Прокурора Ганилова, которому предоставили служебное жилье, ранее уволили из ОГП из-за недекларирования квартиры, - ЦПК

Прокурора Александра Ганилова, которому предоставили служебное жилье в Киеве, ранее уволили из органов прокуратуры за недекларирование квартиры, которой прокурор пользовался бесплатно.

Что известно

"В Офисе генпрокурора заявили, что предоставление жилья Ганилову не является благодарностью за его участие в деле Магамедрасулова и соглашении с нардепом Христенко. Мол, Ганилов и некоторые другие работники находились в очереди на служебное жилье более 10 лет и имели основания для его получения.

Так долго стоял в очереди, но получил жилье только после активного участия в фейковом деле Магамедрасулова и заключения соглашения с Христенко", - отметили там.

В ЦПК отметили, что Ганилов с 2019 по 2021 год не работал в прокуратуре, поскольку был уволен по итогам аттестации.

"А теперь внимание: его уволили, среди прочего, за недекларирование квартиры в Киеве, которой прокурор пользовался бесплатно.

Добавим, что в Офисе генпрокурора заявили, что Ганилов является отцом 5 детей, поэтому нуждается в квартире площадью аж 110 квадратов.

В то же время жена Ганилова и дети проживают в Ивано-Франковской области. Одно из доказательств - постановление суда о пьяном вождении жены прокурора", - добавили в Центре противодействия коррупции.

Итог

"Сливал дело об избиении активистов харьковского Майдана охраной Кернеса. Работал под руководством Дмитрия "Тенора" Басова, подозреваемого в самом громком коррупционном деле за последнее время.

Не прошел аттестацию. Участвовал в фабрикации дела Магамедрасулова и подписывал соглашение с Христенко.

Вознаграждение: немаленькая служебная квартира на Печерске", - подытожили в ЦПК.

Что предшествовало?

Ранее нардеп Анастасия Радина сообщила, что прокурор по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Александр Ганилов получил от государства служебную квартиру в Киеве.

Впоследствии в ОГП заявили, что предоставление служебного жилья прокурору Ганилову не связано с его участием в деле Магамедрасулова

