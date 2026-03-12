Элитные авто, недвижимость и российские паспорта: что нашли журналисты Bihus.Info у семьи чиновника БЭБ из Волыни. ВИДЕО
Семья заместителя руководителя волынского управления Бюро экономической безопасности Сергея Журавлева владеет дорогими автомобилями и элитной недвижимостью. Сам чиновник объясняет часть этих активов помощью отца, который проживает на оккупированных территориях и имеет российский паспорт.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Bihus.Info.
Имущество, принадлежащее отцу Журавлева
Журналисты обратили внимание на декларации чиновника, в которых он указывал пользование недвижимостью и автомобилями, официально принадлежащими отцу.
В частности, например, Сергей Журавлев пользовался его автомобилями BMW и Ford Mustang. Кроме того, в 2021 году отец стал владельцем квартиры и парковочного места в жилом комплексе премиум-класса "Delmar Lux" в Днепре. По словам Журавлева, отец приобрел это жилье, поскольку, будучи родом из ныне оккупированной части Донецкой области, не имел жилья на подконтрольной Украине территории. Однако этим имуществом сразу начал пользоваться сам чиновник.
В тот же период отец Журавлева купил около 30 соток земли в селе Гореничи под Киевом. Активы появлялись и у других членов семьи. Сестра Журавлева в 2024 году приобрела офисное помещение площадью около 160 квадратных метров в Днепре. А в конце 2021 года она стала совладелицей большого помещения площадью почти 240 квадратных метров в центре города, где сейчас работает хостел.
Именно оно, по словам чиновника, и стало причиной того, что в 2024 году резкий рост доходов показала его Татьяна. Женщина за год заработала более 7,5 миллионов гривен – в семь раз больше, чем было в предыдущие годы. Журавлев объяснил это тем, что женщина присоединилась к работе хостела. Помещение же, которое сразу начало приносить такие доходы, по словам Журавлева, было приобретено буквально за копейки:
"Оценочная стоимость объекта составляет 335 тысяч гривен. Это не квартира, это цокольное помещение, которое было переоборудовано в соответствии с техническими нормами под квартиру. То есть, это подвальное помещение".
Впрочем, даже с этой покупкой, по словам чиновника, якобы помог отец, который ранее занимался бизнесом в Донецкой области. Собственно, именно его заработками, которые, впрочем, нигде не отражены официально, Журавлев и объясняет образ жизни семьи:
"Реестр ведется централизованно с 2010 года, а, как я отметил, весь бизнес отец с 2010 года начал продавать. Поэтому эти доходы могут не содержаться в централизованном реестре. Характер экономики нашего государства включал такие расчеты, как наличные, бартер, другие валютно-обменные операции. Оборот наличных денег – это была нормальная, обычная практика. Потому что государство на тот момент не было развито таким образом, чтобы обеспечивать полный бухгалтерский учет. С учетом этого бизнеса это даже не один миллион долларов состояния, о которых я вам просто сообщаю".
Вместе с тем, по данным журналистов Bihus.Info, после 2014 года родители Журавлева остались на оккупированной части Донецкой области. С помощью агрегаторов слитых российских баз данных журналисты также установили, что родители чиновника получили российские паспорта. Сам Журавлев сначала объяснил это семейными обстоятельствами, в частности необходимостью ухаживать за пожилыми родственниками. Однако добавил, что отец еще с середины 2000-х годов инвестировал в недвижимость в Крыму, поэтому покинуть оккупированные территории и оставить приобретенное имущество не мог. По его словам, сейчас тот периодически посещает оккупированную Донецкую область, Крым, а также время от времени находится в Италии, где также якобы приобрел недвижимость.
Возможные связи с Россией
Стоит отметить, что во время конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности Украины в 2025 году несколько кандидатов получили негативные сигналы от спецслужб из-за возможных связей с Россией. Это стало основанием и для дополнительных проверок, и для публичного скандала вокруг отбора.
В Бюро экономической безопасности Украины заявили, что после вопросов журналистов о имущественном положении отдельных сотрудников и их родственников подразделение внутренней безопасности начало собственную проверку.
Да здравствует самое независимое НАБУ в мире
Это для граждан со средним количеством энергии и инициативы. По минимуму нужно составлять публичные досье с адресами, номерами машин, любимыми местами /ресторанами, если энергии и инициативы много -- можно начать вывозить ылиту на природу, на шашлыки.
Я теж давно кажу, що на виїзді з Києва у п'ятницю ввечері можна сміливо зупиняти будь-яке авто вартістю більше 50 тис баксів і витягати з нього держслужбовців, які працюють типу за 50 тис гривень на місяць.
але!
коли скінчаться лєксуси- почнуть з ланосів витягувати
ось побачите
бо зупинити таке неможливо якщо почнеться
Вибачте, але ліквідаторам ЧАЕС давали житла одразу, мав підлеглих і вони розказували дядьки сильно старші, що пішов туди, бо одразу давали житло, НАШАРУ, цілі будинки чорнобильців були і є. Гарні дядьки були, нажаль обидва рак і померли, не дожили до пенсії.
Як одразу з посадою зросли у рази статки, його і родичів!?
А кєровніки навіть і «не ЗНАЛИ», як це у нього так з родичами сталося, тільки через одну корочку-посвідчення і так поперло! Доброчесність у заброньованої істоти мародера!? ?!?!
скільки таких як він, знайшли у себе в службі?
чи вони тільки по газетним вирізкам працюють…
Дела идут и жизнь легка
Ни одного печального сюрприза
За исключением пустяка:
Так, ерунда, пустое дело
Кобыла ваша околела
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо!