Родина очільника прокуратури Одещини Сватка придбали дві квартири та Range Rover за пів ціни, - Bihus.Info. ВIДЕО

Головний прокурор Одещини Андрій Сваток та його дружина придбали дві квартири, паркомісце та Range Rover за цінами значно нижчими за ринкові.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Призначення

Журналісти нагадали, що генпрокурор Руслан Кравченко призначив Сватка очільником Одеської обласної прокуратури у липні 2025 року.

До цього Сватко кілька років був першим заступником керівника прокуратури Київської області.

Майно "зі знижками"

Аналізуючи декларацію головного прокурора Одещини, журналісти звернули увагу на задекларовану вартість сімейної нерухомості, яка виявилася суттєво нижчою за ринкову. Йдеться про дві квартири та паркомісце в елітному клубному будинку в центрі Києва.

У 2019 році Сваток оформив на себе квартиру площею майже 130 квадратів у згаданому будинку. Задекларована вартість житла – близько $90 тисяч. Водночас, аналогічні квартири в цьому клубному будинку коштували приблизно $180 тисяч.

У тому ж році нинішня дружина Сватка Алла придбала паркомісце в цьому ж будинку за 97 тисяч гривень, хоча схожі паркомісця нині продають тут за приблизно за $50 тисяч (різниця майже в 14 разів).

У 2020 році Алла Сваток придбала в цьому комплексі ще одну квартиру – на 60 квадратних метрів – і теж за ціною майже вдвічі нижчою за ринкову.

У 2023 році вона придбала автомобіль Range Rover за $35 тисяч, попри те, що в архівному оголошенні про продаж цього самого авто йшлося про $55 тисяч.

У журналістів виникли сумніви і щодо джерел походження коштів у подружжя Сватків на дві квартири в клубному будинку в центрі Києва.

Оскільки незадовго до оформлення першої, більшої квартири, прокурор задекларував грошові подарунки від двох своїх бабусь – приблизно по пів сотні тисяч доларів від кожної.

Пояснення прокурора

Сваток пояснив журналістам, що "один із його дідусів працював директором державного цукрового заводу, який згодом приватизували". Після його смерті кошти перейшли бабусі, а вже від неї – прокурору.

"Інша бабуся, як припускає прокурор, разом із чоловіком володіла землею, яку вони продали – саме так вона нібито й отримала заощадження. Втім, ні про місце розташування цих ділянок, ні про їхні характеристики Сваток згадати не зміг", - йдеться у розслідуванні.

Щодо походження грошей дружини на квартиру в клубному будинку Сваток зазначив, що вона мала задекларовані кошти на придбання нерухомості, адже в декларації за 2019 рік, коли Алла Сваток уперше з’являється як член сім’ї декларанта, вказано близько $200 тисяч її готівкових активів.

Втім, пояснити походження цих коштів прокурор не зміг. За його словами, коли виник обов’язок внести відомості до декларації, він, з поваги до особистого життя дружини до шлюбу, зазначив суму, яку вона сама й повідомила.

