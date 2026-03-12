Элитные авто, недвижимость и российские паспорта: что нашли журналисты Bihus.Info у семьи чиновника БЭБ из Волыни. ВИДЕО

Семья заместителя руководителя волынского управления Бюро экономической безопасности Сергея Журавлева владеет дорогими автомобилями и элитной недвижимостью. Сам чиновник объясняет часть этих активов помощью отца, который проживает на оккупированных территориях и имеет российский паспорт.

Имущество, принадлежащее отцу Журавлева

Журналисты обратили внимание на декларации чиновника, в которых он указывал пользование недвижимостью и автомобилями, официально принадлежащими отцу.

В частности, например, Сергей Журавлев пользовался его автомобилями BMW и Ford Mustang. Кроме того, в 2021 году отец стал владельцем квартиры и парковочного места в жилом комплексе премиум-класса "Delmar Lux" в Днепре. По словам Журавлева, отец приобрел это жилье, поскольку, будучи родом из ныне оккупированной части Донецкой области, не имел жилья на подконтрольной Украине территории. Однако этим имуществом сразу начал пользоваться сам чиновник.

В тот же период отец Журавлева купил около 30 соток земли в селе Гореничи под Киевом. Активы появлялись и у других членов семьи. Сестра Журавлева в 2024 году приобрела офисное помещение площадью около 160 квадратных метров в Днепре. А в конце 2021 года она стала совладелицей большого помещения площадью почти 240 квадратных метров в центре города, где сейчас работает хостел.

Именно оно, по словам чиновника, и стало причиной того, что в 2024 году резкий рост доходов показала его Татьяна. Женщина за год заработала более 7,5 миллионов гривен – в семь раз больше, чем было в предыдущие годы. Журавлев объяснил это тем, что женщина присоединилась к работе хостела. Помещение же, которое сразу начало приносить такие доходы, по словам Журавлева, было приобретено буквально за копейки:

"Оценочная стоимость объекта составляет 335 тысяч гривен. Это не квартира, это цокольное помещение, которое было переоборудовано в соответствии с техническими нормами под квартиру. То есть, это подвальное помещение".

Впрочем, даже с этой покупкой, по словам чиновника, якобы помог отец, который ранее занимался бизнесом в Донецкой области. Собственно, именно его заработками, которые, впрочем, нигде не отражены официально, Журавлев и объясняет образ жизни семьи:

"Реестр ведется централизованно с 2010 года, а, как я отметил, весь бизнес отец с 2010 года начал продавать. Поэтому эти доходы могут не содержаться в централизованном реестре. Характер экономики нашего государства включал такие расчеты, как наличные, бартер, другие валютно-обменные операции. Оборот наличных денег – это была нормальная, обычная практика. Потому что государство на тот момент не было развито таким образом, чтобы обеспечивать полный бухгалтерский учет. С учетом этого бизнеса это даже не один миллион долларов состояния, о которых я вам просто сообщаю".

Вместе с тем, по данным журналистов Bihus.Info, после 2014 года родители Журавлева остались на оккупированной части Донецкой области. С помощью агрегаторов слитых российских баз данных журналисты также установили, что родители чиновника получили российские паспорта. Сам Журавлев сначала объяснил это семейными обстоятельствами, в частности необходимостью ухаживать за пожилыми родственниками. Однако добавил, что отец еще с середины 2000-х годов инвестировал в недвижимость в Крыму, поэтому покинуть оккупированные территории и оставить приобретенное имущество не мог. По его словам, сейчас тот периодически посещает оккупированную Донецкую область, Крым, а также время от времени находится в Италии, где также якобы приобрел недвижимость.

Возможные связи с Россией

Стоит отметить, что во время конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности Украины в 2025 году несколько кандидатов получили негативные сигналы от спецслужб из-за возможных связей с Россией. Это стало основанием и для дополнительных проверок, и для публичного скандала вокруг отбора.

В Бюро экономической безопасности Украины заявили, что после вопросов журналистов о имущественном положении отдельных сотрудников и их родственников подразделение внутренней безопасности начало собственную проверку.