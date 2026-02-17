Семья главы прокуратуры Одесской области Сватка приобрела две квартиры и Range Rover за полцены, - Bihus.Info. ВИДЕО

Главный прокурор Одесской области Андрей Сваток и его жена приобрели две квартиры, парковочное место и Range Rover по ценам значительно ниже рыночных.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Назначение

Журналисты напомнили, что генпрокурор Руслан Кравченко назначил Сватка главой Одесской областной прокуратуры в июле 2025 года.

До этого Сватко несколько лет был первым заместителем руководителя прокуратуры Киевской области.

Имущество "со скидками"

Анализируя декларацию главного прокурора Одесской области, журналисты обратили внимание на задекларированную стоимость семейной недвижимости, которая оказалась существенно ниже рыночной. Речь идет о двух квартирах и парковочном месте в элитном клубном доме в центре Киева.

В 2019 году Сваток оформил на себя квартиру площадью почти 130 квадратов в упомянутом доме. Задекларированная стоимость жилья – около $90 тысяч. В то же время, аналогичные квартиры в этом клубном доме стоили примерно $180 тысяч.

В том же году нынешняя жена Сватка Алла приобрела парковочное место в этом же доме за 97 тысяч гривен, хотя похожие парковочные места сейчас продают здесь примерно за $50 тысяч (разница почти в 14 раз).

В 2020 году Алла Сваток приобрела в этом комплексе еще одну квартиру – на 60 квадратных метров – и тоже по цене почти вдвое ниже рыночной.

В 2023 году она приобрела автомобиль Range Rover за $35 тысяч, несмотря на то, что в архивном объявлении о продаже этого самого авто речь шла о $55 тысячах.

У журналистов возникли сомнения и относительно источников происхождения средств у супругов Сватков на две квартиры в клубном доме в центре Киева.

Поскольку незадолго до оформления первой, более крупной квартиры, прокурор задекларировал денежные подарки от двух своих бабушек – примерно по полсотни тысяч долларов от каждой.

Объяснение прокурора

Сваток объяснил журналистам, что "один из его дедушек работал директором государственного сахарного завода, который впоследствии приватизировали". После его смерти средства перешли бабушке, а уже от нее – прокурору.

"Другая бабушка, как предполагает прокурор, вместе с мужем владела землей, которую они продали – именно так она якобы и получила сбережения. Впрочем, ни о местоположении этих участков, ни об их характеристиках Сваток вспомнить не смог", – говорится в расследовании.

Относительно происхождения денег жены на квартиру в клубном доме Сваток отметил, что она имела задекларированные средства на приобретение недвижимости, ведь в декларации за 2019 год, когда Алла Сваток впервые появляется как член семьи декларанта, указано около $200 тысяч ее наличных активов.

Впрочем, объяснить происхождение этих средств прокурор не смог. По его словам, когда возникла обязанность внести сведения в декларацию, он, из уважения к личной жизни жены до брака, указал сумму, которую она сама и сообщила.

