8 022 24

Элитные авто, недвижимость и российские паспорта: что нашли журналисты Bihus.Info у семьи чиновника БЭБ из Волыни. ВИДЕО

Семья заместителя руководителя волынского управления Бюро экономической безопасности Сергея Журавлева владеет дорогими автомобилями и элитной недвижимостью. Сам чиновник объясняет часть этих активов помощью отца, который проживает на оккупированных территориях и имеет российский паспорт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Имущество, принадлежащее отцу Журавлева

Журналисты обратили внимание на декларации чиновника, в которых он указывал пользование недвижимостью и автомобилями, официально принадлежащими отцу.

Сергей Журавлев

В частности, например, Сергей Журавлев пользовался его автомобилями BMW и Ford Mustang. Кроме того, в 2021 году отец стал владельцем квартиры и парковочного места в жилом комплексе премиум-класса "Delmar Lux" в Днепре. По словам Журавлева, отец приобрел это жилье, поскольку, будучи родом из ныне оккупированной части Донецкой области, не имел жилья на подконтрольной Украине территории. Однако этим имуществом сразу начал пользоваться сам чиновник.

имущество Сергея Журавлева

В тот же период отец Журавлева купил около 30 соток земли в селе Гореничи под Киевом. Активы появлялись и у других членов семьи. Сестра Журавлева в 2024 году приобрела офисное помещение площадью около 160 квадратных метров в Днепре. А в конце 2021 года она стала совладелицей большого помещения площадью почти 240 квадратных метров в центре города, где сейчас работает хостел.

Именно оно, по словам чиновника, и стало причиной того, что в 2024 году резкий рост доходов показала его Татьяна. Женщина за год заработала более 7,5 миллионов гривен – в семь раз больше, чем было в предыдущие годы. Журавлев объяснил это тем, что женщина присоединилась к работе хостела. Помещение же, которое сразу начало приносить такие доходы, по словам Журавлева, было приобретено буквально за копейки:

"Оценочная стоимость объекта составляет 335 тысяч гривен. Это не квартира, это цокольное помещение, которое было переоборудовано в соответствии с техническими нормами под квартиру. То есть, это подвальное помещение".

Впрочем, даже с этой покупкой, по словам чиновника, якобы помог отец, который ранее занимался бизнесом в Донецкой области. Собственно, именно его заработками, которые, впрочем, нигде не отражены официально, Журавлев и объясняет образ жизни семьи:

"Реестр ведется централизованно с 2010 года, а, как я отметил, весь бизнес отец с 2010 года начал продавать. Поэтому эти доходы могут не содержаться в централизованном реестре. Характер экономики нашего государства включал такие расчеты, как наличные, бартер, другие валютно-обменные операции. Оборот наличных денег – это была нормальная, обычная практика. Потому что государство на тот момент не было развито таким образом, чтобы обеспечивать полный бухгалтерский учет. С учетом этого бизнеса это даже не один миллион долларов состояния, о которых я вам просто сообщаю".

Вместе с тем, по данным журналистов Bihus.Info, после 2014 года родители Журавлева остались на оккупированной части Донецкой области. С помощью агрегаторов слитых российских баз данных журналисты также установили, что родители чиновника получили российские паспорта. Сам Журавлев сначала объяснил это семейными обстоятельствами, в частности необходимостью ухаживать за пожилыми родственниками. Однако добавил, что отец еще с середины 2000-х годов инвестировал в недвижимость в Крыму, поэтому покинуть оккупированные территории и оставить приобретенное имущество не мог. По его словам, сейчас тот периодически посещает оккупированную Донецкую область, Крым, а также время от времени находится в Италии, где также якобы приобрел недвижимость.

Возможные связи с Россией

Стоит отметить, что во время конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности Украины в 2025 году несколько кандидатов получили негативные сигналы от спецслужб из-за возможных связей с Россией. Это стало основанием и для дополнительных проверок, и для публичного скандала вокруг отбора.

В Бюро экономической безопасности Украины заявили, что после вопросов журналистов о имущественном положении отдельных сотрудников и их родственников подразделение внутренней безопасности начало собственную проверку.

Топ комментарии
+20
Не слабо наБЕБебав цей посадовець - батьки якого - по сімейній традиції - мають кацапські паспорти
показать весь комментарий
12.03.2026 22:09 Ответить
+16
У ВР кожного тряси, в першу чергу випаде російський паспорт.
показать весь комментарий
12.03.2026 22:27 Ответить
+10
Ну відсотків 10 помилок буде. 😁

Я теж давно кажу, що на виїзді з Києва у п'ятницю ввечері можна сміливо зупиняти будь-яке авто вартістю більше 50 тис баксів і витягати з нього держслужбовців, які працюють типу за 50 тис гривень на місяць.
показать весь комментарий
12.03.2026 22:44 Ответить
Злидень, як для такої посади....
показать весь комментарий
12.03.2026 22:07 Ответить
Та це ж тільки верхівка айсберга
показать весь комментарий
12.03.2026 22:21 Ответить
Не слабо наБЕБебав цей посадовець - батьки якого - по сімейній традиції - мають кацапські паспорти
показать весь комментарий
12.03.2026 22:09 Ответить
що БЕП що СБУ що НАБУ одна команда
показать весь комментарий
12.03.2026 22:11 Ответить
А САПР це інша команда ?

