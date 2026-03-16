Котеджі в Буковелі та маєток під Києвом: родини трьох столичних оперативників Кіберполу обзавелися майном на мільйони доларів, - Bihus.Info. ВIДЕО
Родини трьох оперативників Департаменту кіберполіції Нацполу – Євгена Горбунова, Гурама Гіндії та Ігоря Теряника - за останні роки три роки одночасно обзавелися нерухомістю на кілька мільйонів доларів.
Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Infо, повідомляє Цензор.НЕТ.
За інформацією розслідувачів, Горбунов, Гіндія та Теряник потрапили до лав Кіберполіції у 2023-му. До того чоловіки разом працювали спочатку в Департаменті захисту економіки НПУ Харківщини, потім в обласному Департаменті стратегічних розслідувань, звідки в подальшому перевелися у Київ.
Майно на мільйони
Bihus.Info зазначаються, що майновий стан родин почав суттєво покращуватися після синхронного переведення усіх трьох до Департаменту Кіберполіції України.
Зокрема, у 2023-му мати Ігоря Теряника та дружина Євгена Горбунова інвестували у апартаменти у готелі "Glacier Premium Apartments". Готельний комплекс позиціонує себе як преміальний, на момент продажу квадратний метр стартував від $4000.
Згідно з оцінкою журналістів, за ринковими цінами ця інвестиція мала б обійтися матері Теряника щонайменше у $110 000, а дружині Горбунова у $160 000.
Інвестиції обидвох жінок у Буковелі не обмежились лише "Glacier", окрім апартаментів у них з’явилися котеджі у "AMA Family Resort". Це житловий комплекс на 30 котеджів, який позиціонує себе як комплекс європейського рівня. Також котедж в "АМА" придбав і батько їхнього колеги з Кіберполіції Гурама Гіндії. Згідно з ринковими цінами, ці котеджі мали б обійтися рідні трьох кіберполіцейських щонайменше по $400 000 кожен.
Попри те, що Горбунови свій котедж продали, журналісти припускають, що цей продаж був фіктивним.
Окрім цього журналісти Bihus.Infо зафіксували, що автівка зареєстрована на дружину Горбунова регулярно виїздить з території закритого котеджного містечка під Києвом "Квітка полонини", де у травні 2025 жінка купила землю. Будинки у цьому котеджному містечку нині коштують $400 000.
Інвестиції в нерухомість
Як зазначають журналісти, після переведення до Кіберполіції Горбунова та Гіндії їхні матері почали займатися бізнесом і синхронно зайшли у дві компанії. Одна торгує зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Друга – з основним видом діяльності – допоміжна діяльність у сфері транспорту.
Показово, що до того жінки бізнесом офіційно не займалися.
Окрім цього, журналісти помітили, що теща Горбунова – Наталя Лінчук та дядько Гурама Гіндії – Віанор Бобуа, спільно інвестували у понад 160м2 комерційних приміщень в одному з найдорожчих ЖК Києва – "Новопечерські липки". Такі за ринковими цінами нині коштують щонайменше $560 000 без ремонту.
Bihus.Infо зауважують, що офіційних доходів на такі придбання не було ні в кого з вищезгаданої рідні кіберполівців.
Що відповіли кіберполіцейські
У телефонній розмові Євген Горбунов не відповів на запитання журналістів про елітне майно родини.
Гурам Гіндія надав письмову відповідь у якій зазначив, що не має жодного стосунку до інвестицій рідні, але припускає, що кошти на них батько, мати та дядько могли взяти зі спадку від його дідуся.
Ігоря Теряника звільнили з Кіберполіції у 2024-му за п’яне водіння. Інвестиції матері Теряник також пояснив спадком від батька, але відмовився озвучувати деталі.
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