в правоохоронних органах є складним завданням, існують спеціальні підрозділи, такі як Департамент стратегічних розслідувань НПУ, які займаються питаннями протидії організованій злочинності та корупції. Громадяни, які стикаються з подібними ситуаціями, повинні звертатися за допомогою до внутрішньої безпеки поліції, прокуратури або до https://ticket.cyberpolice.gov.ua/send Департаменту Кіберполіції через офіційні канали, щоб повідомити про правопорушення.
Департамент Кіберполіції +1
показать весь комментарий
16.03.2026 22:53 Ответить
А ви трамп трамп, тут свої вилупки роблять більше поганого для країни ніж хтось.
Уявіть скільки можна було закупити для війська якби не крали!?
показать весь комментарий
16.03.2026 22:56 Ответить
Трамп наш Слоняра 🐘🐘🐘
показать весь комментарий
16.03.2026 22:58 Ответить
Вони просто працювали 24/7/365 заради України. І Україна щедро їх винагородила.
показать весь комментарий
16.03.2026 23:00 Ответить
Не здивуюсь якщо виявиться що усі вони мають УБД, інвалідність, нагородну зброю та якийсь орден.
показать весь комментарий
16.03.2026 23:04 Ответить
Як не випадок, то мав пращурів підпільних міліонерів за радянські часи!
показать весь комментарий
16.03.2026 23:09 Ответить
габарі від тьоток з онліфанс
показать весь комментарий
16.03.2026 23:12 Ответить
Кіберполіція кришує електронні казино. Саме для "доїння" таких структур вона і була створена. Це їх основна діяльність, а все інше (офіційна мета) для легалізації. Тепер їх дах, завдяки призначенню міністром оборони Федорова, тільки посилився, а прибутки тандема зєлєнского-єрмака зросли.
показать весь комментарий
16.03.2026 23:15 Ответить
Країна мрії зелі
показать весь комментарий
16.03.2026 23:21 Ответить
Хто шо пасе, той з того і харчується.
показать весь комментарий
16.03.2026 23:33 Ответить
Ну. І нафіга це 'добро' в Києві., оці 'з 'грязі та в князі'?
показать весь комментарий
16.03.2026 23:36 Ответить
Так усі на хфермі Гурамчика ********* прополювали- мамай клянусь!!!!
показать весь комментарий
16.03.2026 23:43 Ответить
Які молоді, а вже мільйонери.
Бо працювали потужно і незламно.
І що далі? А нічого.
Кодло своїх не чіпатиме.
показать весь комментарий
16.03.2026 23:49 Ответить
Видно хлопці щось вигідно продали! Можливо навіть і совість...
показать весь комментарий
17.03.2026 00:05 Ответить
А ви віддавайте за них життя. Ми бруд під ногами цих покидьків, які тяльки хапають нас, кидають на яму і силою на смерть нездатних воювати, доки все це бандво знущається з наших родичів, грабує мільярди і плює нам в обличчя.
показать весь комментарий
17.03.2026 00:34 Ответить
 
 