Ни один из фигурантов дел НАБУ среди друзей Януковича до сих пор не осужден - СМИ
https://unn.ua/ru/amp/nikto-iz-figurantov-del-nabu-sredi-druzei-yanukovicha-do-sikh-por-ne-osuzhden-smi
Большинство громких дел против чиновников времен Януковича закрыты или остановлены без приговоров. Фигуранты находятся на свободе, а убытки не компенсированы.
Ни одно дело против окружения Януковича, которые ведет НАБУ, не получило судебного приговора. Часть из них уже закрыта.
Да здравствует самое независимое НАБУ в мире
показать весь комментарий
13.03.2026 00:50 Ответить
Нє, ну дивні люди. А що ви хотіли знайти, старий велосипед і пачку вермішелі?
показать весь комментарий
12.03.2026 22:23 Ответить
У ВР кожного тряси, в першу чергу випаде російський паспорт.
показать весь комментарий
12.03.2026 22:27 Ответить
Одні заробітчани....
показать весь комментарий
12.03.2026 22:32 Ответить
Сколько лет я уже вам говорю что нужно просто останавливать дорогие авто и рехтовать ипальники подручными средствами если не нашлась налоговая декларация в бардачке. Тоже самое касается " владельцев элитной недвижимости".
Это для граждан со средним количеством энергии и инициативы. По минимуму нужно составлять публичные досье с адресами, номерами машин, любимыми местами /ресторанами, если энергии и инициативы много -- можно начать вывозить ылиту на природу, на шашлыки.
показать весь комментарий
12.03.2026 22:32 Ответить
Ну відсотків 10 помилок буде. 😁

Я теж давно кажу, що на виїзді з Києва у п'ятницю ввечері можна сміливо зупиняти будь-яке авто вартістю більше 50 тис баксів і витягати з нього держслужбовців, які працюють типу за 50 тис гривень на місяць.
показать весь комментарий
12.03.2026 22:44 Ответить
мені подобається ваш революційний ентузіазізьм!
але!
коли скінчаться лєксуси- почнуть з ланосів витягувати
ось побачите
бо зупинити таке неможливо якщо почнеться
показать весь комментарий
13.03.2026 06:20 Ответить
Тільки б дотянутись ... .
показать весь комментарий
13.03.2026 08:17 Ответить
Ну а що, це ж нормально коли у людей знищили житло, а вони можуть купити собі квартирку в "Delmar Lux". Головне Люкс .... совочне покоління жлобів породило таких же жлобів і дітей. А прості гинуть за це кодло. Військовим кредит на житло, бо свого нема ))), а ухилянтам в законі квартири Люкс. Це просто триндець.

Вибачте, але ліквідаторам ЧАЕС давали житла одразу, мав підлеглих і вони розказували дядьки сильно старші, що пішов туди, бо одразу давали житло, НАШАРУ, цілі будинки чорнобильців були і є. Гарні дядьки були, нажаль обидва рак і померли, не дожили до пенсії.
показать весь комментарий
12.03.2026 22:45 Ответить
Типовий з ПаХАРІв БЕБ!!! Використання службового положення виключно в ОСОБИСТИХ інтересах та родичів з ФОПами!!
Як одразу з посадою зросли у рази статки, його і родичів!?
А кєровніки навіть і «не ЗНАЛИ», як це у нього так з родичами сталося, тільки через одну корочку-посвідчення і так поперло! Доброчесність у заброньованої істоти мародера!? ?!?!
показать весь комментарий
12.03.2026 22:48 Ответить
От для Одеси таке не дивно якось було. Але для Волині кацапські паспорти це треш вже... Добрий знак, що виводять на чисту воду.
показать весь комментарий
12.03.2026 23:11 Ответить
А він місцевий? За Яника керівники прокуратури і міліції були донецькі. Зеленський теж так діє. Довгий час голова ОВА був з Маріуполя.
показать весь комментарий
13.03.2026 07:30 Ответить
Без зв'язків з кацапами до корита не підходь.
показать весь комментарий
12.03.2026 23:20 Ответить
У внутрішній безпеці спитайте: що за рік зроблено?
скільки таких як він, знайшли у себе в службі?
чи вони тільки по газетним вирізкам працюють…
показать весь комментарий
13.03.2026 05:45 Ответить
Після закінчення партії в шахи королі і пішаки всі вкладають в один ящик. Цікаво хто буде кінцевим бенефіціаром всьєго етого нажітова ніпасільним трудом. Дебіли *** !
показать весь комментарий
13.03.2026 08:11 Ответить
"Характер економіки нашої держави включав такі розрахунки, як готівка, бартер, інші валютно-обмінні операції. Обіг готівки - це була нормальна, звичайна практика. Бо держава на той момент не була розвинена таким чином, щоб забезпечувати повний бухгалтерський облік Джерело: https://censor.net/ua/v3604994" треба десь зберегти, і коли будуть іти на допит до нього, то відповідати цими словами, я думаю закриття кримінального провадження гарантоване.
показать весь комментарий
13.03.2026 08:34 Ответить
Гроші роблять тільки так !
показать весь комментарий
13.03.2026 08:54 Ответить
Як не прикро зазначити,але це факт Прихід до влади зеленського відзначається масовий приток на державні служби осіб які мають російські близькі звязки і паспорти Це як пропуск до влади Україною правлять ---іновірці ,а не українці. Тому стільки і зрадників,тому стільки і корупції Іще на жаль--нікого не покарано.
показать весь комментарий
13.03.2026 09:12 Ответить
Всё хорошо, прекрасная маркиза

Дела идут и жизнь легка

Ни одного печального сюрприза

За исключением пустяка:

Так, ерунда, пустое дело

Кобыла ваша околела

А в остальном, прекрасная маркиза

Всё хорошо, всё хорошо!
показать весь комментарий
13.03.2026 09:32 Ответить
реформували - реформували, а мафія на місці, і чудово почувається, ще й хочуть, щоб люди останні гроші віддавали на утримування цього кодла - ага, закатайте губу
показать весь комментарий
13.03.2026 09:59 Ответить
 
 