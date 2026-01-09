Прокурора Ганілова, якому надали службове житло, раніше звільняли з ОГП через недекларування квартири, - ЦПК
Прокурора Олександра Ганілова, якому надали службове житло у Києві, раніше звільняли з органів прокуратури через недекларування квартири, якою прокурор користувався безкоштовно.
Про це повідомили у Центрі протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"В Офісі генпрокурора заявили, що надання житла Ганілову не є подякою за його участь у справі Магамедрасулова та угоді з нардепом Христенком. Мовляв, Ганілов та деякі інші працівники перебували у черзі на службове житло понад 10 років та мали підстави для його отримання.
Так довго стояв у черзі, але отримав житло лише після активної участі у фейковій справі Магамедрасулова та укладення угоди з Христенком", - зазначили там.
У ЦПК зауважили, що Ганілов із 2019 по 2021 року не працював у прокуратурі, оскільки був звільнений за підсумками атестації.
"А тепер увага: його звільнили, серед іншого, за недекларування квартири у Києві, якою прокурор користувався безкоштовно.
Додамо, що в Офісі генпрокурора заявили, що Ганілов є батьком 5 дітей, тому потребує квартири площею аж 110 квадратів.
Водночас дружина Ганілова та діти проживають в Івано-Франківській області. Один з доказів - постанова суду про пʼяне водіння дружини прокурора", - додали у Центрі протидії корупції.
Підсумок
"Зливав справу про побиття активістів харківського Майдану охороною Кернеса. Працював під керівництвом Дмитра "Тенора" Басова, підозрюваного у найгучнішій корупційній справі за останній час.
Не пройшов атестацію. Брав участь у фабрикуванні справи Магамедрасулова та підписував угоду з Христенком.
Винагорода: чималенька службова квартира на Печерську", - підсумували у ЦПК.
Що передувало?
- Раніше нардепка Анастасія Радіна повідомила, що прокурор у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Олександр Ганілов одержав від держави службову квартиру в Києві.
- Згодом в ОГП заявили, що надання службового житла прокурору Ганілову не пов’язане з його участю у справі Магамедрасулова
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