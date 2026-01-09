РУС
Прокурора Ганилова, которому предоставили служебное жилье, ранее уволили из ОГП из-за недекларирования квартиры, - ЦПК

Прокурора Александра Ганилова, которому предоставили служебное жилье в Киеве, ранее уволили из органов прокуратуры за недекларирование квартиры, которой прокурор пользовался бесплатно.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"В Офисе генпрокурора заявили, что предоставление жилья Ганилову не является благодарностью за его участие в деле Магамедрасулова и соглашении с нардепом Христенко. Мол, Ганилов и некоторые другие работники находились в очереди на служебное жилье более 10 лет и имели основания для его получения.

Так долго стоял в очереди, но получил жилье только после активного участия в фейковом деле Магамедрасулова и заключения соглашения с Христенко", - отметили там.

В ЦПК отметили, что Ганилов с 2019 по 2021 год не работал в прокуратуре, поскольку был уволен по итогам аттестации.

"А теперь внимание: его уволили, среди прочего, за недекларирование квартиры в Киеве, которой прокурор пользовался бесплатно.

Добавим, что в Офисе генпрокурора заявили, что Ганилов является отцом 5 детей, поэтому нуждается в квартире площадью аж 110 квадратов.

В то же время жена Ганилова и дети проживают в Ивано-Франковской области. Одно из доказательств - постановление суда о пьяном вождении жены прокурора", - добавили в Центре противодействия коррупции.

Итог

"Сливал дело об избиении активистов харьковского Майдана охраной Кернеса. Работал под руководством Дмитрия "Тенора" Басова, подозреваемого в самом громком коррупционном деле за последнее время.

Не прошел аттестацию. Участвовал в фабрикации дела Магамедрасулова и подписывал соглашение с Христенко.

Вознаграждение: немаленькая служебная квартира на Печерске", - подытожили в ЦПК.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+10
Це вже дніще чи ще дно генпрокуратури !?
09.01.2026 11:09 Ответить
+5
Поводиться через суд.
Отримає компенсацію, та доплати до пенсії.
А зараз десь перекантується головою безпеки, якогось банку.
09.01.2026 11:13 Ответить
+5
Ви що !! Цеж неозброєним оком видко-геть доброчесна людина !!))
09.01.2026 11:15 Ответить
Це вже дніще чи ще дно генпрокуратури !?
09.01.2026 11:09 Ответить
Влада дно пробила давно, а це мабуть рівень -33 поверх. Підчас виборів вилізе мабуть інфа про -100 поверх, тобто підвал
09.01.2026 11:45 Ответить
Там ще копати і копати. Ми навіть не уявляємо глибини того дна...
09.01.2026 12:10 Ответить
Поводиться через суд.
Отримає компенсацію, та доплати до пенсії.
А зараз десь перекантується головою безпеки, якогось банку.
09.01.2026 11:13 Ответить
* поновиться
09.01.2026 11:14 Ответить
А навіщо поновляться, його що хтось звільнить, просто трохи гаманець схудне, але це поправимо
показать весь комментарий
Ви що !! Цеж неозброєним оком видко-геть доброчесна людина !!))
09.01.2026 11:15 Ответить
Ще сто відсотків інвалід
09.01.2026 11:38 Ответить
Кристально чистый человек.
09.01.2026 11:15 Ответить
Це не подяка йому а це покарання... Пирує банда... Ось така у нас 5 колона, яку бідняки годують одягають, взуюють і дарують їм палаци!"!!!! На куй повертатися в Україну з Польши, коли нічого не міняється в нашій Україні??? Чекати люстрації цієї суддівсько-прокурорської мафії сімейних кланів, ??? Куратор Портнов, х..й кремлівський вільно виїхав з України, як і заїхав, коли йому дали ЗЕлений світ в перший день президентва Зеленського..
09.01.2026 11:22 Ответить
ну почему его жене вынесли постановление о пьяном вождении значит есть все таки честные сотрудники
09.01.2026 11:57 Ответить
Може він вже виробив імунітет до звільнення через хабар, ось і краде. А суд однаково відновить, та ще і поспівчуває, скаже, як я тобі розумію, сам в такому положенні не раз бував
09.01.2026 11:30 Ответить
І що далі? Зелене лайно рулить
09.01.2026 11:30 Ответить
Поки ще пливе у прорубі
09.01.2026 11:34 Ответить
А прокурор виявився ще й жлобом...
" Законослухняний" держслужбовець...
09.01.2026 11:39 Ответить
Тю. А з ОГП писали зі сльозами на очах,що він- чи не нужденний бомжара і тому отримав службову квартиру.
09.01.2026 11:45 Ответить
трудно поверить....
09.01.2026 11:46 Ответить
Як на мене, звичайний прокурор, не гірший за інших.
09.01.2026 11:53 Ответить
Ганілов соратник Татарова. Як же не подарувати йому ще одну квартиру?!

Ганілов "Зливав справу про побиття активістів харківського Майдану охороною Кернеса.
Працював під керівництвом Дмитра "Тенора" Басова, підозрюваного у найгучнішій корупційній справі за останній час."
Джерело: https://censor.net/ua/n3594581

Почесна, багатодітна мати, дружина Ганілова, їздить бухою за кермом.
"дружина Ганілова та діти проживають в Івано-Франківській області. Один з доказів - постанова суду про пʼяне водіння дружини прокурора", - додали у Центрі протидії корупції."
Джерело: https://censor.net/ua/n3594581
09.01.2026 12:02 Ответить
Совок 2.0
09.01.2026 12:17 Ответить
 
 