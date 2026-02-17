РУС
Новости
Семья главы прокуратуры Одесской области Сватка приобрела две квартиры и Range Rover за полцены, - Bihus.Info. ВИДЕО

Главный прокурор Одесской области Андрей Сваток и его жена приобрели две квартиры, парковочное место и Range Rover по ценам значительно ниже рыночных.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Назначение 

Журналисты напомнили, что генпрокурор Руслан Кравченко назначил Сватка главой Одесской областной прокуратуры в июле 2025 года.

До этого Сватко несколько лет был первым заместителем руководителя прокуратуры Киевской области.

Имущество "со скидками" 

Анализируя декларацию главного прокурора Одесской области, журналисты обратили внимание на задекларированную стоимость семейной недвижимости, которая оказалась существенно ниже рыночной. Речь идет о двух квартирах и парковочном месте в элитном клубном доме в центре Киева.

имущество прокурора

  • В 2019 году Сваток оформил на себя квартиру площадью почти 130 квадратов в упомянутом доме. Задекларированная стоимость жилья – около $90 тысяч. В то же время, аналогичные квартиры в этом клубном доме стоили примерно $180 тысяч.
  • В том же году нынешняя жена Сватка Алла приобрела парковочное место в этом же доме за 97 тысяч гривен, хотя похожие парковочные места сейчас продают здесь примерно за $50 тысяч (разница почти в 14 раз). 
  • В 2020 году Алла Сваток приобрела в этом комплексе еще одну квартиру – на 60 квадратных метров – и тоже по цене почти вдвое ниже рыночной.
  • В 2023 году она приобрела автомобиль Range Rover за $35 тысяч, несмотря на то, что в архивном объявлении о продаже этого самого авто речь шла о $55 тысячах.

имущество прокурора

У журналистов возникли сомнения и относительно источников происхождения средств у супругов Сватков на две квартиры в клубном доме в центре Киева.

Поскольку незадолго до оформления первой, более крупной квартиры, прокурор задекларировал денежные подарки от двух своих бабушек – примерно по полсотни тысяч долларов от каждой.

Объяснение прокурора

Сваток объяснил журналистам, что "один из его дедушек работал директором государственного сахарного завода, который впоследствии приватизировали". После его смерти средства перешли бабушке, а уже от нее – прокурору.

"Другая бабушка, как предполагает прокурор, вместе с мужем владела землей, которую они продали – именно так она якобы и получила сбережения. Впрочем, ни о местоположении этих участков, ни об их характеристиках Сваток вспомнить не смог", – говорится в расследовании.

Относительно происхождения денег жены на квартиру в клубном доме Сваток отметил, что она имела задекларированные средства на приобретение недвижимости, ведь в декларации за 2019 год, когда Алла Сваток впервые появляется как член семьи декларанта, указано около $200 тысяч ее наличных активов.

Впрочем, объяснить происхождение этих средств прокурор не смог. По его словам, когда возникла обязанность внести сведения в декларацию, он, из уважения к личной жизни жены до брака, указал сумму, которую она сама и сообщила.

+16
Цирк на дроті. Наша країна невиліковна !
17.02.2026 00:41 Ответить
+13
Вони просто і відверто насміхаються над народом . Бо знають , шо їм все одно нічого не загрожує .
17.02.2026 03:38 Ответить
+12
Було би дивно, як би цього не було. Чесні прокурори давно вже вимерли як мамонти. На жаль ці люди мають забезпечувати законність в країні, але трапляється НАВПАКИ
17.02.2026 00:44 Ответить
мабуть на ОЛХі. Там інколи можно щось дешево купити.
17.02.2026 00:35 Ответить
"Купівля за ціною нижче риночної", чиновником, чи його близькими - це такий "евфемізм" для натяку на ХАБАР...
17.02.2026 06:02 Ответить
Цирк на дроті. Наша країна невиліковна !
17.02.2026 00:41 Ответить
неї ще нелікували...
17.02.2026 09:55 Ответить
Було би дивно, як би цього не було. Чесні прокурори давно вже вимерли як мамонти. На жаль ці люди мають забезпечувати законність в країні, але трапляється НАВПАКИ
17.02.2026 00:44 Ответить
Блін.... Хтось колись поділиться де можна за безцінь купити собі житло, машину, і не одне і не одну!!!??? Будь ласка!!)))
17.02.2026 00:45 Ответить
Нехай ще поділиться як заробити такі кошти чесно працюючі на державній службі.
Щодо вимерлих прокурорів. Це не так і чесних прокурорів і чесних суддів достатньо али вони ніколи не по раплять на керівні посади і не потрапляють, бо для вибудованої корупційної системи в нашій країні, вважається злочином, бо можуть заразити чесністю інших, а це як смертельна хвороба, як сказ і короновірус разом взяті.
Кравченко дійсно робив дивні призначення на очільників обласних прокуратур і їх замів. Всі або його сокурсники або його замів та їх родичі, можливо перед цим ще зважували на вагах статки, маєтки.... і все таке. Перемагав той хто був в цьому «важковаговиком» і облегшеними здобутками в області знання права.
17.02.2026 05:31 Ответить
уних це називається "рєшіть вапрос"
17.02.2026 00:59 Ответить
Бурят, їй-богу бурят 😸
17.02.2026 02:03 Ответить
Так діла не буде. Треба призначати головую НАБУ Ляшка і видати пару вагонів набоїв.
17.02.2026 02:25 Ответить
Короче малину на даче сажали и продавали
17.02.2026 02:46 Ответить
І полуниці
17.02.2026 05:32 Ответить
Вони просто і відверто насміхаються над народом . Бо знають , шо їм все одно нічого не загрожує .
17.02.2026 03:38 Ответить
Тю, так тож знижки для інваліда, УБД, лівідатора ЧАЕС, афганця, учасника 2і світовоі, і т.д....
17.02.2026 06:47 Ответить
Але винні у всьому кляті "ухилянти", які відмовляються забиватись заради таких прокурорів.
Звичайні люди можуть прожити в будь-якій іншій країні і лише для прокурорів з депутатами ця земля "свята".
17.02.2026 07:48 Ответить
Насосала
17.02.2026 08:13 Ответить
Давно відомо, що прокурватура, мусарня і суди - то філія парашних спецслужб.
17.02.2026 08:17 Ответить
Фінмоніторинг їх не перевіряє?
17.02.2026 08:30 Ответить
Всього прокурвів в державі кілька десятків тисяч, а суддів взагалі нема і одного десятка тисяч. На мій погляд не може такого бути, щоб з усіх громадян України не можна знайти таку кількість порядних, совісних людей! Але ж відбір на ці посади здійснюють різні мерзотники "в квадраті", яких у владу обирають масові мерзотники дрібних калібрів. І дати раду тому обороту мерзотників в Україні нема кому зараз і не видно, що так не буде в майбутньому.
17.02.2026 08:30 Ответить
тут любе прізвище вставляй з очільників прокуратур України і буде +/- такий самий результат . В боротьбі з корупцією , на жаль перемагає корупція .
17.02.2026 08:34 Ответить
Прокуратура перша корумпована ланка в Україні.
17.02.2026 09:38 Ответить
 
 