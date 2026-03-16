Коттеджи в Буковеле и поместье под Киевом: семьи трех столичных оперативников Киберпола обзавелись имуществом на миллионы долларов, - Bihus.Info. ВИДЕО

Семьи трёх оперативников Департамента киберполиции Нацпола — Евгения Горбунова, Гурама Гиндии и Игоря Теряника — за последние три года одновременно приобрели недвижимость на сумму в несколько миллионов долларов.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По информации расследователей, Горбунов, Гиндия и Теряник попали в ряды Киберполиции в 2023 году. До этого мужчины вместе работали сначала в Департаменте защиты экономики НПУ Харьковской области, затем в областном Департаменте стратегических расследований, откуда впоследствии перевелись в Киев.

Имущество на миллионы

Bihus.Info отмечается, что имущественное положение семей начало существенно улучшаться после синхронного перевода всех троих в Департамент киберполиции Украины.

В частности, в 2023 году мать Игоря Теряника и жена Евгения Горбунова инвестировали в апартаменты в отеле "Glacier Premium Apartments". Отельный комплекс позиционирует себя как премиальный, на момент продажи квадратный метр стоил от $4000.

По оценке журналистов, по рыночным ценам эта инвестиция обошлась бы матери Теряника как минимум в $110 000, а жене Горбунова — в $160 000.

Инвестиции обеих женщин в Буковеле не ограничились только "Glacier". Кроме апартаментов у них появились коттеджи в "AMA Family Resort". Это жилой комплекс на 30 коттеджей, который позиционирует себя как комплекс европейского уровня. Также коттедж в "АМА" приобрел и отец их коллеги из Киберполиции Гурама Гиндии. Согласно рыночным ценам, эти коттеджи должны были обойтись родственникам трех киберполицейских как минимум по $400 000 каждый.

Несмотря на то, что Горбуновы свой коттедж продали, журналисты предполагают, что эта продажа была фиктивной.

Кроме того, журналисты Bihus.Info зафиксировали, что автомобиль, зарегистрированный на жену Горбунова, регулярно выезжает с территории закрытого коттеджного городка под Киевом "Квітка полонини", где в мае 2025 года женщина купила землю. Дома в этом коттеджном городке сейчас стоят $400 000.

Инвестиции в недвижимость

Как отмечают журналисты, после перевода в Киберполицию Горбуновой и Гиндии их матери начали заниматься бизнесом и синхронно вошли в две компании. Одна торгует зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных. Вторая – с основным видом деятельности – вспомогательная деятельность в сфере транспорта.

Показательно, что до этого женщины официально бизнесом не занимались.

Кроме того, журналисты заметили, что теща Горбунова – Наталья Линчук и дядя Гурама Гиндии – Вианор Бобуа, совместно инвестировали в более 160 м² коммерческих помещений в одном из самых дорогих ЖК Киева – "Новопечерские липки". По рыночным ценам такие помещения сейчас стоят не менее $560 000 без ремонта.

Bihus.Info отмечает, что официальных доходов на такие приобретения не было ни у кого из вышеупомянутых родственников киберполицейских.

Что ответили киберполицейские

В телефонном разговоре Евгений Горбунов не ответил на вопросы журналистов об элитной недвижимости семьи.

Гурам Гиндия предоставил письменный ответ, в котором отметил, что не имеет никакого отношения к инвестициям родственников, но предполагает, что средства на них отец, мать и дядя могли взять из наследства от его деда.

Игоря Теряника уволили из Киберполиции в 2024 году за вождение в нетрезвом виде. Инвестиции матери Теряник также объяснил наследством от отца, но отказался озвучивать детали.

