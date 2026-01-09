Прокурора Ганилова, которому предоставили служебное жилье, ранее уволили из ОГП из-за недекларирования квартиры, - ЦПК
Прокурора Александра Ганилова, которому предоставили служебное жилье в Киеве, ранее уволили из органов прокуратуры за недекларирование квартиры, которой прокурор пользовался бесплатно.
Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"В Офисе генпрокурора заявили, что предоставление жилья Ганилову не является благодарностью за его участие в деле Магамедрасулова и соглашении с нардепом Христенко. Мол, Ганилов и некоторые другие работники находились в очереди на служебное жилье более 10 лет и имели основания для его получения.
Так долго стоял в очереди, но получил жилье только после активного участия в фейковом деле Магамедрасулова и заключения соглашения с Христенко", - отметили там.
В ЦПК отметили, что Ганилов с 2019 по 2021 год не работал в прокуратуре, поскольку был уволен по итогам аттестации.
"А теперь внимание: его уволили, среди прочего, за недекларирование квартиры в Киеве, которой прокурор пользовался бесплатно.
Добавим, что в Офисе генпрокурора заявили, что Ганилов является отцом 5 детей, поэтому нуждается в квартире площадью аж 110 квадратов.
В то же время жена Ганилова и дети проживают в Ивано-Франковской области. Одно из доказательств - постановление суда о пьяном вождении жены прокурора", - добавили в Центре противодействия коррупции.
Итог
"Сливал дело об избиении активистов харьковского Майдана охраной Кернеса. Работал под руководством Дмитрия "Тенора" Басова, подозреваемого в самом громком коррупционном деле за последнее время.
Не прошел аттестацию. Участвовал в фабрикации дела Магамедрасулова и подписывал соглашение с Христенко.
Вознаграждение: немаленькая служебная квартира на Печерске", - подытожили в ЦПК.
Что предшествовало?
- Ранее нардеп Анастасия Радина сообщила, что прокурор по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Александр Ганилов получил от государства служебную квартиру в Киеве.
- Впоследствии в ОГП заявили, что предоставление служебного жилья прокурору Ганилову не связано с его участием в деле Магамедрасулова
Отримає компенсацію, та доплати до пенсії.
А зараз десь перекантується головою безпеки, якогось банку.
" Законослухняний" держслужбовець...
Ганілов "Зливав справу про побиття активістів харківського Майдану охороною Кернеса.
Працював під керівництвом Дмитра "Тенора" Басова, підозрюваного у найгучнішій корупційній справі за останній час."
Джерело: https://censor.net/ua/n3594581
Почесна, багатодітна мати, дружина Ганілова, їздить бухою за кермом.
"дружина Ганілова та діти проживають в Івано-Франківській області. Один з доказів - постанова суду про пʼяне водіння дружини прокурора", - додали у Центрі протидії корупції."
