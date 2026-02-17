Родина очільника прокуратури Одещини Сватка придбали дві квартири та Range Rover за пів ціни, - Bihus.Info. ВIДЕО

Головний прокурор Одещини Андрій Сваток та його дружина придбали дві квартири, паркомісце та Range Rover за цінами значно нижчими за ринкові.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Призначення 

Журналісти нагадали, що генпрокурор Руслан Кравченко призначив Сватка очільником Одеської обласної прокуратури у липні 2025 року.

До цього Сватко кілька років був першим заступником керівника прокуратури Київської області.

Майно "зі знижками" 

Аналізуючи декларацію головного прокурора Одещини, журналісти звернули увагу на задекларовану вартість сімейної нерухомості, яка виявилася суттєво нижчою за ринкову. Йдеться про дві квартири та паркомісце в елітному клубному будинку в центрі Києва.

  • У 2019 році Сваток оформив на себе квартиру площею майже 130 квадратів у згаданому будинку. Задекларована вартість житла – близько $90 тисяч. Водночас, аналогічні квартири в цьому клубному будинку коштували приблизно $180 тисяч.
  • У тому ж році нинішня дружина Сватка Алла придбала паркомісце в цьому ж будинку за 97 тисяч гривень, хоча схожі паркомісця нині продають тут за приблизно за $50 тисяч (різниця майже в 14 разів). 
  • У 2020 році Алла Сваток придбала в цьому комплексі ще одну квартиру – на 60 квадратних метрів – і теж за ціною майже вдвічі нижчою за ринкову.
  • У 2023 році вона придбала автомобіль Range Rover за $35 тисяч, попри те, що в архівному оголошенні про продаж цього самого авто йшлося про $55 тисяч.

У журналістів виникли сумніви і щодо джерел походження коштів у подружжя Сватків на дві квартири в клубному будинку в центрі Києва.

Оскільки незадовго до оформлення першої, більшої квартири, прокурор задекларував грошові подарунки від двох своїх бабусь – приблизно по пів сотні тисяч доларів від кожної.

Пояснення прокурора

Сваток пояснив журналістам, що "один із його дідусів працював директором державного цукрового заводу, який згодом приватизували". Після його смерті кошти перейшли бабусі, а вже від неї – прокурору.

"Інша бабуся, як припускає прокурор, разом із чоловіком володіла землею, яку вони продали – саме так вона нібито й отримала заощадження. Втім, ні про місце розташування цих ділянок, ні про їхні характеристики Сваток згадати не зміг", - йдеться у розслідуванні.

Щодо походження грошей дружини на квартиру в клубному будинку Сваток зазначив, що вона мала задекларовані кошти на придбання нерухомості, адже в декларації за 2019 рік, коли Алла Сваток уперше з’являється як член сім’ї декларанта, вказано близько $200 тисяч її готівкових активів.

Втім, пояснити походження цих коштів прокурор не зміг. За його словами, коли виник обов’язок внести відомості до декларації, він, з поваги до особистого життя дружини до шлюбу, зазначив суму, яку вона сама й повідомила.

Топ коментарі
Вони просто і відверто насміхаються над народом . Бо знають , шо їм все одно нічого не загрожує .
17.02.2026 03:38 Відповісти
Цирк на дроті. Наша країна невиліковна !
17.02.2026 00:41 Відповісти
Було би дивно, як би цього не було. Чесні прокурори давно вже вимерли як мамонти. На жаль ці люди мають забезпечувати законність в країні, але трапляється НАВПАКИ
17.02.2026 00:44 Відповісти
мабуть на ОЛХі. Там інколи можно щось дешево купити.
17.02.2026 00:35 Відповісти
"Купівля за ціною нижче риночної", чиновником, чи його близькими - це такий "евфемізм" для натяку на ХАБАР...
17.02.2026 06:02 Відповісти
неї ще нелікували...
17.02.2026 09:55 Відповісти
Блін.... Хтось колись поділиться де можна за безцінь купити собі житло, машину, і не одне і не одну!!!??? Будь ласка!!)))
17.02.2026 00:45 Відповісти
Нехай ще поділиться як заробити такі кошти чесно працюючі на державній службі.
Щодо вимерлих прокурорів. Це не так і чесних прокурорів і чесних суддів достатньо али вони ніколи не по раплять на керівні посади і не потрапляють, бо для вибудованої корупційної системи в нашій країні, вважається злочином, бо можуть заразити чесністю інших, а це як смертельна хвороба, як сказ і короновірус разом взяті.
Кравченко дійсно робив дивні призначення на очільників обласних прокуратур і їх замів. Всі або його сокурсники або його замів та їх родичі, можливо перед цим ще зважували на вагах статки, маєтки.... і все таке. Перемагав той хто був в цьому «важковаговиком» і облегшеними здобутками в області знання права.
17.02.2026 05:31 Відповісти
уних це називається "рєшіть вапрос"
17.02.2026 00:59 Відповісти
Бурят, їй-богу бурят 😸
17.02.2026 02:03 Відповісти
Так діла не буде. Треба призначати головую НАБУ Ляшка і видати пару вагонів набоїв.
17.02.2026 02:25 Відповісти
Короче малину на даче сажали и продавали
17.02.2026 02:46 Відповісти
І полуниці
17.02.2026 05:32 Відповісти
Помилково думають що не загрожує. Час прийде.
17.02.2026 10:55 Відповісти
Тю, так тож знижки для інваліда, УБД, лівідатора ЧАЕС, афганця, учасника 2і світовоі, і т.д....
17.02.2026 06:47 Відповісти
Але винні у всьому кляті "ухилянти", які відмовляються забиватись заради таких прокурорів.
Звичайні люди можуть прожити в будь-якій іншій країні і лише для прокурорів з депутатами ця земля "свята".
17.02.2026 07:48 Відповісти
Насосала
17.02.2026 08:13 Відповісти
Давно відомо, що прокурватура, мусарня і суди - то філія парашних спецслужб.
17.02.2026 08:17 Відповісти
Фінмоніторинг їх не перевіряє?
17.02.2026 08:30 Відповісти
Всього прокурвів в державі кілька десятків тисяч, а суддів взагалі нема і одного десятка тисяч. На мій погляд не може такого бути, щоб з усіх громадян України не можна знайти таку кількість порядних, совісних людей! Але ж відбір на ці посади здійснюють різні мерзотники "в квадраті", яких у владу обирають масові мерзотники дрібних калібрів. І дати раду тому обороту мерзотників в Україні нема кому зараз і не видно, що так не буде в майбутньому.
17.02.2026 08:30 Відповісти
тут любе прізвище вставляй з очільників прокуратур України і буде +/- такий самий результат . В боротьбі з корупцією , на жаль перемагає корупція .
17.02.2026 08:34 Відповісти
Прокуратура перша корумпована ланка в Україні.
17.02.2026 09:38 Відповісти
Курви продажні! Дай боже, ВІЙСЬКОВІ швидко вас виведуть на чисту воду! Тільки великі строки в тюрьмі та конфіскація майна спасуть Україну. Але, при зе-падлі це не можливо!
17.02.2026 10:20 Відповісти
Чилавєк умєєт жить. Ех, Сваток Сваток... І сам спалився і керівництво підставив. Ну шо, хором: ганьбааааааа
17.02.2026 10:55 Відповісти
Вони на таку роботу спеціально йдуть, щоб красти.
18.02.2026 11:13 Відповісти
Ніхто йому нічого не зробить,в нас усі такі чиновники.
18.02.2026 20:14 Відповісти
 
 